Москва, 30 июля, 2011, 01:48 — ИА Регнум. В Таллинском морском порту эстонскими пограничниками задержан известный финляндский общественный деятель, глава Финского антифашистского комитета, член президиума международного правозащитного движения "Мир без нацизма", один из инициаторов объединения "Интернациональная Россия" в рамках Общероссийского народного фронта Йохан Бекман. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Бекман направлялся в Синимяэ для участия в мероприятии, которое традиционно организуют антифашисты, протестуя против мемориального собрания эстонских участников гитлеровских войск СС и их поклонников, в котором также участвуют эстонские государственные служащие и Министерство обороны Эстонии .