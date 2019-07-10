Независимо от того, что Великобритании удалось выиграть от государственного визита президента США Дональда Трампа в Лондон, состоявшегося в июне 2019 года, она, похоже, быстро всё проиграла. На этой неделе Трамп объявил о том, что США больше «не будут иметь дел с» британским послом в Вашингтоне сэром Кимом Дарроком после того, как в британскую газету попала информация о том, что в 2017 году посол Великобритании в конфиденциальной переписке со своим правительством назвал политику Белого дома «неумелой» и «однозначно дисфункциональной». Несмотря на то, что Трамп не стал объявлять Даррока персоной нон грата, его заявление указывает на то, что «особые отношения» между двумя странами достигли нового минимума, пишет Ясмин Серхан в статье для американского журнала The Atlantic.

Британский флаг

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Сейчас Великобритании нужно выбрать один из двух ужасных вариантов: встать на сторону Даррока, рискуя столкнуться с дальнейшим ухудшением отношений с США в момент, когда Великобритания как никогда прежде нуждается в хороших отношениях с Вашингтоном, либо отправить своего посла в отставку, рискуя столкнуться с обвинениями в том, что Лондон подчинился капризам иностранного лидера.

SimonP Здание посольства Великобритании в США

Пока Британия, похоже, больше склоняется к первому варианту. После того, как в Лондоне заявили о том, что посол пользуется «полным доверием» со стороны британских властей, на Даунинг-стрит подчеркнули, что слова Даррока не отражают ту «близость и уважение», которые присутствуют в отношениях между двумя странами. В то же время было указано, что послы могут «давать честные и неприкрашенные оценки». Это означает, что дальнейшую судьбу британского посла в Великобритании придётся решать уже новому премьер-министру Великобритании: Борису Джонсону или Джереми Ханту.

U.S. Department of State Борис Джонсон

Кто бы не выиграл битву за пост премьер-министра Великобритании, ему предстоит сделать непростой выбор. Однако Хант уже заявил, что в случае своей победы, посол останется на своём посту. Такое решение может потенциально подорвать отношения между двумя странами, которые и так переживают не лучшие времена. Несмотря на давнее партнерство в области обороны и безопасности, США и Великобритания находятся по разные стороны баррикад по вопросам, связанным с иранской ядерной сделкой (США вышли из ядерного соглашения, тогда как Лондон и его европейские партнёры пытаются спасти его), Huawei (Великобритания позволила китайской фирме создать часть британской сети 5G, несмотря на кампанию США, направленную против Huawei) и изменением климата (Трамп вывел США из Парижского соглашения по климату, в то время как Великобритания сохранила свою приверженность данному соглашению).

Chris McAndrew Джереми Хант

США и Великобритания заняли различные позиции даже по вопросам британской внутренней политики. Большинство граждан Великобритании выступили против выхода из состава ЕС без заключительного соглашения с Брюсселем, а Трамп поощряет подобный выход. Глава Белого дома даже пообещал заключить «феноменальную» торговую сделку с Великобританией, как только она покинет европейский блок. Многие сторонники Брексита теперь опасаются, что Великобритания рискует упустить эту сделку, если Даррок останется на своём посту.

Разразившийся скандал вокруг британского посла уже привёл к определённым последствиям. Как сообщается, Белый дом исключил Даррока из списка приглашённых на дипломатический обед министра финансов США Стивена Мнучина с эмиром Катара.

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Бывший чиновник Госдепартамента Аманда Слоут «Если всё ограничится лишь недовольством Трампа в отношении Даррока, то в том нет ничего страшного, поскольку они всё равно не имеют прямого отношения друг к другу. Но если американская администрация скажет высокопоставленным чиновникам Белого дома и государственного департамента, что они больше не могут взаимодействовать с Дарроком, то могут возникнуть серьёзные проблемы, поскольку в данном случае британский посол действительно не смог бы работать».

Возможно, самый большой вопрос заключается не в том, сохранит ли Великобритания своего посла в Вашингтоне, а в том, переживут ли её отношения с США очередной каприз Трампа.