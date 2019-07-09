На прошлой неделе был нанесён удар по поставкам иранской нефти в Сирию, когда британские морские пехотинцы задержали перевозивший иранскую нефть супертанкер Grace 1, направлявшийся в Средиземное море через Гибралтарский пролив. Блокирование поставок нефти из Ирана может привести к появлению альтернативных поставок, которые вызывают беспокойство, пишет Джулиан Ли в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранская нефть

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Иранскую нефть загрузили на танкер в середине апреля 2019 года на терминале острова Харг. Танкер отправился в долгое путешествие вокруг южной оконечности африканского континента в Восточное Средиземноморье. Судно задержали, поскольку посчитали, что оно направляется на нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий министерству нефти Сирии, т. е. субъекту, в отношении которого действуют санкции Европейского союза.

Иранский нефтяной танкер

Протяжённость маршрута из Ирана в Сирию вокруг африканского континента составляет около 23 тыс. 300 километров, а через Красное море и Суэцкий канал в три раза короче. Зачем поставлять нефть окольными путями? Потому что владельцы пересекающего Египет трубопровода Сумед, связывающего Красное море со Средиземным, отказываются транспортировать иранскую нефть. Поставки иранской нефти также запрещены по трубопроводу Эйлат-Ашкелон, проходящему через Израиль. В последнее время суда, перевозящие иранскую нефть в Сирию, также не могут использовать Суэцкий канал. Торговля нефтью между двумя странами в период с 2016 по 2018 год по водному пути в среднем составляла 50 тыс. баррелей в день. Все суда, задействованные в перевозке иранской нефти, которые не были утилизированы или проданы, входят в список судов, осуществляющих санкционную деятельность. Этот список был опубликован в марте 2019 года управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов США. Например, история танкера Suezmax Sea Shark в этом смысле является поучительной. Танкер Suezmax Sea Shark, перевозящий 1 млн баррелей иранской нефти, появился в южном районе Суэцкого канала в конце ноября 2018 года, но через день он вернулся обратно, согласно данным отслеживания танкеров. Затем Suezmax Sea Shark почти пять месяцев простоял на якоре у египетского побережья, прежде чем вернуться в район Суэцкого канала в конце апреля 2019 года. Этот танкер с иранской нефтью до сих пор так там и стоит. До этого танкер совершил не менее 11 рейсов в 2017 и 2018 годах, перевозя нефть из Ирана в Сирию.

Это не означает, что морские поставки иранской нефти полностью заблокированы, поскольку суда, направляющиеся в Турцию, всё ещё осуществляют поставки. Однако данная ситуация означает то, что следующие в Сирию суда должны преодолеть более длинный маршрут вокруг Африки, который также проходит через воды Европейского союза. Именно на входе в Средиземное море был задержан танкер Grace 1. В правительстве Гибралтара опровергли утверждение министерства иностранных дел Испании о том, что данная акция была проведена по просьбе США.

Если Сирия не сможет получать иранскую нефть через море, сможет ли она организовать сухопутные поставки? Союзники США контролирую большую часть территорий, на которых расположены нефтедобывающие предприятия. Американские силы также контролируют большую часть переходов между Ираком и Сирией, которые могли бы использовать для создания сухопутного маршрута поставок иранской нефти.

Сирия очевидным образом нуждается в импорте нефти. В список многочисленных причин также входит продолжающаяся война. Поскольку санкции серьёзно ограничили круг потенциальных поставщиков нефти в Сирию, президенту страны Башару Асаду остаётся лишь надеяться на своих сторонников.

Kremlin.ru Башар Асад

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В настоящий момент контрабандные маршруты поставок нефти, созданные боевиками ныне несуществующего ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сейчас не работают в обратном направлении, однако в ближайшем будущем ситуация может измениться.

Также возможно, что часть топлива, поставляемого для заправки российских военных самолётов и транспортных средств, расположенных на территории Сирии, будет попадать в руки сирийского правительства.

Сирийское правительство поддерживают такие крупные нефтедобывающие страны, как Иран и Россия. Учитывая то, что поставки иранской нефти, по-видимому, заблокированы, Сирии придётся обратиться за помощью к России. Это обстоятельство связано с целым набором новых потенциальных рисков. Задержание иранского судна в Гибралтарском проливе — это одно, а вот остановка российского судна в Эгейском море — это совсем другое.