В РФ необходимо установить фиксированную крупную выплату для семей, имеющих 11 и более детей. Минимум — эквивалент одному миллиону американских долларов. Нужно больше, но сделаем скидку на ограниченные возможности государства.

Большая сумма? Нет. В начале 2018 года таких семей в России была одна тысяча. Итого один миллиард долларов. Не в год — вообще! Для примера, в декабре 2013 года Россия согласилась предоставить Украине кредит в размере 15 млрд долларов. Успела, правда, дать только три, но это другая история. Допустим, в результате действия программы количество многодетных семей 11+ многократно вырастет, например, до 15 тысяч, чем рискует бюджет? Теми самыми 15 млрд долларов. Но это также 165 тысяч детей или 195 тысяч человек, считая родителей. И не только математика — это ядро страны, выросшее на семейных ценностях, пример для себя и нас.

Миллион долларов — это около 63 миллионов рублей. За эти деньги большинство жителей России смогут обеспечить себя до конца жизни и еще останется. Конечно, важно, чтобы средства пошли не на финансирование анклавов в национальных республиках. Актуальны и возможности приписок, «мёртвых душ», мошенничества. Все помнят скандалы с материнским капиталом в некоторых регионах. Ещё одна проблема — душевное равновесие людей, получающих сразу большую сумму денег. Средства могут быстро потратить, отдать аферистам, или, того хуже, возможны социальные риски, когда соблазны окажутся слишком весомыми и доступными.

Но всё это проблемы второго порядка. Для их решения можно объединить демографический проект с программами развития территорий и выделять средства там, где больше всего нуждаются в населении. Новые поселения — «деревни миллионеров» — смогут стать единой средой для коренных граждан России, ориентированных на традиционные ценности, а коррупционные схемы, приписки в таких местах станут бессмысленны и практически невозможны.

_Alicja_ Дети

Деньги можно разделить на разовую выплату на любые цели, пожизненную ренту и субсидии на целевые траты, как, например, материнский капитал, только с более широким перечнем применения. Это ограничит возможности мошенничества и защитит получателей. С помощью субсидий можно будет оплачивать, например, товары и услуги отечественного производства — недвижимость, технику, обучение, туристические путёвки на территории страны.

Что же мы получим в итоге? Экономическую модель, при которой рождение детей — это оправданный путь. Вступающей в совершеннолетие женщине предлагается выбор — посвятить себя карьере или семье. И вот мы с помощью калькулятора считаем, что средняя зарплата в РФ в 2018 году составила 43,4 тысячи рублей в месяц. За 40 лет трудового стажа получится заработать менее 21 млн рублей. Причём из этой суммы надо ещё вычесть налоги. Путь многодетной матери, очевидно, станет более выгоден, и при этом он ближе человеческой природе. Если воспитывать своих детей — удовольствие и радость, то трудовые отношения в нашей стране зачастую явная форма угнетения.

В РФ особенно-то и рожать уже некому: по данным вице-премьера Татьяны Голиковой, осталось всего-навсего 35 млн женщин репродуктивного возраста. Абортов в год — 750 тысяч. Страна катастрофически теряет население. Но почему-то поддержка многодетных до сих пор выглядит как вычисления ростовщика — там десять тысяч, там пять, там полторы, плюс бесплатный проезд, плюс парковочное место, плюс низкий процент по ипотеке, плюс уход за ребёнком засчитывается в стаж. Эти расчёты составлял делец, который намеревается сэкономить, чтобы и дальше безбедно жить, когда наша страна вымрет.

Решит ли выплата миллиона демографическую проблему? Безусловно, нет. Корень всех бед в наших головах и душах. Но экономика — первый и необходимый шаг. Он позволит выстроить пирамиду по тем законам, которые уже сейчас действуют в нашей стране, и установить на её вершине желаемый результат. Следует полностью перестроить подход поддержки многодетных семей, не только 11+. Это убедительный язык, который многих заставит задуматься.