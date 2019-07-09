Генеральный директор Банка Финляндии Олли Рен вновь призвал Европейский центральный банк провести давно назревший обзор своей кредитно-денежной политики. На фоне предстоящей смены руководства — нынешняя глава МВФ Кристин Лагард может сменить Марио Драги на посту председателя ЕЦБ — данный призыв может быть услышан. Когда ЕЦБ создали 20 лет назад, центральные банки, как правило, не слишком заботились о деталях своей кредитно-денежной политики. В то время некоторая двусмысленность, возможно, приносила пользу, поскольку подразумевала гибкость политики ЕЦБ. Кроме того, отсутствие детально прописанных правил позволило центральным банкам с различным опытом и перспективами согласовать общую рамку действий, даже несмотря на то, что они могли не соглашаться друг с другом по конкретным деталям, пишет Стефан Герлах в статье для издания Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

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Но с тех пор мир значительно изменился, и общественность теперь требует от ЕЦБ гораздо большей ясности. Что мог бы предпринять ЕЦБ спустя 16 лет после последнего пересмотра своей денежно-кредитной политики?

Марио Драги. ЕЦБ

После обзора, проведённого в 2003 году, глобальный финансовый кризис и последовавший за ним европейский долговой кризис побудили ЕЦБ задействовать множество новых инструментов. Эти кризисные меры, которые были глубоко непопулярны, особенно в Германии, могли быть оправданы только в той мере, в какой они были эффективны, и этот вопрос следует детально рассмотреть. Кроме того, как отметил Рен, который заседает в Совете управляющих ЕЦБ, необходимо учесть долгосрочные структурные тенденции, такие как старение населения, снижение долгосрочных процентных ставок и изменение климата.

Для повышения эффективности политики ЕЦБ необходимо, чтобы члены Совета управляющих придерживались единого мнения. Им необходимо общее понимание долгосрочных целей Европейского союза и сильных и слабых сторон различных политических инструментов. Для того, чтобы усилить подотчётность и поддержать принятие разумных решений, необходимо, чтобы в ЕЦБ изложили детали своих стратегий денежно-кредитной политики таким образом, чтобы общественность могла их понять.

В нынешней политике ЕЦБ очень трудно увидеть ясность, даже когда речь идёт о некоторых наиболее фундаментальных элементах его политики. Например, ценовая стабильность — основная цель ЕЦБ — описывается следующим образом: «инфляция ниже 2%, но очень близка к ним». Соответствует ли 1-процентная инфляция этим условиям? Разные члены Совета управляющих ЕЦБ вполне могут дать разные ответы на один и тот же вопрос. Следовательно, они могут поддержать проведение разной политики. То же самое касается вопросов о том, является ли целевой показатель инфляции ЕЦБ симметричным и должна ли инфляция измеряться с течением времени или в данный момент. Если в какой-то период уровень инфляции колебался от 0% до 4%, но в среднем оказался «ниже 2%, но очень близок к ним», то была ли цель достигнута?

Инфляция

Тот или иной ответ может иметь серьёзные политические последствия. Если уровень инфляции измеряется с течением времени, то ЕЦБ мог бы стремиться к более высокому уровню инфляции в среднесрочной перспективе, чтобы компенсировать чрезмерно низкую инфляцию последних лет. Если общественность поверит в то, что в какой-либо период уровень инфляции может оказаться выше целевого показателя, уровень реальной процентной ставки может упасть, что могло бы придать толчок экономике.

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Конечно, Драги в своих выступлениях на пресс-конференциях подчеркнул, что, по его мнению, целевой уровень инфляции 2% является симметричным, а 1% — это слишком низкая инфляция. Также Драги считает, что уровень инфляции должен измеряться в «среднесрочной перспективе». Но неясно, разделяют ли эту точку зрения в Совете управляющих ЕЦБ.

Учитывая то, что государственный долг Греции и Италии всё ещё слишком высок, еврозона по-прежнему рискует скатиться в рецессию, которая значительно ухудшит финансовое положение обеих стран, а также то, что итальянская политика по-прежнему столь же изменчива, как и раньше, было бы полезно получить чёткие ответы от ЕЦБ на чёткие вопросы. Обзор кредитно-денежной политики ЕЦБ мог бы дать необходимые ответы.