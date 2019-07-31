31 июля 2019 | Время чтения 4 мин

Палестинцы, безусловно, будут возражать и сопротивляться. Но в какой-то момент галантные жесты становятся контрпродуктивными. Если палестинцы окончательно разочаруются, они могут примкнуть к нежелательным региональным игрокам.

Максим Исаев, , 08:38 — REGNUM

В начале этого лета заявление американского посла в Израиле Дэвида Фридмана о том, что при сложившихся обстоятельствах Израиль имеет право если не на всю, то на часть территории Западного берега, спровоцировало дипломатическую бурю. Это заявление справедливо восприняли как свидетельство отхода Вашингтона от своей традиционной линии, поскольку, как известно, президент США Дональд Трамп прислушивается к мнению Фридмана. Заявление американского дипломата также даёт представление о том, в каком направлении движется всё ещё не представленная на рассмотрение широкой общественности «сделка века», пишет Зеев Чафец в статье для издания Bloomberg.

Израильско-палестинская граница (cc) Justin McIntosh

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Палестинский политик и многолетний переговорщик Саиб Эрекат отверг предположение Фридмана, указав на то, что оно является просто недопустимым, поскольку «в рамках международного права аннексия оккупированной территории является военным преступлением». А что здесь ещё можно было сказать?

Израильские поселения на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа (cc) Beivushtang

Однако если заявление Фридмана палестинцы могли списать как оплошность, допущенную неопытным дипломатом, то заявление, сделанное спецпредставителем американской администрации на Ближнем Востоке Джейсоном Гринблаттом на прошлой неделе, окончательно развеяло их иллюзии. Гринблатт заявил в Совете Безопасности ООН, что, по мнению администрации Трампа, не стоит опираться на международное право при рассмотрении палестино-израильского конфликта.

Cпецпредставитель США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт «Все мы слышали убедительные аргументы в пользу того, что международное право можно использовать для рассмотрения того или иного аспекта палестино-израильского конфликта… Некоторые из этих аргументов кажутся убедительными, по крайней мере, для определённой аудитории. Но ни один из них не является окончательным».

Кроме того, по мнению американцев, ООН или какое-либо другое международное учреждение не имеет права принимать и приводить в исполнение законные решения. По словам Гринблатта, «в мире нет ни одного судьи, присяжных или суда, которым бы стороны согласились предоставить полномочия для определения того, чьи интерпретации являются верными».

Cпецпредставитель США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт Палестинцы (сс) Palestine Solidarity Project «Давайте перестанем обманывать себя. Если бы так называемый международный консенсус был способен урегулировать палестино-израильский конфликт, то он был бы урегулирован десятилетия назад. Но этого не произошло».

Гринблатт бросил вызов конвенциям ООН, вызвав возмущение в Совете Безопасности ООН. Как ни странно, это событие не привлекло к себе особого внимания общественности. Крупные СМИ опубликовали об этом лишь пару коротких сообщений. Возможно, это было связано с тем, что внимание СМИ было больше сосредоточено на слушаниях специального прокурора Роберта Мюллера в Вашингтоне или Борисе Джонсоне, ставшим новым премьер-министром Великобритании. Скорее всего, заявление Гринблатта также отражало его собственную точку зрения, согласно которой Совет Безопасности ООН — это бессильный международный орган, действия которого легко предсказать.

На самом деле, упрёк Гринблатта в адрес Собета Безопасности ООН наряду с июньскими размышлениями Фридмана о правомочности израильских территориальных претензий на Западный берег Иордана являются провозвестниками всё ещё неопубликованного мирного плана Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта. Проект плана без сомнения окажется прямолинейным, подразумевающим единственно возможный вариант разрешения спора, и нетерпеливым к конкретным результатам. Израиль и Палестина будут вовлечены в переговорный процесс напрямую под эгидой США, а международное сообщество, которое, по мнению Гринблатта, является «вымышленным», будет рассматриваться в качестве непрошенного гостя.

США даже не будут претендовать на роль нейтрального посредника. Вашингтон является союзником Израиля и поддерживает его практически по всем вопросам. Конечно, это не означает, что палестинская сторона вовсе ничего не получит. Однако это означает, что после многочисленных дружественных резолюций ООН и международных деклараций о солидарности с Палестиной палестинским переговорщикам придётся начать переговоры с нуля.

Солдаты США и Израиля Official U.S. Navy Page

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Для Эреката и других палестинских миротворцев подобная ситуация не сулит ничего хорошего. Они потратили всю свою жизнь, чтобы воздвигнуть крепость из бумажных резолюций и союзов с государствами, которые в настоящий момент оказались погружены в собственные экзистенциальные проблемы. Кто кроме Высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, члена палаты представителей США Рашиды Тлаиб или правительства Венесуэлы встанет на сторону Палестины, когда она столкнётся с американским диктатом?

Палестинцы, безусловно, будут возражать и сопротивляться. Но в какой-то момент галантные жесты становятся контрпродуктивными. Если палестинцы окончательно разочаруются, они могут примкнуть к нежелательным региональным игрокам.