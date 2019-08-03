Терроризм превратился в одну из главных проблем международной безопасности. Хотя в договоре ЕС чётко указано, что обеспечение национальной безопасности является чисто национальным вопросом, европейские страны не преминули воспользоваться преимуществам расширения сотрудничества в борьбе против общего врага. За последние пять лет Европейский парламент увеличил расходы на безопасность, расширил доступ Европола к секретной информации, создал единый регистр поимённого учёта пассажиров (PNR) и сосредоточил своё внимание на борьбе с отмыванием денег, чтобы предотвратить финансирование террористической деятельности. Европол создал множество баз данных и специальных инструментов для улучшения безопасности всего Европейского союза, пишет Натали Гуле в статье для издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

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Покинув ЕС, Великобритания лишит себя доступа к бесценной системе безопасности, в создание которой она также внесла свой вклад.

В первую очередь нужно сказать о единой информационной сети Европола (EIS), которая обеспечивает мгновенный и беспрепятственный доступ к разведданным о «серьёзных международных преступлениях, подозреваемых и осужденных, а также преступных структурах, преступлениях и средствам, используемых для их совершения», стекающимся со всей территории ЕС. Например, если правительство Хорватии хочет получить доступ к французским записям телефонных переговоров подозреваемого лица, оно может это сделать, минуя длительные бюрократические проволочки, которые позволили бы преступникам дольше скрываться от правосудия. В случае борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, EIS позволяет проследить движение денежных средств из страны в страну. Если обнаружено подозрительное лицо, совершившее необычный банковский перевод из того или иного государства-члена ЕС, EIS предоставит данную информацию всем членам ЕС.

Помимо EIS существует европейская информационная система уголовных досье (ECRIS), которая содержит списки всех осужденных в ЕС, информацию о ДНК и отпечатках пальцев, а также данные о граждан третьих стран, проживающих в ЕС. ECRIS существенно ограничивает возможности передвижения преступников до момента их задержания. Все подобные системы позволяют обеспечить тесное сотрудничество и высокую скорость реагирования служб безопасности. Нынешние показатели арестов террористов почти вдвое выше показателей 2014 года.

(сс) OSeveno Штаб-квартира Европола, Гаага, Нидерланды

Преступники любят нестабильность, которая часто сопровождает периоды радикальных перемен. Спорное решение Великобритании о выходе из состава ЕС привело к угрозе расширения деятельности по отмыванию денег, которые, в частности, могут быть использованы для финансирования террористических организаций. Это связано не с экономической нестабильностью, а с тем, что до сих пор не определён будущий статус Великобритании в рамках международных информационных сетей полиции и разведывательных органов ЕС.

Неизвестно, понимают ли граждане Великобритании всю серьёзность сложившейся ситуации? Великобритания потеряет доступ ко всем вышеперечисленным инструментам безопасности, если не будет принята надлежащая стратегия выхода.

Осталось всего три месяца для того, чтобы определить будущее европейской безопасности. Существует несколько возможных сценариев. В своём докладе «Отношения между ЕС и Великобританей по ту сторону Брексита: возможные варианты полицейского и судебного сотрудничества по уголовным делам» Европарламент перечислил возможные варианты сотрудничества. ЕС и Великобритания хотят сохранить сотрудничество в сфере безопасности, но пока не понятно в какой степени. Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй добивалась «широкого и особого партнёрства». Однако в докладе Европарламента говорится о том, что «это расширенное сотрудничество, весьма вероятно, не будет столь всеобъемлющим, как, например, соглашение между Данией и Европолом, учитывая то, что Дания является членом ЕС, также потребуется прочное соглашение о защите персональных данных». В любом случае Дания может рассчитывать только на «полупрямой доступ» к EIS. Создание беспрецедентного специального оперативного механизма — это наилучший из возможных сценариев.

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(сс) Stephen Darlington Противники Брекиста в Лондоне

Стратегическое соглашение, подобное соглашению, подписанному с Боснией или Албанией, подразумевает только общий доступ к разведданным. Что касается выдачи Европейского ордера на арест EAW, до в докладе Европарламента указано несколько возможностей, каждая из которых связана с громоздкими бюрократическими процедурами. В случае, если Великобритания покинет ЕС без соглашения, то при раскрытии преступлений ей придётся рассчитывать только на помощь Интерпола и собственные информационные системы. В случае «жёсткого» Брексита в глазах ЕС Великобритания ничем не будет отличаться, например, от Монголии с точки зрения сотрудничества в области уголовного правосудия.

Нельзя допустить, чтобы Брексит открыл новые возможности для террористов. В противном случае, Великобритания может превратиться в питательную среду для роста европейского терроризма. Остаётся только надеяться, что ради нашей собственной безопасности сделка всё же будет подписана.