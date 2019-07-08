Москва, , 18:46 — REGNUM

Основные вопросы в регионах от многодетных родителей касаются предоставления земельных участков и жилья, приема детей в дошкольные учреждения. Об этом 8 июля на пресс-конференции заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля РФ Андрей Кутепов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Временная комиссия СФ по совершенствованию правого регулирования в сфере государственного и муниципального контроля во время весенней сессии рассмотрела возможность для многодетных семей приобретать жилье на вторичном рынке в ипотеку под 6%. В настоящее время льгота распространяется только на покупку жилья в новостройке. По мнению сенатора, многодетным семьям это не всегда удобно в силу различных бытовых вопросов.

Андрей Кутепов также рассказал о работе над проектом закона о страховых пенсиях для многодетных отцов. Для этого будет запрошена статистика в регионах, а рабочая редакция будет направлена в профильное министерство.

Кроме того, стоит вопрос о включении многодетным матерям в трудовой стаж периода по уходу за каждым ребенком:

«Законом установлено, что трудовой стаж засчитывается в период ухода за одним ребёнком до полутора лет, и он останавливается на четырёх детях, но не более шести лет в общей сложности», — напомнил Кутепов.

Следовательно, многодетные матери, воспитывающие более четырёх детей, лишены меры поддержки.