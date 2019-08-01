По мнению многих наблюдателей, усилия Европейского союза, направленные на смягчение кризиса между Ираном и Соединёнными Штатами, можно рассматривать в качестве свидетельства неумелой европейской дипломатии и слабости. Но чем дольше сохраняется напряжённость между Ираном и США, тем больше начинает казаться, что именно участие ЕС представляет собой единственный шанс, который позволит миру избежать нового кровопролития на Ближнем Востоке, пишет Грэг Бруно в статье для издания Syndication Bureau.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние Ирана и США

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В течение последних 15 месяцев после того, как президент США Дональд Трамп вывел Соединённые Штаты из ядерного соглашения и направил Вашингтон по пути конфронтации с Тегераном, ЕС выполнял роль миротворца, однако без особого рвения. Поддержав ядерное соглашение с Ираном, европейские страны считали, что они смогут создать менее антагонистическую альтернативу экономическому давлению США против Ирана.

Во всяком случае, идея заключалась именно в этом. В мае 2019 года в Иране заявили, что в случае, если американское санкционное давление не будет ослаблено, то у Тегерана не останется иного выбора, кроме как вернуться к производству ядерного топлива. Затем, 7 июля, Тегеран объявил о том, что он намерен превысить допустимый уровень обогащения урана, предусмотренный в ядерном соглашении. Всё это, а также серия недавних стычек с США, поставили обе страны на путь конфронтации, которая, по мнению крупнейших региональных соперников Ирана, стала неизбежной.

В основе провала европейских усилий оказалась неспособность ЕС предложить Ирану альтернативу, которая позволила бы компенсировать ущерб, нанесённый американскими санкциями. Например, совместный механизм для расчётов с Тегераном — INSTEX, — созданный Германией, Великобританией и Францией, должен был обеспечить развитие торговли с Ираном за счёт упрощения процесса расчётов в альтернативных доллару иностранных валютах. Однако к данному механизму отказались присоединиться те, кто опасается потерять свои позиции на американских рынках. Опасения по поводу ответных действий США подтвердились буквально на прошлой неделе, когда в министерстве финансов США предупредили европейских союзников о том, что им необходимо полностью отказаться от INSTEX, поскольку в противном случае им придётся поплатиться.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Суверенитет

Тем не менее, несмотря на то, что существует немало поводов для пессимизма, европейское участие не стоит сбрасывать со счетов. Над США и Ираном продолжают сгущаться тучи конфликта. Кто ещё, кроме Европейского союза, может разрядить напряжённость? Для главы внешнеполитического ведомства Европейского союза Федерики Могерини ответ очевиден: никто не сможет.

С другой стороны, ситуацию осложняет то, что новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стремится вывести Великобританию из состава ЕС без итогового соглашения, а в ЕС могут назначить нового руководителя европейского внешнеполитического ведомства (однако стоит отметить, что кандидат на данный пост Хосеп Боррелл, бывший министр иностранных дел Испании, разделяет приверженность Могерини ядерной сделке с Ираном). На фоне подобной неопределенности что может сделать ЕС для того, чтобы ослабить напряжённость между Соединёнными Штатами и Ираном? Один из вариантов заключается в том, чтобы гораздо сильнее опереться на поддержку неевропейских подписантов ядерного соглашения — Россию и Китай. Если Россия и КНР поддержат торговлю с Ираном через INSTEX и подобные механизмы, то сторонники ядерного соглашения смогли бы оказать Ирану достаточную экономическую поддержку, которая позволила бы ему выдержать давление со стороны США.

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Соседи Ирана также могут предпринять дополнительные меры для поддержки Тегерана. Пока Ирак стремится выступить в качестве посредника между Ираном и США, арабские страны Персидского залива заняли менее активную дипломатическую позицию. Это необходимо изменить. Хотя такие страны, как ОАЭ и Саудовская Аравия, поддержали кампанию США против ядерной сделки, ни одна из этих стран ничего не выиграет от конфликта вблизи своих границ. Для того чтобы избежать конфликта, ОАЭ и Саудовская Аравия должны убедить администрацию Трампа отказаться от своей воинственной риторики и призвать к поиску политического решения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саудизм

Но для того чтобы перечисленные меры сработали, Европейский союз должен продолжить вести за собой. Предложив Ирану жизнеспособный способ снизить американское санкционное давление и сохранив ядерную сделку до окончания президентских выборов в США, ЕС смог бы предоставить Ирану жизнеспособную альтернативу американскому бряцанию оружием. Проигрыш может привести к серьёзным последствиям. Гораздо выгоднее было бы обеспечить проигрыш Трампа в его собственной игре.