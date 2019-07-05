5 июля 2019 | Время чтения 4 мин

Результаты предвыборной кампании в Техасе могут стоить президенту США Дональду Трампу места в Белом доме в следующем году, даже если техасские избиратели в конечном итоге проголосуют за него.

Максим Исаев, , 11:13 — REGNUM

Существует усиливающаяся вероятность того, что Техас превратится в «колеблющийся» штат на президентских и сенаторских выборах в будущем, в котором исход голосования по выборам президента будет не ясен до последнего момента, так как основные претенденты получат приблизительно равные шансы на победу. Результаты предвыборной кампании в Техасе могут стоить президенту США Дональду Трампу места в Белом доме в следующем году, даже если техасские избиратели в конечном итоге проголосуют за него, пишет Кристин Тейт в статье для издания The Hill.

Республиканец Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Мощное сочетание демографических трансформаций сдвигает Техас, некогда один из самых республиканских штатов, в направлении к статусу «колеблющегося» штата. Демократы, вероятно, сделают всё возможное для того, чтобы получить прогнозируемый 41 голос выборщиков. Техас также может получить три места в Конгрессе после следующей переписи, что делает его ключевым штатом для обеих партий.

Сегодня демографическая ситуация в Техасе поразительным образом напоминает демографическую ситуацию в Калифорнии в 1990 году, до того, как демократы начали одерживать серию побед в «Золотом штате» в ходе президентских гонок. Так же, как в Калифорнии в 1990 году, состав населения в Техасе, численность которого составляет около 29 млн человек, стремительно меняется под давлением сильной миграции из Мексики. Второе поколение детей мексиканских мигрантов сыграло важную роль в том, что Калифорния оказалась вне досягаемости республиканцев. Эта же трансформация набирает обороты в Техасе.

Миграция уже оказала очень ощутимое влияние на политику Техаса. Несмотря на то, что нелегальные мигранты не могут голосовать, их дети, родившиеся в Соединённых Штатах, действительно являются гражданами и составляют значительную долю нового поколения избирателей в южном штате. Около 35% техасцев в возрасте до 18 лет являются детьми мигрантов. Данный показатель практически удвоился за последние 30 лет. Данное обстоятельство имеет существенное значение.

Беженцы из Мексики (сс) Daniel Arauz

Молодые избиратели Техаса в подавляющем большинстве поддержали демократа Бето О'Рурка вместо республиканца Теда Круза в период сенатской гонки в 2018 году. О'Рурк опередил Круза с существенным перевесом: 68% избирателей в возрасте от 18 до 24 лет проголосовали за О'Рурка против 32% — за Круза. Избиратели, принадлежащие к возрастной группе от 25 до 29 лет, оказали О'Рурку ещё более существенную поддержку: за демократа проголосовали 73% против 26% — за республиканца. При этом, за О'Рурка проголосовали 64% техасских латиноамериканцев, а за Круза — 35%.

Учитывая то, что техасские дети латиноамериканцев оказывают сильную поддержку демократам, Техас в скором времени может стать фиолетовым штатом (из-за цвета, получающегося при смешении красного (символа республиканцев) и синего (демократов)). Этот переход происходит в крайне неподходящий для Трампа момент. В 2016 году Техас оказал самый низкий уровень поддержки республиканскому кандидату в президенты США со времен Боба Доула, выступившего в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии в 1996 году. Учитывая рост численности в Техасе новых избирателей, готовых поддержать демократов, существует реальный шанс на то, что в 2020 году республиканцы могут столкнуться с проблемами на выборах.

В течение следующего года Трампу и его команде придётся потратить больше времени на предвыборную кампанию в Техасе, чем в прошлый раз, поэтому у них останется меньше времени на другие штаты. В конечном итоге данное обстоятельство может поставить крест на всей республиканской предвыборной кампании. Основная причина, по которой Трамп выиграл в 2016 году, была связана с огромными инвестициями в такие штаты, как Мичиган, Висконсин и Пенсильвания. Трамп провёл в этих штатах на 50% больше времени, чем кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Отвлечение времени и денег на кампанию в Техасе в течение следующих 15 месяцев может нанести смертельный удар по надеждам Трампа на второй срок.

Борьба республиканцев с демократами

Демократы должны будут завоевать расположение избирателей в трёх перечисленных штатах, чтобы выиграть на президентских выборах 2020 года. Кандидат от Демократической партии в президенты США потратит немало энергии и ресурсов, чтобы завоевать поддержку избирателей в Мичигане, Висконсине и Пенсильвании. Любое отвлечение ограниченных ресурсов предвыборной кампании Трампа на укрепление республиканских позиций в Техасе уменьшит шансы на победу в трёх ключевых «колеблющихся» штатах.

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Более того, Техас — это не просто какой-то штат. Техас является вторым по величине штатом США, как по численности населения, так и по площади. Предвыборная кампания здесь обойдется недёшево. Денег, потраченных на кампанию в одном только Техасе, хватило бы на проведение общенациональной предвыборной кампании. О'Рурк и Круз могут это подтвердить. В 2018 году в ходе сенатской гонки они потратили в общем около $125 млн, при этом, О'Рурк опередил своего республиканского соперника более чем на 50%.

Трамп рискует воочию увидеть, как его предвыборная кампания покатится ко всем чертям, если демократы потратят больше времени и денег на то, чтобы заручиться поддержкой избирателей в Техасе.