Резолюция Комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ с призывом к России отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии — это ещё одно свидетельство кардинальных изменений, произошедших в мире в последнее десятилетие. Принята она, конечно, не в угоду грузинским властям, как полагают, в Сухуме, а «в угоду», а точнее — по указанию, США и ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM ОБСЕ

Рассуждать о том, к лучшему или к худшему происходящие в мире изменения, не имеет смысла — всё дело в том, насколько адекватно наша страна, её руководство на них реагируют. Страна реагирует адекватно: категорическим неприятием развязанной Западом кампании по дискредитации России и растущим неприятием самого Запада как культурно-исторического явления.

DILIN Российско-абхазская граница

Руководство пока тушуется. Вот даже в Парламентскую ассамблею Совета Европы после всех оскорблений и притеснений назад попросились, немалые деньги готовы за это заплатить. Попросились, обрадовались, что нас «берут обратно» и… получили удар с другой стороны — от ОБСЕ. Удар без последствий, кроме последствий престижа, но весьма показательный. Вам важно быть в «европейских структурах»? Так получайте всё, что мы хотим на вас вылить, в полном объёме.

Ошибка — возвращение в ПА Совета Европы — уже совершена. Будем надеяться, однако, что скоро в этой организации нам вновь дадут повод принять решение о полном выходе. То же самое — с ОБСЕ.

Все эти структуры в настоящее время контролируются Западом. Вернуть наш контроль над ними мы не в состоянии. Противостояние с Западом — дело долгосрочное, словами тут никого ни в чём не убедишь. Значит, надо ещё более активно сосредотачиваться, «собирать камни». «Объятия», желание сотрудничать с явными противниками здесь точно не помощник.

ИА Красная Весна Митинг на площади Ленина. Донецк. ДНР. 2017

Существующая международная система рушится. Новая будет создана в результате новых договорённостей, основанных только на том, насколько сильна будет наша страна в момент приближающейся решающей сшибки. Чем меньшими путами Россия будет в этот момент связана, тем лучше. Чем дальше мы будем от общеевропейских организаций, тем меньше нас заденут их обломки.

Надо брать курс на выход и из ОБСЕ. Надо признавать Республику Арцах, Приднестровскую Молдавскую Республику, ДНР и ЛНР. Надо исправлять ошибки, совершённые при разрушении СССР.