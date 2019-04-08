Роберт Тойфл фон Фернланд. Будни подлодки. М.: Принципиум, 2019

Роберт Тойфл фон Фернланд. Будни подлодки. М.: Принципиум, 2019

В начале прошлого века в Европе был популярен следующий абсолютно неполиткорректный анекдот:

— Для чего нужна австро-венгерская армия?

— Чтобы другим европейским армиям было кого бить.

— А для чего нужна итальянская армия?

— Так ведь, сударь, и австро-венграм надобно кого-нибудь побеждать.

Трагедия Первой мировой войны показала, что армия императора Франца Иосифа I не была такой уж слабой. Достойно сражалась с русскими войсками в ходе Галицийской битвы (которую, впрочем, проиграла), остановила армию Брусилова на реке Стоход, нанеся ей большие потери («ковельская бойня»)…

Воспоминания корветтен-капитана Роберта Тойфла фон Фернланда (1885−1946) о тяжелых сражениях на Средиземноморье свидетельствуют, что и флот «лоскутной империи», как иронично называли Австро-Венгрию недоброжелатели, также не следовало недооценивать.

Сын контр-адмирала Йозефа Тойфла фон Фернланда, он окончил военно-морскую академию в Фиуме и в начале войны служил на бронепалубном крейсере «Кайзер Франц Иосиф I» («торпедно-таранном корабле», согласно официальной номенклатуре императорского флота). Год спустя, пройдя соответствующую подготовку, фон Фернланд-младший стал командиром подводной лодки U-11, а затем короткое время ходил офицером на U-21, но, вероятно, не имея еще достаточного опыта, успехов не достиг.

Ситуация изменилась, когда капитан вступил на палубу U-27, которая под командованием фон Фернланда (а после его болезни Йозефа Голуба), совершила 10 походов, добившись свыше трех десятков побед.

Следует отметить, что значительная часть из них одерживалась над гражданскими пароходами (а порой даже парусниками), что отчасти напоминает «подвиги» его германских коллег, о которых мы писали тут. Но подводники проходили и через действительно смертельные испытания. Так произошло после атаки на японский эсминец «Сакаки» (в Средиземноморскую группировку Антанты входило 10 эсминцев Страны восходящего солнца). Как вспоминал фон Фернланд,

«первые десять минут, к нашему удивлению, все было тихо. Но затем друг за другом были сброшены три бомбы. (…) Я поднялся на перископную глубину и, изучив обстановку, увидел, что вблизи моей подлодки находятся семь эсминцев, начавших охоту на меня. Кроме того, там были и патрульные корабли, шедшие то быстрее, то медленнее зигзагообразным курсом и беспрерывно сбрасывавшие бомбы, так что через некоторое время мы потеряли счет детонациям».

Спустя девять часов, с заходом солнца атаки прекратились, и капитан смог благополучно вывести U-27 из боя.

Правда, «Сакаки» он так и не потопил. А вот британский эсминец «Феникс» был U-27 уничтожен. Впрочем, командовал ей тогда уже не фон Фернланд, а Голуб. Не стоит недооценивать флот «лоскутной империи».

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».