12 июля 2019 | Время чтения 4 мин

Многие эксперты уверены, что дела у Абэ лучше некуда, однако я осмелюсь заявить, что в случае, если японский премьер-министр не изменит свою тактику, он столкнётся с весьма печальными последствиями.

Александр Белов, , 07:41 — REGNUM

Премьер-министра Японии Синдзо Абэ готовили к высокопоставленной должности со дня его рождения. Абэ удалось добиться таких успехов, которые смогли достичь лишь немногие. Он стал самым молодым послевоенным премьер-министром Японии в 2006 году в возрасте 52 лет. Однако, пробыв год на своей должности, он покинул пост премьер-министра по состоянию здоровья. Все считали, что его политическая карьера на этом закончилась, несмотря на его впечатляющую политическую родословную, пишет Маа Чжи Хун в статье для издания Asia Times.

Синдзо Абэ Иван Шилов © ИА REGNUM

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После ухода Абэ его Либерально-демократической партии пришлось пережить две смены руководства, а в 2009 году проиграть на всеобщих выборах Демократической партии Японии. Однако, как говорится, «иногда правда диковиннее вымысла». Абэ удалось вернуться из политического небытия в 2012 году, одержав победу на выборах. Абэ стал первым бывшим премьер-министром Японии с 1948 года, который вернулся на свой прежний пост. В ноябре 2019 года Абэ также может занять первое место среди премьер-министров Японии по сроку пребывания у власти. Также Абэ недавно успешно провёл саммит G20 в Осаке. Многие эксперты уверены, что дела у Абэ лучше некуда, однако я осмелюсь заявить, что в случае, если японский премьер-министр не изменит свою тактику, он столкнётся с весьма печальными последствиями.

Прежде всего, Абэ отличается от других мировых лидеров тем, что никто не смог его превзойти по количеству телефонных переговоров и гольф-сессий с президентом США Дональдом Трампом. Но, несмотря на его неоднократные попытки добиться расположения Трампа, Япония оказалась единственным крупным союзником США, который не смог добиться освобождения от американских пошлин на сталь и алюминий. Из-за этого Абэ может оказаться в сложной политической ситуации, поскольку он потратил огромный политический капитал на развитие отношений с американским президентом, но при этом не смог добиться внушительных результатов. Абэ так и не смог добиться от США вознаграждения, которого он так сильно жаждет.

Дональд Трамп и Синдзо Абэ

Положение усугубляется тем, что Трамп согласился всего лишь отложить введение торговых пошлин в отношении японской автомобильной промышленности до июльских выборов в верхнюю палату парламента Японии, но так и не отказался от своих угроз. Учитывая то, что Трамп сам готовится к переизбранию в 2020 году, вполне возможно, что он займёт более жёсткую позицию по отношению к торговле с Японией. Трамп отчаянно нуждается в выгодной торговой сделке с Японией. Если Трамп введёт пошлины против Японии, они нанесут сильнейший удар по японской экономике, а Абэ окажется в опасной политической ситуации.

Абэ должен осознать, что существует предел эффективности его стратегии выстраивания отношений с США при администрации Трампа, которая всё более неохотно берёт на себя глобальные обязанности. Япония недостаточно быстро отреагировала на произошедшие изменения в регионе. В последние годы Китай становится всё более напористым, при этом Япония не может рассчитывать на то, что США придут ей на помощь в случае войны с КНР. Несмотря на то, что война между Китаем и Японией в настоящее время кажется немыслимой, история свидетельствует о том, что малейшая искра может привести к гонке вооружений или даже войне. Первая Мировая война в данном случае является хорошим примером.

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Абэ должен прекратить тратить так много времени на попытки добиться расположения Трампа. Японский премьер-министр должен сосредоточить свои усилия на улучшении отношений с Китаем. Абэ уже занялся этим, пригласив председателя КНР Си Цзиньпина совершить государственный визит в Японию в 2020 году. Также Абэ должен проявить инициативу для укрепления связей с Южной Кореей, в отношении которой он ввёл запрет на экспорт японских технологий.

Дональд Трамп, Синдзо Абэ и Си Цзиньпин на саммите G20 в Осаке

Япония — это азиатская страна, которая не может пренебрегать своими соседями. Япония проявит стратегическую слабость, если не сможет поладить со своими соседями. США, похоже, начали полномасштабную кампанию по сдерживанию Китая, однако Япония поступила неразумно, присоединившись к этой кампании.

США заботятся только о самих себе и не уделяют достаточного внимания интересам своих союзников, что особенно заметно в течение последних двух лет. Япония должна занять более разумную позицию и изменить свой нынешний курс.