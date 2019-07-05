Максим Исаев, 5 июля 2019, 11:13 — REGNUM

Существует усиливающаяся вероятность того, что Техас превратится в «колеблющийся» штат на президентских и сенаторских выборах в будущем, в котором исход голосования по выборам президента будет не ясен до последнего момента, так как основные претенденты получат приблизительно равные шансы на победу. Результаты предвыборной кампании в Техасе могут стоить президенту США Дональду Трампу места в Белом доме в следующем году, даже если техасские избиратели в конечном итоге проголосуют за него, пишет Кристин Тейт в статье для издания The Hill.

Республиканец
Республиканец
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Мощное сочетание демографических трансформаций сдвигает Техас, некогда один из самых республиканских штатов, в направлении к статусу «колеблющегося» штата. Демократы, вероятно, сделают всё возможное для того, чтобы получить прогнозируемый 41 голос выборщиков. Техас также может получить три места в Конгрессе после следующей переписи, что делает его ключевым штатом для обеих партий.

Сегодня демографическая ситуация в Техасе поразительным образом напоминает демографическую ситуацию в Калифорнии в 1990 году, до того, как демократы начали одерживать серию побед в «Золотом штате» в ходе президентских гонок. Так же, как в Калифорнии в 1990 году, состав населения в Техасе, численность которого составляет около 29 млн человек, стремительно меняется под давлением сильной миграции из Мексики. Второе поколение детей мексиканских мигрантов сыграло важную роль в том, что Калифорния оказалась вне досягаемости республиканцев. Эта же трансформация набирает обороты в Техасе.

Миграция уже оказала очень ощутимое влияние на политику Техаса. Несмотря на то, что нелегальные мигранты не могут голосовать, их дети, родившиеся в Соединённых Штатах, действительно являются гражданами и составляют значительную долю нового поколения избирателей в южном штате. Около 35% техасцев в возрасте до 18 лет являются детьми мигрантов. Данный показатель практически удвоился за последние 30 лет. Данное обстоятельство имеет существенное значение.

Беженцы из Мексики
Беженцы из Мексики
(сс) Daniel Arauz

Молодые избиратели Техаса в подавляющем большинстве поддержали демократа Бето О'Рурка вместо республиканца Теда Круза в период сенатской гонки в 2018 году. О'Рурк опередил Круза с существенным перевесом: 68% избирателей в возрасте от 18 до 24 лет проголосовали за О'Рурка против 32% — за Круза. Избиратели, принадлежащие к возрастной группе от 25 до 29 лет, оказали О'Рурку ещё более существенную поддержку: за демократа проголосовали 73% против 26% — за республиканца. При этом, за О'Рурка проголосовали 64% техасских латиноамериканцев, а за Круза — 35%.

Учитывая то, что техасские дети латиноамериканцев оказывают сильную поддержку демократам, Техас в скором времени может стать фиолетовым штатом (из-за цвета, получающегося при смешении красного (символа республиканцев) и синего (демократов)). Этот переход происходит в крайне неподходящий для Трампа момент. В 2016 году Техас оказал самый низкий уровень поддержки республиканскому кандидату в президенты США со времен Боба Доула, выступившего в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии в 1996 году. Учитывая рост численности в Техасе новых избирателей, готовых поддержать демократов, существует реальный шанс на то, что в 2020 году республиканцы могут столкнуться с проблемами на выборах.

В течение следующего года Трампу и его команде придётся потратить больше времени на предвыборную кампанию в Техасе, чем в прошлый раз, поэтому у них останется меньше времени на другие штаты. В конечном итоге данное обстоятельство может поставить крест на всей республиканской предвыборной кампании. Основная причина, по которой Трамп выиграл в 2016 году, была связана с огромными инвестициями в такие штаты, как Мичиган, Висконсин и Пенсильвания. Трамп провёл в этих штатах на 50% больше времени, чем кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Отвлечение времени и денег на кампанию в Техасе в течение следующих 15 месяцев может нанести смертельный удар по надеждам Трампа на второй срок.

Борьба республиканцев с демократами
Борьба республиканцев с демократами

Демократы должны будут завоевать расположение избирателей в трёх перечисленных штатах, чтобы выиграть на президентских выборах 2020 года. Кандидат от Демократической партии в президенты США потратит немало энергии и ресурсов, чтобы завоевать поддержку избирателей в Мичигане, Висконсине и Пенсильвании. Любое отвлечение ограниченных ресурсов предвыборной кампании Трампа на укрепление республиканских позиций в Техасе уменьшит шансы на победу в трёх ключевых «колеблющихся» штатах.

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Более того, Техас — это не просто какой-то штат. Техас является вторым по величине штатом США, как по численности населения, так и по площади. Предвыборная кампания здесь обойдется недёшево. Денег, потраченных на кампанию в одном только Техасе, хватило бы на проведение общенациональной предвыборной кампании. О'Рурк и Круз могут это подтвердить. В 2018 году в ходе сенатской гонки они потратили в общем около $125 млн, при этом, О'Рурк опередил своего республиканского соперника более чем на 50%.

Трамп рискует воочию увидеть, как его предвыборная кампания покатится ко всем чертям, если демократы потратят больше времени и денег на то, чтобы заручиться поддержкой избирателей в Техасе.