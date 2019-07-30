Одна из проблем, с которой рискует столкнуться мировая держава, представляет собой ситуацию, когда два или более союзников ссорятся друг с другом или проводят антагонистическую политику в отношении друг друга. В настоящий момент США как раз столкнулись с подобной проблемой, поскольку Япония и Южная Корея продолжают эскалацию напряжённости в сфере экономики и безопасности. Президент США Дональд Трамп проводит деликатную политику по сближению США с КНДР. Для того чтобы данная инициатива увенчалась успехом, необходимо, чтобы Токио и Сеул поддержали эту политику, а не подрывали усилия Вашингтона, пишет Тед Гален Карпентер в статье для издания The American Conservative.

Цитата из к/ф «Мерантау». Реж. Гарет Эванс. 2009. Индонезия Конфликт

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США сталкиваются с подобной проблемой уже не в первый раз. С тех пор как Турция и Греция вступили в НАТО в 1952 году, они часто преследовали противоречивые внешнеполитические цели — прежде всего в отношении конфликтов в Боснии и Косово в 1990-х годах. Более того, Турция и Греция несколько раз чуть не перешли к прямому столкновению. Самый опасный инцидент произошёл в 1974 году, когда власти Греции помогли свергнуть умеренного президента Кипра, на территории которого проживало греческое большинство. Турция ответила вторжением на Кипр под предлогом защиты турецкого этнического меньшинства, оккупировав 40% территории острова и изгнав греческих жителей. Тогда Вашингтон едва смог предотвратить войну. Ещё до инцидента на Кипре Турция не раз отправляла свои военные самолёты в греческое воздушное пространство. Противоречия между Турцией и Грецией сохраняются до сих пор. Например, в один из декабрьских дней 2018 года было зафиксировано 36 нарушений.

Lfdder Турция, Греция и разделённый Кипр

Желание сохранить свои связи в области безопасности с Соединёнными Штатами для противодействия более мощному потенциальному агрессору стало главным сдерживающим фактором, не позволившим Греции и Турции допустить, чтобы их соперничество вышло из-под контроля. Аналогичная ситуация сложилась с Японией и Южной Кореей. Во время Холодной войны опасения в отношении КНДР, КНР и Советского Союза позволили сохранить определённую степень единства между двумя странами, находившимися под одним американским «зонтиком» безопасности. После Холодной войны опасения по поводу поведения Пхеньяна смогли приглушить враждебность между Японией и Южной Кореей.

Многие корейцы так и не простили Японии тех преступлений, которые японские солдаты совершили в период с 1910 по 1945 год во время колониального периода Кореи. Сексуальное рабство корейских женщин — это одно из самых вопиющих преступлений японских военных, а нежелание Токио извиниться за свои безобразия и компенсировать причинённый вред лишь усугубило негодование граждан Южной Кореи.

Время от времени между двумя странами вспыхивают и другие ссоры, включая медленно тлеющий территориальный спор вокруг скопления небольших островов, которые японцы называют Такэсима, а южнокорейцы Токто. Последняя ссора вспыхнула, когда Сеул опубликовал карту Олимпийских игр 2020 года, на которой спорные острова вошли в состав Южной Кореи. Со стороны японских чиновников раздался пронзительный протест.

По мере того как Япония и Республика Корея постепенно превращались в крупных игроков на мировой экономической арене, двусторонние экономические ссоры становились всё более частыми. Действительно, нынешний всплеск напряжённости начался прежде всего на экономической арене. В течение последних нескольких недель дополнительно обострилась экономическая напряжённость в отношениях между двумя странами. Япония стремится исключить Южную Корею из списка стран, в отношении которых действуют минимальные ограничения. Сеул обратился с жалобой во Всемирную торговую организацию, где заявление Южной Кореи встретили без энтузиазма, граничащего с безразличием.

Подобные ссоры между союзниками, несомненно, беспокоят американских чиновников. Растущий разрыв между позициями Японии и Южной Кореи в отношении КНДР может дать повод для ещё большего беспокойства.

После прихода к власти южнокорейского президента Мун Джэ Ина Сеул стал проводить в высшей степени примирительную политику в отношении КНДР. Реакция Японии на дипломатию Трампа в отношении Пхеньяна оказалась заметно более вялой. По мере приближения второго саммита между лидерами США и КНДР в феврале 2019 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил явные признаки обеспокоенности в том, что интересы Японии в сфере безопасности могут быть принесены в жертву. Япония, похоже, не в восторге от перспектив сближения между США и КНДР. Потепление отношений между Сеулом и Пхеньяном также провоцирует трения между Японией и Южной Кореей. Недавно Абэ намекнул, что Южная Корея не применяет санкции против Пхеньяна, что вызвало гневную реакцию со стороны Сеула.

Voanews.com Cиндзо Абэ, Мун Чжэ Ин и Майк Пенс

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США будет сложнее уладить отношения между Японией и Южной Кореей, чем между Грецией и Турцией. Афины и Анкара, по крайней мере, являются членами НАТО и имеют договорные обязательства друг перед другом. Япония и Южная Корея связаны с Соединёнными Штатами отдельными договорами о взаимной обороне, но официальных многосторонних оборонных связей между двумя странами нет. Действительно, неоднократные усилия Вашингтона по содействию прочному официальному сотрудничеству в области безопасности были встречены без энтузиазма.

Всё это означает, что администрация Трампа может перейти к новому этапу своих отношений с Пхеньяном на фоне неопределённости в отношениях между двумя ключевыми восточноазиатскими союзниками. Это весьма тревожная перспектива, учитывая то, что мир становится всё более опасным.