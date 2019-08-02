Китайское правительство впервые открыто обвинило США и Великобританию в том, что они стоят за организацией и финансированием «продемократических» протестов в Гонконге, возможно, при помощи некоммерческих организаций, таких как Национальный фонд в поддержку демократии (NED). Неясно, справедливы ли китайские обвинения, однако, учитывая огромные деньги, логистику и организационные усилия, необходимые для поддержки протестов, можно предположить, что за протестами стояли иностранные правительства или состоятельные люди, которым были выгодны эти протесты, пишет Кен Моак в статье для издания Asia Times.

(сс) Studio Incendo Протесты в Гонконге

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В прошлом США и Великобритания уже предпринимали усилия, направленные на дестабилизацию Китая. Например, в одной китайскоязычной газете подсчитали, что для того, чтобы только прокормить участников «Революции зонтиков» в 2014 году, потребовалось более $25,5 млн. Многие уверены в том, что таких денег у обычных студентов просто не было. Затем встал вопрос о том, вообще хватило бы у студентов материально-технических ресурсов и организационных навыков для проведения массовых акций протеста?

Говорят, что китайская разведка сообщила китайскому реформатору Дэн Сяопину о том, что иностранная держава спровоцировала «демократические» протесты на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Никто не предоставил общественности никаких доказательств, однако сообщалось, что лидерам студенческого протеста пообещали обучение в самых престижных университетах США и Великобритании. Действительно ли лидерам протестов пообещали помочь с поступлением в университеты США и Великобритании, до сих пор неясно.

Однако какие возможные интересы могли бы преследовать США и Великобритания? Зачем им тратить деньги на организацию протестов против властей Гонконга или китайского правительства? Что они могли бы получить?

По крайней мере с первого взгляда может показаться, что дестабилизация Китая только повредит американским и британским экономическим перспективам в стране. Китай является крупнейшим торговым партнёром Соединённых Штатов. Более того, две экономики настолько сильно переплетены между собой, что экономический раскол оказался бы очень дорогостоящим для ряда крупнейших американских компаний. Китай — это одновременно фабрика и рынок США. Что касается Великобритании, то Китай приобретает все большее значение для её экономического благополучия на фоне надвигающего Брексита.

(сс) Studio Incendo Надпись на табличке: «Предупреждение туристам. Правительство Гонконга применяет чрезмерное насилие, а полиция Гонконга игнорирует все призывы о помощи. Мы мирные протестующие боримся за нашу свободу»

Единственный мотив Вашингтона может заключаться в том, что США, возможно, с помощью или в сговоре с Великобританией, намерены помешать Китаю бросить вызов американскому глобальному господству. США испробовали всевозможные трюки, но каждый раз они терпели неудачу.

Может быть, причина действий США кроется в том, что они не смогли «сдержать» Китай посредством торговой войны, которая привела к замедлению экономического роста самих Соединённых Штатов, поставив американских фермеров на грань финансовой катастрофы, увеличив уровень бедности и количество бездомных. Это лишь некоторые последствия торговой войны.

США также потерпели провал на геополитическом и технологическом фронтах. Вместо присоединения американских союзников и партнёров к «Индо-Тихоокеанской» стратегии США, Вашингтон столкнулся со стремлением Индии и Японии к сближению с КНР. Даже самый верный союзник США — Австралия — постоянно балансирует между «гарантом безопасности» и своим «экономическим спасителем». США не удалось подорвать бизнес китайского телекоммуникационного гиганта Huawei, вместо этого компания объявила в 2019 году о росте своей выручки на 30% и подписании 50 контрактов на развитие инфраструктуры 5G, 28 из которых китайская компания подписала в ЕС.

Китай пострадал от торговых и технологических войн, так же как и США. Однако ущерб китайской экономике может носить кратковременный характер. Например, экспорт в США составляет всего 4% ВВП страны, эту продукцию можно легко перенаправить на 1,4-миллиардный внутренний рынок Китая, а также на рынки стран, которые присоединились к инфраструктурной инициативе «Один пояс — один путь». Более того, большая часть «китайского» экспорта в США представляет собой американскую продукцию, производство и сборку которой передали на аутсорсинг в КНР. Когда президент США Дональд Трамп ввёл торговые пошлины против КНР, он фактически обложил налогами американскую продукцию.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Си Цзиньпин

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Демократические и республиканские законодатели могут яростно спорить по внутренним вопросам, однако они занимают единую позицию во внешней политике, особенно в отношении Китая. Во многом сдерживание Китая является приоритетом перед всем остальным, включая экономические потери.

Если китайские обвинения в том, что США и Великобритания стояли за организацией «продемократических» протестов, соответствуют действительности, то в будущем следует ожидать более масштабных и агрессивных протестов. Печально то, что именно молодёжи Гонконга, которая не сможет покинуть территорию специального административного района, придётся заплатить цену за свои протесты. Дестабилизация Гонконга погубит их будущее.