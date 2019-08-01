1 августа 2019 | Время чтения 5 мин

После окончания Второй мировой войны США поддерживали мир и процветание в регионе с помощью сложной сети альянсов в области безопасности. Война в Корее может раз и навсегда разрушить американскую архитектуру безопасности, после чего регион может очень быстро обратно скатиться в хаос и нищету, что также будет иметь разрушительные последствия для Индии.

Максим Исаев, , 09:08 — REGNUM

После окончания Второй мировой войны Корейский полуостров превратился в поле битвы двух сверхдержав. В результате Корея была разделена на две части, каждая из которых перешла на сторону одного из противоборствующих блоков: СССР или США. Опасаясь того, что между двумя блоками могут вспыхнуть военные действия, Индия под руководством своего первого премьер-министра Джавахарлала Неру стала активно поддерживать мирный процесс на Корейском полуострове. Когда в июне 1950 года разразилась Корейская война, Индия удвоила свои усилия, направленные на скорейшее прекращение военного конфликта, пишет Лаквиндер Сингх в статье для издания Asia Times.

Ганди. Рупии

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Индия также стремилась максимально облегчить страдания противоборствующих сторон. Индийская полевая бригада скорой помощи оказала помощь более чем 220 тыс. солдат и гражданских лиц, а также выполнила более 2 тыс. 300 миссий. Более 5 тыс. 200 сотрудников индийского подразделения охраны военнопленных играли активную роль в процессе урегулирования споров вокруг репатриаций.

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Помимо перечисленных усилий Индия также играла активную роль в рамках процесса мирного урегулирования под эгидой ООН в ходе войны и в послевоенный период. Индия поддержала все резолюции ООН, направленные на прекращение войны, включая резолюции 82 и 83 Совета Безопасности ООН, принятые в июне 1950 года. О миротворческой роли Индии помнят до сих пор.

В период Холодный войны нейтральные страны, такие как Индия, были вытеснены из процесса поддержания мирного процесса на Корейском полуострове почти на четыре десятилетия. Только после окончания Холодной войны Индия смогла сблизиться с Кореей благодаря расширению экономического взаимодействия. С начала 1990-х годов ежегодный товарооборот между Индией и Южной Кореей вырос с нескольких сотен миллионов долларов до $22 млрд к концу 2018 года. Сейчас обе страны стремятся увеличить свой ежегодный товарооборот до $50 млрд к 2030 году. Однако, несмотря на быстро растущие экономические связи, очень редко можно встретить какие-либо упоминания о мирных планах Индии в регионе на фоне растущей опасности конфликта на полуострове. Помимо пустых политических заявлений на политических саммитах, мало что делается с точки зрения поддержки мирного процесса.

Корея по-прежнему остаётся вне поля зрения индийского внешнеполитического истеблишмента. Вот почему даже на фоне растущей опасности ядерной катастрофы на Корейском полуострове, которая может уничтожить миллионы людей, представители индийского внешнеполитического истеблишмента не чувствуют необходимости восстановления активной миротворческой роли Индии. Несмотря на очевидное изменение баланса сил в Северо-Восточной Азии, индийские официальные лица считают, что происходящие на Корейском полуострове процессы не имеют прямого отношения к стратегическим или экономическим интересам Индии. До сих пор в Нью-Дели не видят никакой связи между конфликтом на Корейском полуострове и безопасностью Индии. Пришло время индийскому правительству изменить свой подход и разработать всеобъемлющую стратегию действий в отношении мира и безопасности в Северо-Восточной Азии, пока не стало слишком поздно.

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Многие эксперты часто указывают на то, что из-за существующих возможностей сдерживания с обеих сторон шансы ядерного обмена на Корейском полуострове очень низки. Однако, учитывая уровень недоверия между США и Северной Кореей, нельзя исключать возможность случайного начала ядерной войны. Кроме того, при регулярном обмене угрозами сохраняется высокая вероятность начала ограниченной войны под прикрытием ядерного сдерживания.

Война — ядерная или обычная — на Корейском полуострове приведёт к разрушительным последствиям для экономики и безопасности всего региона в целом. Индийская экономика не сможет избежать последствий, связанных с разрушениями, хаосом и нестабильностью, вызванными войной в Северо-Восточной Азии. Планы Индии по созданию экономики в $5 трлн к 2025 году придётся отложить в долгий ящик на несколько десятилетий, если не дольше. Опустошённая войной Северо-Восточная Азия станет более уязвимой для военного давления со стороны формирующейся региональной державы (Китая), что приведёт к серьёзным последствиям для индийской безопасности.

Индия, которая сама является формирующейся региональной державой, имеет все возможности для продвижения своей «мягкой силы» в регионе. Например, в отличие от других стран, Индия не имеет неблагоприятного исторического бэкграунда в Восточной Азии и располагает высоким уровнем доверия среди региональных государств. Традиционные индийские писания, содержание которых носит исключительно мирный характер, пользуются большим уважением в этой части мира. Таким образом, учитывая уважение, которым пользуется Индия в регионе, она просто не может отступить от учений своих святых и государственных лидеров, таких как Будда и Махатма Ганди, и позволить миллионам людей пострадать от последствий войны. Активная роль в поддержании мира на Корейском полуострове не только позволила бы Индии исполнить свой моральный долг, но и задействовать возможности «мягкой силы», которых нет ни у одной другой страны.

Махатма Ганди

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В рамках продолжающего соперничества за влияние на полуострове и в регионе в целом у Индии есть ряд чисто прагматических причин, руководствуясь которыми, Нью-Дели следовало бы занять активную роль в построении мира на Корейском полуострове. В настоящее время Китай пытается заменить США в качестве доминирующего регионального игрока с помощью различных инструментов, включая экономическую помощь, инфраструктурные проекты, расширение торговых связей. Китай также усиливает своё военно-морское присутствие в регионе. При таких темпах это лишь вопрос времени, когда весь Восточноазиатский регион целиком окажется в китайской сфере влияния. Южная Корея также становится всё более уязвимой перед возросшим китайским давлением. Индийским стратегам следовало бы хорошенько задуматься о последствиях, с которыми может столкнуться Индия, если Корея полностью окажется в сфере влияния Китая.

После окончания Второй мировой войны США поддерживали мир и процветание в регионе с помощью сложной сети альянсов в области безопасности. Война в Корее может раз и навсегда разрушить американскую архитектуру безопасности, после чего регион может очень быстро обратно скатиться в хаос и нищету, что также будет иметь разрушительные последствия для Индии. Индийские политики должны наконец осознать, какие именно опасности несёт для безопасности страны хаос на её восточных границах.