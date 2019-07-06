Благодаря усилиям премьер-министра Японии Синдзо Абэ на недавнем саммите G20 в Осаке удалось избежать возможных худших результатов. Лидеры G20 выпустили итоговое коммюнике, в котором подтвердили важность свободной и открытой торговли. На полях саммита США и Китай договорились о торговом перемирии, а ЕС объявил о подписании новых соглашений о свободной торговле с Вьетнамом и блоком Меркосур (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай), пишут Заки Лаиди, Шумбэй Такемори и Ив Тибергьян в статье для издания Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Судно-контейнеровоз

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Тем не менее основные источники глобальной экономической неопределенности никуда не исчезли. До тех пор, пока китайско-американский конфликт не будет урегулирован, коммерческие и торговые потоки будут находиться под угрозой политического срыва. Чтобы не пасть жертвой новой конкуренции между великими державами, Япония, ЕС, Канада, Австралия, Малайзия и многие другие могут объединиться для защиты своих интересов и международной торговой системы. Международные игроки признают, что к наиболее важным вопросам, связанным с глобальной торговлей, относятся нормативные положения, затрагивающие не торговые пошлины, а интеллектуальную собственность, субсидирование государственных предприятий, охрану окружающей среды, электронную торговлю, потоки данных и механизмы защиты инвестиций.

Japan.kantei.go.jp Синдзо Абэ и Си Цзиньпин на саммите G20 в Осаке

Недавнее исследование показало, что участники соглашения о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP) и всеобъемлющего экономического и торгового соглашения между ЕС и Канадой (CETA) уже достигли консенсуса в отношении большинства основных вопросов регулирования глобальной торговли. Однако страны, которые в значительной степени полагаются на активную дипломатию и мягкую силу, могут потерять всё из-за длительного геополитического конфликта, в рамках которого их могут заставить выбрать ту или иную сторону. Для защиты своих интересов они должны сделать так, чтобы глобальная торговля оставалась предметом объективных механизмов урегулирования споров.

Приверженность многосторонности не означает одобрения статуса-кво. Государства-члены CPTPP и CETA признают, что глобальная торговля сталкивается с проблемами, в том числе из-за неполных или устаревших правил, которые не учитывают такие вопросы, как субсидирование государственных предприятий. Однако они также знают то, что двусторонность, при которой малые страны будут вынуждены вести переговоры со сверхдержавами, — это неприемлемый вариант. Таким образом, выход заключается в восстановлении баланса и доверия к многосторонней торговой системе путём создания нового партнёрства между ЕС и странами CPTPP.

На долю Евро-Тихоокеанского партнёрства между ЕС и странами CPTPP пришлись бы 31% мирового ВНП и 40% всей торговли. Благодаря такому партнёрству у стран-участниц появились бы значительные рычаги для установления общих принципов и стандартов глобальной торговли. Эта цель вполне достижима, учитывая то, что ЕС в настоящее время имеет торговые соглашения почти со всеми странами CPTPP, включая Вьетнам. Кроме того, для создания нового партнёрства потребовалось бы не новое соглашение, а лишь консолидация уже существующих соглашений.

Членство в Евро-Тихоокеанском партнёрстве будет служить страховым полисом на случай возобновления китайско-американского конфликта. Теперь мы знаем, что торговая и технологическая война может иметь далеко идущие последствия для мировой экономики. Те, кто утверждал, что протекционизм невозможен в мире глобальных цепочек создания стоимости, ошибались.

Bundesregierung.de Встреча канцлера Германии Меркель с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Китая Си Цзиньпином и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Париже

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Предлагаемое партнёрство будет основываться на следующих 12 принципах:

Признание Всемирной торговой организации в качестве главного коллективного органа, регулирующего глобальную торговую систему, и основной платформы для урегулирования споров;

Уточнение, расширение и модернизация правил в области государственных инвестиций, роли государственных предприятий и защиты интеллектуальной собственности;

Разработка новых правил, связанных с электронной коммерцией и передачей данных в духе принципов, принятых 24 сторонами на саммите G20 для разработки рамок цифрового управления;

Гарантирование безопасности иностранных инвестиций и доступа на рынки;

Обеспечение прозрачности и взаимности в рамках доступа к государственным закупкам;

Соблюдение условий Парижского соглашения по климату 2015 года;

Уважение основных прав и свобод, включая свободу ассоциации;

Рассмотрение возможности создания модернизированного варианта совместного механизма урегулирования споров в соответствии с принципами ВТО;

Обеспечение согласованности нормативного регулирования между ЕС и странами CPTPP;

Создание механизма регулярных политических консультаций высокого уровня между странами ЕС и CPTPP;

Создание рабочих групп во всех секторах, где общие или согласованные позиции могут способствовать реализации совместных интересов стран-членов;

Стремление к созданию пространства мира и процветания, свободного от геополитической конкуренции;

Только одних этих принципов не достаточно, чтобы спасти многосторонность. Страны, по-прежнему приверженные данному идеалу, должны предпринять конкретные действия. После саммита G7 во Франции в следующем месяце есть надежда на то, что ЕС, Япония и Канада одобрят и определят точные условия нового партнёрства к концу 2020 года. Настало время многосторонним организациям поставить свою коллективную сплочённость на защиту своих принципов.