27 июля 2019 | Время чтения 3 мин

Доклад об экономическом росте Соединённых Штатов, вышедший в пятницу, 26 июля, содержал в себе как позитивные, так и негативные моменты, однако негативных было больше.

Александр Белов, , 07:56 — REGNUM

Доклад об экономическом росте Соединённых Штатов, вышедший в пятницу, 26 июля, содержал в себе как позитивные, так и негативные моменты, однако негативных было больше. Если президент США Дональд Трампа хочет укрепить свои позиции в экономике и повысить шансы на переизбрание, то ему следовало бы начать с прекращения торговой войны с Китаем, пишет Карл Смит в статье для издания Bloomberg.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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Начнём с хороших новостей. Во втором квартале темпы экономического роста США составили 2,1%, что намного выше предшествующих прогнозов. В годовом исчислении экономический рост США достиг минимума в 1,3% во втором квартале 2016 года на фоне замедления глобальной экономики и обвала цен на нефть. Последующий экономический рост оказался выше, чем первоначально предполагалось. На фоне дополнительного стимула от снижения налогов в 2017 году рост ВВП США в годовом исчислении достиг пика в 3,2% во втором квартале 2018 года.

Однако на этом хорошие новости закончились и начались плохие. Со второго квартала 2018 года темпы экономического роста Соединённых Штатов снизились. Уже сейчас темпы роста ниже, чем во втором квартале 2015 года. Если падение темпов роста ВВП Соединённых Штатов продолжится, то в момент президентских выборов в 2020 году темпы роста могут оказаться столь же низкими, как и в 2015 году. Есть все основания полагать, что падение темпов роста ВВП США продолжится. При этом большая часть деловой активности в основном определяется инвестициями, либо в сам деловой сектор, либо в сектор жилищного строительства. Оба этих сектора оказались в сложной ситуации.

Серьёзный анализ прошлых показателей свидетельствует о том, что инвестиции в деловой сектор сократились сильнее, чем предполагалось ранее. Также как и темпы роста ВВП Соединённых Штатов, объём инвестиций в деловой сектор достигли своего пика в начале 2018 года, однако с тех пор объём инвестиций продолжает неуклонно сокращаться. Именно тогда глава Белого дома объявил о торговой войне с Китаем. С тех пор инвестиции в бизнес сократились гораздо больше, чем ожидалось, и, похоже, скоро двинутся в сторону рецессии. Конечно, это не означает, что вся экономика будет переживать спад.

Доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

В 2016 году, например, бизнес-сектор оказался в рецессии, но остальная экономика выстояла. К сожалению, другой основной драйвер циклического спроса — жилье — сегодня работает далеко не так хорошо, как прежде. Сектор активно развивался в 2015 году, однако в начале 2018 года столкнулся с рецессией. В сочетании со снижением инвестиций в деловой сектор, это указывает на то, что сейчас экономика США может оказаться более слабой, чем в 2015 году. Какой здесь можно сделать вывод? Несмотря на то, что экономика продолжает расти, её фундаментальные показатели оказались слабее, чем ожидали экономисты. При отсутствии изменений в экономической политике можно ожидать, что темпы экономического роста существенно замедлятся в следующем году.

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Ранее я уже указывал на то, что президент Соединённых Штатов рискует оказаться в тех же экономических условиях, которые обрекли Демократическую партию на провал на президентских выборах 2016 года. Сейчас возможность того, что Трамп окажется в подобных экономических условиях, выглядит ещё более вероятной.

Что следовало бы предпринять для восстановления экономического роста? Ожидается, что федеральная резервная система США понизит ставки на следующей неделе. Это могло бы улучшить ситуацию. Что ещё более важно, так это то, что снижение объёма инвестиций было зафиксировано сразу же после того, как Трампа усилил свою торговую войну против КНР. Для Трампа максимально быстрое прекращение торговой войны с Китаем может оказаться лучшим из возможных шансов на переизбрание в 2020 году.