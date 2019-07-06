6 июля 2019 | Время чтения 4 мин

Сегодня в мире происходят важные технологические изменения, которые могут кардинальным образом повлиять на мировой порядок. Продолжающийся сдвиг в глобальных расходах на исследования и разработки подчеркивает, насколько сильно подорвано доминирование США в данной области.

Александр Белов, , 11:34 — REGNUM

На нас надвигается глобальная технологическая война, которая, вероятно, окажет существенное влияние на экономику США и сферу национальной безопасности в XXI веке. В рамках технологической войны уже начинают появляться победители и проигравшие. На данный момент США находятся в явно невыгодном положении, пишет Дэниел Герштейн в статье для издания The National Interest.

Угол зрения UsAFE

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По иронии судьбы, именно США случайно посеяли семена этого зарождающегося конфликта. Мир видел, как развитие технологий привело к накоплению значительного богатства и развитию военного потенциала, обладающего глобальным охватом. На долю США приходится примерно четверть мирового ВВП, а уровень их военных расходов сопоставит с уровнем семи мировых держав вместе взятых. Соединённые Штаты превратились в мировую сверхдержаву. Остальные страны также хотят последовать их примеру, что сначала привело к росту конкуренции, а теперь и к новой технологической войне.

Китайская плотина «Три ущелья» (cc) Christoph Filnkößl

Сегодня в мире происходят важные технологические изменения, которые могут кардинальным образом повлиять на мировой порядок. Продолжающийся сдвиг в глобальных расходах на исследования и разработки подчеркивает, насколько сильно подорвано доминирование США в данной области. В 1960 году на долю США приходилось 69% глобальных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. В 2016 году на долю США пришлось всего 28% от общей численности научно-исследовательских работ. Не удивительно, что в настоящий момент США не могут быть полностью уверены в своём будущем технологическом лидерстве.

Технологическое противостояние уже происходит в ряде ключевых областей, включая конкуренцию в сфере беспроводной связи нового поколения 5G, которая, позволит в 100 раз увеличить скорость интернета. Конкуренция в сфере 5G — это не что иное, как гонка вооружений между Китаем и Соединёнными Штатами, которая будет иметь серьёзные последствия для экономики и национальной безопасности.

В настоящий момент биотехнологическая промышленность Китая составляет менее 10% биотехнологической промышленности США, однако быстрое развитие КНР области биологии, геномики и молекулярной диагностики, вероятно, продолжится. Китай направил крупные инвестиции в секвенирование генома, чтобы занять лидирующие позиции в данной области. Первый, кто овладеет полным знанием о строении человеческого генома, получит значительные преимущества в таких областях, как персонализированная медицина. То, что Китай рассматривает биотехнологии в качестве «стратегической отрасли» доказывает то, что Пекин стремится стать мировым лидером в данной сфере.

Искусственный интеллект и киберпространство также являются важным компонентами технологической войны. Крупные кибератаки ставят под сомнение безопасность интернета, данных, находящихся в киберпространстве, и саму нашу конфиденциальность. Менее заметные, но не менее острые стычки идут и в других областях, таких как квантовые вычисления, беспилотные летательные аппараты, нанотехнологии и гиперзвуковое оружие. Лидеры в данных областях, несомненно, получат явные преимущества перед своими конкурентами. Какие меры могли бы предпринять США в рамках этой технологической войны?

Хакеры Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Во-первых, поддержка со стороны союзников будет важна для США как никогда прежде. Необходимо наладить партнёрские отношения с ключевыми союзниками для обмена ключевыми технологиями и их защиты. Необходимо также продолжить укреплять отношения между правительством, промышленностью и научными кругами для получения максимальной отдачи от каждого доллара, потраченного на научные исследования и разработки.

Во-вторых, США должны направить инвестиции для стимулирования прогресса и продвижения американского лидерства в ключевых технологиях. Недавний призыв президента США Дональда Трампа к представителям промышленности увеличить инвестиции в фундаментальные исследования вместо государственного финансирования кажется недальновидным и должен быть пересмотрен с учетом новой технологической войны.

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В-третьих, необходимо тщательно управлять глобальными цепочками поставок новых технологий. Нарушение этих сложных глобальных цепочек поставок приведёт к последствиям второго и третьего порядка, ущерб которых будет трудно предсказать. Запрет администрации Трампа на поставку компонентов компании Huawei, скорее всего, повредит американским компаниям и негативно повлияет на конкурентоспособность США в сфере развития 5G. Точно так же решение США о прекращении поставок Турции авиационных материалов и оборудования в ответ на её нежелание отменить покупку российского зенитно-ракетного комплекса С-400, является саморазрушительным. Партнёры могут обратиться к другим поставщикам, если США не будут с ними делиться своими технологиями, как, например, в случае с системой ПВО «Пэтриот».

Запуск ракеты ПВО «Пэтриот» (cc) Ministerie van Defensie

Технологическая война может затянуться на десятилетия, она будет вестись в лабораториях, исследовательских центрах и в ключевых отраслях промышленности. Роль правительства должна заключаться в поддержке и стимулировании научных исследований, разработок и инноваций. Доминирование в рамках новой технологической войны будет иметь важное значение для поддержания экономической и национальной безопасности США.