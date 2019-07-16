Москва, , 12:16 — REGNUM

В Москве будут созданы мастер-планы для развития городских районов, сообщил 16 июля мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

Глава столицы рассказал, что за последние 150 лет территория Москвы выросла в 36 раз, и в город приехали миллионы людей, в том числе и из других государств.

«Казалось бы, бывшие поселки, города, которые вобрала в себя Москва, давно потеряли свою идентичность и растворились в огромном мегаполисе. Но на самом деле это не совсем так. В нашем городе идет активный процесс возрождения районной идентичности», — сообщил Собянин.

Он рассказал, что основные проблемы в московских районах можно сгруппировать в три блока: качество городской среды, комфорт и уникальность района, сохранение его собственного лица.

Мэр пригласил всех москвичей и заинтересованных специалистов к работе по созданию мастер-планов районов, суть которого он сформулировал как «живой документ развития».

Более подробно о мастер-планах Собянин рассказал «Вечерней Москве»:

«У нас есть Генеральный план развития Москвы — огромный документ, который мало кто держал в руках. Но нет никаких планов развития районов. Эту нишу нужно заполнить, системно посмотреть на каждый район как на отдельный мини-город в городе. Поэтому мы решили в каждом районе создать свой мастер-план. Это должен быть не скучный, кондовый документ, а своего рода мечта, идеальный образ, к которому хочется стремиться».

Как сообщало ИА REGNUM, Собянин уже обращался с критикой к столичному Генплану. По его мнению, Генеральный план Москвы не позволяет развивать отдельные районы на том уровне, которым были бы довольны жители.

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