Политика Соединённых Штатов в отношении Ирана полностью лишилась доверия со стороны Тегерана. Непоследовательность иранской политики США в период нахождения у власти администрации бывшего президента США Джимми Картера и после её ухода неоднократно приносила вред Ирану. Первоначально Картер поддержал политику шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, заявив, что под его руководство Иран превратился в «остров стабильности в одном из наиболее проблемных районов мира». Позднее господин Картер отказался продолжить общение с шахом и проигнорировал его предложение поддержать избрание иранского премьер-министра и возможное установление монархии на основе британской модели. Я лично выступил в качестве эмиссара иранского шаха в правительстве США. Шах хотел, чтобы его предложение в конечном итоге было рассмотрено Картером, пишет Франклин Т. Берроуз в статье для издания The Hill.

В 2016 году журналисты издания The Guardian Саид Камали Дехган и Дэвид Смит сообщили в своей статье «США поддерживали тесные контакты с аятоллой Хомейни до Исламской революции в Иране» («U.S. Had Extensive Contact With Ayatollah Khomeini Before Iran Revolution») о том, что администрация Картера помогла аятолле Хомейни вернуться в Иран, не позволив армии начать военный переворот. Генерал Роберт Эрнест Хайзер, заместитель главнокомандующего Европейским командованием США в Германии, а также посол США в Иране Уильям Х. Салливан, который не чурался закулисных дипломатических интриг, включая взаимодействие с приспешниками аятоллы Хомейни, поспособствовали успеху Исламской революции и созданию Исламской Республики.

При предыдущем президенте США Бараке Обаме напряжённость между двумя странами начала ослабевать, и в 2015 году «шестерка» иностранных государств, а также Иран, подписали соглашение по иранской ядерной программе. Тогда нормализация отношений казалась возможной.

Однако после прихода администрации президента США Дональда Трампа отношения между Ираном и Соединёнными Штатами, похоже, зашли в тупик. Трамп вывел США из ядерного соглашения. Иран превысил установленный соглашением лимит запасов низкообогащённого урана. Риторика обеих стран становится всё более острой.

Только искреннее использование публичной дипломатии может вывести отношения обеих стран из тупика. Только президент Трамп может инициировать дипломатический процесс, в которой вошли бы многочисленные шаги, направленные на улучшение отношений с Ираном, включая отказ от использования негативной риторики в отношении Исламской Республики. Иран положительно реагирует на корректные дипломатические фигуры речи, однако риторика угроз может спровоцировать ответный удар.

Во-вторых, президент США должен ограничить демонстрацию своего явного увлечения арабскими странами, особенно Саудовской Аравией, и проявить хотя бы некоторое уважение по отношению к Ирану и его богатой культуре. Он также должен признать Иран в качестве важной региональной державы, с которой следует считаться. Помимо иранского терроризма необходимо дать равный отпор арабскому терроризму.

Параллельно с этим следует начать отдельные переговоры с участниками ядерного соглашения по вопросу его усовершенствования. Необходимо выяснить, что именно хотела бы улучшить каждая из отдельных стран, и, по мере возможности, включить их требования в обновлённое соглашение.

Дипломатический процесс, направленный на сохранение и модернизацию иранской ядерной сделки, может оказаться очень медленным и порой разочаровывающим, но альтернатива просто неприемлема. Только разумная дипломатия и проявление уважения к Ирану и его культуре могут положить конец продолжающемуся конфликту и, наконец, уделить внимание многочисленным неудачным попыткам Ирана начать переговоры, которых они так хотят.