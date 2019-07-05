5 июля 2019 | Время чтения 3 мин

Александр Белов, , 11:32 — REGNUM

В день празднования Дня независимости, когда в воздухе гремит салют, а танки стоят на страже Вашингтонского Молла, как свирепые часовые, гражданам США было полезно вспомнить о том, что своей независимостью они обязаны не только доблести колонизаторов и их рвению к свободе, но и британской глупости, пишет Ховард Блюм в статье для издания The Hill.

Дональд Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Гражданам Соединённых Штатов необходимо вспомнить свою историю, потому что энергичный президент США Дональд Трамп, который горит желанием обернуться в развевающийся флаг американского превосходства и мощи даже в момент, когда республика празднует День независимости, предпринял ряд действий в отношении Ирана, которые по своей неэффективности и провокативности напоминают те действия, которые король Великобритании и его парламент предприняли в отношении 13 британских колоний на восточном побережье Северной Америки. Подобно безумному британскому монарху, американский президент идёт по пути, который может привести к прямо противоположному результату.

Впервые историю колоссальной неумелости внешней политики Великобритании убедительно изложила Барбара Такман в своей книге «Марш Безумия», опубликованной в 1984 году, в момент, когда граждане США по-прежнему мучительно пытались понять причины своего провала во Вьетнаме и даже не подозревали о грядущем военном фиаско в Персидском заливе или бесконечной войне в Афганистане.

Рассмотрим некоторые пункты обвинительного заключения Такман, выдвинутого в адрес Великобритании. Англичане допустили ошибки, которые спровоцировали гнев и рост недоброжелательности среди колонистов в отношении Великобритании. Лондон продолжал оказывать давление на колонии до тех пор, пока у них просто не осталось иного выбора, кроме войны за свою независимость.

Джон Трамбулл. Декларация независимости. 1817—1819

В основе британской политики по отношению к североамериканским колониям лежало право парламента облагать колонии налогами. Чтобы укрепить свою власть (по крайней мере, по мнению британского короля), Великобритания ввела пошлины на патоку, сидр, сахар, а затем, в 1765 году, был введён заведомо обременительный Гербовый налог, первый прямой налог, когда-либо взимавшийся с колоний. Британская империя продолжала закручивать гайки, чтобы обеспечить сбор таможенных пошлин. Например, был издан указ о проведении обысков, который позволял таможенникам пробираться в дома и на склады в поисках контрабандных товаров.

Как указывает Такман, суть контрпродуктивности агрессивных действий Великобритании заключалась в том, что вызванный этими действиями гнев не стоил любых налоговых поступлений, которые могла бы собрать Британская империя со своих колоний в Северной Америке. Потеря колоний, природных ресурсов и производственного потенциала континента нанесла настолько огромный ущерб Великобритании в долгосрочной перспективе, что он просто несопоставим с любыми выгодами, которые Великобритания могла бы получить от колониальных налоговых поступлений. К тому же Великобритания просто не смогла бы обеспечить эффективный сбор налогов, потому что её военная мощь находилась по другую сторону океана.

Сегодня, почти два с половиной столетия спустя, мы можем лицезреть, как Трамп, возомнивший себя чуть ли не американским монархом, предпринимает алогичные контрпродуктивные и вызывающие действия в отношении Ирана. В конце концов, чего именно Трамп хочет добиться в отношении Ирана? И, что не менее важно, как именно он собирается этого добиться?

Дональд Трамп

В интересах Америки — и планеты тоже — не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие. Тем не менее, только вдумайтесь, что именно сделала американская администрация якобы для того, чтобы добиться этой желанной цели. Во-первых, Трамп вывел США из ядерного соглашения с Ираном, подписанного в 2015 году, которое заблокировало возможность разработки иранского ядерного оружия на 15 лет. Затем Трамп удвоил антииранские санкции, максимально ограничив экспорт иранской нефти на мировой рынок. Трамп загнал гордую страну в угол.

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В 1775 году британская непримиримость и высокомерие привели к столкновениям при Конкорде (штат Массачусетс) и выстрелам в Лексингтоне, положившим начало Войне за независимость. Эти выстрелы услышали во всём мире. Теперь, нация, которая появилась в результате саморазрушительной политики Великобритании, оказалась под руководством президента, который спустил с цепи свою собственную глупость, которая также может привести к оглушительным выстрелам, которые услышат во всём мире.