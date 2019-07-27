Африканский континент представляет собой в основном сельскую местность. По крайней мере так думают высокопоставленные западные чиновники, когда они рассуждают об Африке. Главный американский дипломат на континенте Тибор Надь недавно заявил, что Африка представляет собой «в основном аграрное общество». Не только Надь придерживается подобной точки зрения. В немецком «Плане Маршалла для Африки» говорится, что «сельские районы определят будущее Африки», пишут Джад Девермонт и Тодд Мосс в статье для издания Bloomberg.

AU-UN IST PHOTO. STUART PRICE Африка

Читайте также: The Hill: Величайшую загадку внешней политики США еще предстоит разгадать

Это ошибочная точка зрения. Более того, это опасная точка зрения. В Африке расширяется процесс урбанизации. Будущее континента будет зависеть не от отдалённых сельских пространств, а от оживлённых кластеров Лагоса, Аддис-Абебы и Киншасы. Крупные города превращаются в локомотивы развития континента, что может привести к определённым последствиям в энергетическом секторе, сфере безопасности, управления и области общественных услуг. Возможные риски могут увеличиться из-за низкого уровня контроля за процессом урбанизации.

По данным Всемирного банка, урбанизация является единственной наиболее важной трансформацией, которую претерпит Африканский континент в нынешнем столетии. Африканские страны, расположенные к югу от Сахары, уже на 40% состоят из городов, а десятки миллионов людей ежегодно пополняют численность городского населения. По разным оценкам, к 2050 году в Африке будет, по крайней мере, девять «мегаполисов» с численностью населения более 10 млн человек и более двух десятков городов с численностью населения свыше пяти млн человек, что соответствует численности населения Вашингтона.

По некоторым оценкам, численность потребительского класса в Африке уже превысила 300 млн человек. Потребительский класс в значительной степени сосредоточен в нескольких крупных мегаполисах, таких как Каир, Йоханнесбург, Киншаса, Лагос и Луанда. По оценке Африканского банка развития (АБР), до 12 млн молодых африканцев ежегодно оканчивают школу и пополняют рынок труда. Почти все высокооплачиваемые вакансии в сфере финансов, информационных технологий, искусства, обработки данных и даже производства будут находиться в густонаселённых кластерах.

(сс) Mark Hillary Йоханнесбург

Но, конечно, урбанизация имеет ряд серьёзных минусов. В среднем 60% жителей африканских городов живут в трущобах и часто страдают от инфекционных и неинфекционных заболеваний. Распространённость СПИДа, как правило, выше среди городского населения, чем среди населения сельских районов. Всё большее число городских жителей страдают от ожирения.

Успешная интеграция Африки в глобальную экономику зависит от успеха или неудачи её городов, а не от сельских общин. Сельское хозяйство не может предложить сколь-нибудь привлекательных перспектив для молодых и образованных людей. Учитывая это, просто диву даёшься, что западные усилия по оказанию помощи развитию континента до сих пор не могут освободиться от устаревшей сельской парадигмы. Программы помощи необходимо переориентировать на города.

По данным агентства международного развития США, Вашингтон тратит на поддержку сельских районов Африки более чем в два раза больше, чем на поддержку городских районов, расположенных к югу от Сахары. Среди международных доноров только департамент международного развития Великобритании выделяет значительные ресурсы на разработку программ и проведение исследований, ориентированных на развитие муниципалитетов.

Между тем американские силы безопасности сосредоточили своё внимание на неконтролируемых пространствах в Сахеле или Сомали, в то время как одни из самых смертоносных террористических атак происходят в городах, в том числе в Бамако в 2017 году и Найроби в 2013 году. Ситуация в сфере безопасности будет только ухудшаться, поскольку экстремистские группы переключили своё внимание на городские районы, так как их привлекают городские финансовые сети, аэропорты, транзитные пути, а также богатый выбор лёгких целей, таких как отели, торговые центры и дипломатические объекты.

(сс) Nina R Трущобы в Найроби

Что могли бы предпринять США и их союзники, чтобы урегулировать растущие риски в городских районах Африки? Во-первых, США должны переориентировать свои инвестиции на поддержку крупных городских кластеров, а не стран в целом. Агентство США по международному развитию может направить больше средств на решение проблем, связанные с развитием городов. Вашингтон мог бы выдвинуть инициативу «Умный город» для выстраивания партнёрских отношений между африканскими городами и технологическими компаниями США в области безопасности, транспорта, водоснабжения, электроснабжения и многого другого. Во-вторых, США могли бы активизировать дипломатическое взаимодействие с муниципальными лидерами. Посольства США могут наладить более тесные связи с губернаторами и мэрами региона.

В-третьих, в рамках инициативы по электрификации Африки Power Africa, запущенной американским правительством в 2013 году, приоритетным направлением должна стать крупномасштабная электрификация больших городов. Высокая стоимость электроэнергии и низкая надёжность электрических сетей в крупных городских районах являются одним из главных препятствий на пути создания новых рабочих мест. Сейчас инициатива Power Africa в основном сосредоточена на электрификации сельских поселений. С другой стороны, также важно провести электроэнергию в те сельские районы, где её никогда не было. Это позволило бы увеличить производительность сельских общин и прокормить новых жителей городов.

Читайте также: Asia Times: политика Японии движется по опасной траектории

Наконец, США должны направить средства на подготовку африканских полицейских сил, а не только военных. Полиция Африки получает менее 2% американского финансирования, предназначенного для поддержки служб безопасности африканских стран, расположенных к югу от Сахары. Необходимо увеличить поддержку полицейских сил и расширить их участие в миссиях ООН.

AMISOM Photo. Tobin Jones Полицейский Сомали

Американская и другая западная помощь, направленная на поддержку экономического роста и безопасности Африки, — это не просто подарок бедным африканским странам. Эта помощь может привести к созданию новых рынков сбыта для западных компаний и укрепить национальную безопасность в эпоху глобального терроризма. Вашингтон должен отбросить устаревшие представления о том, что Африка в основном представляет собой фермерские хозяйства и безлюдные пустыни, и обратить своё внимание на данные, указывающие на расширение урбанизации, рост энергетических потребностей и рост численности молодёжи.