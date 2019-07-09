9 июля 2019 | Время чтения 4 мин

Вместо того, чтобы стремиться к интеграции в глобальные цепочки поставок для наращивания экспорта, министр финансов Индии решила продолжить привычную политику правительства Моди, сделав ставку на произвольное повышение торговых пошлин для защиты отечественной промышленности.

Александр Белов, , 09:29 — REGNUM

Традиционно министр финансов Индии вносит проект годового бюджета в парламент в старомодном портфеле. Фотографии министра финансов, держащего этот портфель, появляются на первых полосах ведущих газет на следующий день. Однако нынешний министр финансов Индии Нирмала Ситараман, первая женщина, занявшая этот пост, нарушила устоявшуюся традицию в прошлую пятницу, 5 июля, внеся проект годового бюджета в сложенном красном матерчатом чехле, который используют некоторые торговые сообщества в Индии для хранения своих счетов, пишет Михир Шарма в статье для издания Bloomberg.

Индийский премьер Нарендра Моди Иван Шилов © ИА REGNUM

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Этот жест привлёк пристальное внимание СМИ. Заместитель министра финансов с радостью объявил, что таким образом новый министр финансов намеревается порвать с традицией, унаследованной от британцев. Это был, по словам заместителя, «шаг в направлении» превращения Индии в «сверхдержаву».

Министр финансов Индии Нирмала Ситараман Mil.ru

Это заявление чиновника вызывает удивление. Действительно ли он знает, что означает понятие «сверхдержава»? После ознакомления с проектом бюджета аналогичный вопрос возник и к индийскому правительству.

Рассмотрим, например, положение вооружённых сил Индии. Ситараман практически ничего не сказала об оборонных расходах. Действительно, большую часть первой половины своей речи она вообще не упоминала никаких цифр. Возможно, это было связано с тем, что расходы Индии на оборону в течение многих лет едва поспевали за инфляцией, а при премьер-министре Нарендре Моди достигли рекордных минимумов в процентах от ВВП страны. С тех пор как Индия подверглась унижению со стороны Китая в 1962 году, ни одно индийское правительство никогда не позволяло, чтобы уровень оборонных расходов опустился так низко. В 2018 году уровень оборонных расходов составил менее 1,6% ВВП.

Некоторые могут подумать, что вместо обороны Индия инвестирует средства в свой собственный народ, как это должна делать сверхдержава XXI века. Однако только 3,4% от общих федеральных расходов связаны с финансированием системы образования по сравнению с 3,74% в 2018 году и с 4,3%, когда Моди занял свой пост в 2014 году. И федеральное правительство, и правительства штатов тратят менее 1% ВВП на здравоохранение. Новый проект бюджета никак не изменит нынешнее положение дел.

Уровень капитальных затрат также сократился, по разным оценкам, со $134 млрд в прошлом году до $126 млрд в 2019 году. Единственное увеличение, которое подразумевает нынешний проект бюджета — это увеличение субсидий для поддержки индийских фермеров.

Индийский крестьянин

Действительно, индийские фермеры нуждаются в помощи. Но на самом деле они больше нуждаются в сельскохозяйственной реформе, которая позволила бы им получить доступ к национальным и мировым рынкам, освободив их от зависимости от государственных закупок. Нет никаких признаков того, что Индия собирается проводить подобные реформы, несмотря на то, что программа государственных закупок вызывает споры во Всемирной торговой организации и является одним из основных камней преткновения при проведении многосторонних торговых переговоров.

В настоящий момент Индия сталкивается как с циклическим, так и со структурным замедлением экономики. Циклическое замедление связано со снижением объёмов кредитования и инвестиций, при этом число новых запущенных проектов достигло 14-летнего минимума в 2018 году. Структурное замедление в большой степени связано с тем, что производство и экспорт столкнулись с кризисом из-за низкой конкурентоспособности индийских предприятий.

Министр финансов пообещала решить первую проблему. Банки государственного сектора будут рекапитализированы, а малый бизнес сможет брать кредиты по более низким ставкам и быстрее получать свои деньги. Правительство Индии также объявило о том, что начнёт выпуск долларовых облигаций, чего предыдущие индийские правительства боялись делать. Есть надежда на то, что это позволит использовать часть внутренних сбережений Индии для инвестиций в частный сектор.

Индийская Рупия

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Краткосрочные и среднесрочные перспективы Индии выглядят более оптимистично, чем долгосрочные. Вместо того, чтобы стремиться к интеграции в глобальные цепочки поставок для наращивания экспорта, министр финансов Индии решила продолжить привычную политику правительства Моди, сделав ставку на произвольное повышение торговых пошлин для защиты отечественной промышленности. Кто захочет создавать в Индии ориентированное на экспорт предприятие, когда торговые пошлины постоянно меняются произвольным образом?

Инвесторы могут утешить себя тем, что Индия почти наверняка оправится от циклического спада. Однако пока нет никаких признаков, указывающих на то, что Индия намерена предпринять какие-либо шаги для того, чтобы превратиться в сверхдержаву, или хотя бы в страну с уровнем доходов выше среднего.