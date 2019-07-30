Сообщение о том, что Китай и Камбоджа, вероятно, заключили секретное соглашение о долгосрочном использовании Пекином части военно-морской базы Камбоджи Ream с правом базирования кораблей ВМС Народно-освободительной армии КНР, осуществления военных поставок и базирования персонала, вызвало всплеск беспокойства среди региональных держав по поводу растущего военного присутствия Китая. Как отметил эксперт Карлайл Тайер, Китай, вероятно, постепенно создаст военный плацдарм в Камбодже, пишет Малькольм Дэвис в статье для издания The Strategist.

Флаг Китая

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Соглашение рассчитано на 30 лет, также предусмотрено его автоматическое продление через каждые 10 лет. Также региональные державы выразили озабоченность по поводу того, что Китай может получить доступ к близлежащему международному аэропорту Дара Сакор, в строительстве которого принимает участие китайский подрядчик. Аэропорт расположен в середине камбоджийских джунглей в регионе Ко Конг, а его взлётно-посадочная полоса явно предназначена для посадки больших военных самолётов и истребителей.

Учитывая территорию военно-морской базы и аэропорта, Китай может получить контроль над 20% территории береговой линии Камбоджи, которую в настоящий момент арендуют китайские компании. Таким образом Китай сможет продолжить свою военную экспансию за счёт граждан Камбоджи и суверенитета страны.

RIMPAC Корабли ВМС Китая

Просочившаяся информация о секретном соглашении между КНР и Камбоджей дополнительно подкрепила широко распространённое мнение о том, что Камбоджа всё сильнее и сильнее скатывается в орбиту влияния КНР. Тайер утверждает, что соглашение о предоставлении контроля над частью военно-морской базы Ream свидетельствует о том, что премьер-министр Камбоджи Хун Сен готов «заключить сделку с дьяволом», чтобы только обеспечить выживание своего режима. Тайер также уверен в том, что премьер-министр в конечном итоге позволит КНР самостоятельно принимать решения, связанные с китайским экономическим присутствием в Камбодже, отметив, что «Камбоджа больше не является суверенным актором; страна может обратиться за помощью к КНР, но именно Пекин будет определять, какие проекты стоит финансировать, а какие нет».

Kremlin.ru Хун Сен

Ключевым фактором, повлиявшим на заключение секретного соглашения между двумя странами, стала китайская дипломатия «долговой ловушки», которую КНР использует в рамках своей инфраструктурной инициативы «Один пояс—один путь». Хун Сен получил значительную помощь от Китая в рамках инфраструктурной инициативы «Один пояс—один путь», включая $600 млн в виде займов. Китай также готов выделить ещё $2 млрд на строительство автомобильных дорог и железнодорожных путей по всей Камбодже.

Сочетание китайских кредитов и построенных Китаем портов, аэропортов, автомобильных дорог и железнодорожных путей сообщения не только увеличивает стратегическое влияние КНР среди региональных стран, но и повышает мобильность войск НОАК, что в конечном счёте позволит КНР обеспечить выгодное стратегическое присутствие для ВС КНР.

Расширяющееся китайское военное присутствие в Камбодже может изменить ситуацию в сфере безопасности стран АСЕАН. АСЕАН была задумана для повышения региональной устойчивости, но любой китайский военный объект — даже объект двойного назначения — может превратиться в дезинтеграционный фактор, поскольку он потенциально может быть использован для давления на соседние государства — члены АСЕАН.

Корабли ВМС НОАК, расположенные в Ream, например, могут осуществлять патрулирование вблизи островов Натуна для защиты незаконной китайской рыболовной деятельности, которая в прошлом оспаривалась Индонезией. Также размещение китайских военных кораблей в Камбодже может подтолкнуть КНР к более агрессивному утверждению так называемой девятипунктирной линии к югу от индонезийских территорий.

Retxham Истребитель J-10 ВВС Китая

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Вьетнам наверняка почувствует давление. Военно-морская база Ream находится примерно в 100 километрах от вьетнамско-камбоджийской границы. Китайские военные корабли могут начать манёвры к югу от Вьетнама, прежде чем повернуть на северо-восток, чтобы поддержать китайскую деятельность вдоль вьетнамского побережья в районе спорных островов Спратли и Парасельских островов. В случае размещения китайских истребителей Чэнду J-10 на аэродроме Дара Сакор, запаса топлива в их внутренних баках хватило бы на то, чтобы достигнуть территории Таиланда, Малайзии и Сингапура, а также частично территории Индонезии и Мьянмы.

Обладание передовыми базами, такими как Ream, означает, что Пекин укрепит свой контроль над ключевым экономическим центром планеты, сжав в кулаке жизненно важные маршруты глобальных торговых путей, проходящих через Юго-Восточную Азию.