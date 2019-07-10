Говорят, что избиратели всегда голосуют своим бумажником. Последние два американских президента, которые не смогли переизбраться, Джордж Буш-старший и Джимми Картер, достигли слабых экономических показателей в период своего пребывания у власти. В 1992 году главной предвыборной мантрой кандидата в президенты США от Демократической партии Билла Клинтона стал лозунг «Это экономика, глупый!». В 1980 году кандидат в президенты Соединённых Штатов от Республиканской партии Рональд Рейган во время дебатов с Картером часто спрашивал у граждан США, стали ли они лучше жить по сравнению с четырьмя годами ранее, пишет Эд Роджерс в статье для издания The Washington Post.

U.S. Department of Defence Дональд Трамп

White House Рональд Рейган и Дональд Трамп

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Но, возможно, всё может измениться. Когда избиратели привыкают к сильной экономике, они могут обратить внимание и на другие вопросы. Если бы поддержка Трампа была обусловлена одним лишь состоянием экономики, то он сейчас наслаждался бы рейтингом выше 60%, а не нынешними 44%, согласно результатам последнего социологического опроса, который провели The Washington Post и ABC.

Предположим, что через год американская экономика будет столь же сильной как и сейчас. Если это действительно будет так, то избирателям не придётся беспокоиться за свои кошельки, как в 1980 или 1992 годах. Избиратели смогут сосредоточиться на других проблемах и личных различиях между кандидатами. Когда вопрос встаёт о том, кто заложил основы для крепкой экономики, республиканцы говорят, что за это нужно благодарить Трампа, в то время как демократы утверждают, что об экономике позаботился бывший президент Соединённых Штатов Барак Обама.

U.S. Air Force Дональд Трамп и Барак Обама

Итак, давайте представим, что в ходе дебатов со своим демократическим оппонентом Трамп задал аудитории тот же вопрос, который когда-то задал Рейган. Большая часть аудитории ответила бы, что их финансовое положение улучшилось по сравнению с предыдущими четырьмя годами. Однако избиратели, которые воспринимают экономику Трампа как нечто само собой разумеющееся, а не как результат его политики, могут дать иной ответ. Представьте, что оппонент нынешнего главы Белого дома задал бы другой вопрос: «Вы больше обеспокоены, ошарашены и смущены, чем четыре года назад? Вы хотите остановить это безумие?».

Результаты упомянутого выше социологического опроса показали, что 51% респондентов положительно высказались в отношении экономической политики Трампа, однако по другим вопросам Трамп получил меньшую поддержку: 42% поддержали налоговую реформу, 40% высказались положительно о миграционной политике американской администрации, при этом около 30% высказались позитивно по другим вопросам. Другой опрос, проведённый Университетом Монмута, содержал в себе интересный вопрос: «Уделялось ли достаточно внимания тем вопросам, которые действительно важны для вашей семьи?». Здесь снова только 41% респондентов ответили положительно, в то время как 55% сказали «нет». Похоже, что в случае если Трамп проиграет переизбрание, то его крах не будет связан с экономикой. Это потому, что своим поведением Трамп оттолкнул от себя немало избирателей.

Дональд Трамп

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Я также был уверен в том, что по этой причине Трамп мог проиграть президентские выборы 2016 года. Для всех было очевидно, что Хиллари Клинтон — это просто ужасный кандидат в президенты Соединённых Штатов, однако, казалось, что многочисленные недостатки Трампа всё же перевесят недостатки Клинтон. При этом, с 2016 года поведение Трампа не улучшилось, и на следующих выборах он может столкнуться с гораздо более сильным соперником.

До ноября 2020 года осталось ещё много времени, всё ещё может измениться, включая экономическую ситуацию. Однако поведение Трампа, скорее всего, не претерпит никаких изменений. Если отсылки к его нестабильному поведению не возымели эффекта в 2016 году, то в 2020 году всё может измениться.