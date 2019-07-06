В своём недавнем интервью министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант отказался напрямую осудить действия протестующих, которые совершили акты вандализма и предприняли попытку штурма здания Законодательного совета Гонконга. Лондон призвал Пекин отказаться от «любого насилия» и в очередной раз предупредил Китай о возможных последствиям. Хант не уточнил, с какими именно «серьёзными последствиями» может столкнуться Китай, но предупредил, что Великобритания рассматривает возможные варианты ответных действий, говорится в редакционной статье издания The Global Times.

Цитата из к/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» реж Питер Джексон. 2013. США, Новая Зеландия Дракон и маленький хоббит

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Почти все эксперты уверены в том, что Хант просто делает вид, что Великобритания готова предпринять меры в отношении КНР. Никто не верит в том, что Великобритания решится направить свой единственный авианосец к берегам Китая. Также никто не верит в то, что Великобритания накажет Китай, пожертвовав своими торговыми отношениям с Пекином. По сравнению с Китаем Великобритания — это просто карлик с военной и торговой точки зрения. Неуместные заявления Ханта заставляют многих британцев нервничать.

Гвардеец. Великобритания

Вышлет ли Великобритания из страны китайских дипломатов, если китайско-британские отношения ухудшаться? Именно так поступило правительство бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в отношении Москвы, когда в Великобритании отравили бывшего российского разведчика. Журналисты BBC спросили Ханта о возможности высылки дипломатов. Но, похоже, эти журналисты выбрали не лучший способ, чтобы поставить Ханта в неловкое положение.

Дипломатическая война против Китая никуда не приведёт. Европейские страны не станут поддерживать Лондон по гонконгскому вопросу. Ухудшив дипломатические отношения с Китаем, Великобритания лишь изолирует себя.

Важно то, что Пекин ничего плохого не сделал в отношении протестов в Гонконге. Для всех очевидно, что Китай придерживается политики «одна страна — две системы». Система, существующая в Гонконге, отличается от той, которая существует на остальной территории Китая. Поправки в местное законодательство о выдаче беглых преступников, предложенные региональным правительством Гонконга, — это слабая причина для начала беспорядков. Однако данное обстоятельство было политизировано и раздуто оппозиционными фракциями. Ситуация обострилась в рамках гонконгской системы, а не континентальной. При этом подобные штурмы правительственных зданий и акты вандализма являются неприемлемыми не только для Гонконга, но и для любой другой страны мира.

Вместо того, чтобы обвинить агрессивных протестующих, Хант направил свой гнев против Пекина. Хантом руководят эгоистичные интересы, он хочет выиграть выборы. Хант хочет одержать победу над своим главным соперником — Борисом Джонсоном, — который так же, как и Хант, претендует на пост премьер-министра Великобритании. Глава британского дипломатического ведомства считает, что протесты в Гонконге — это отличная возможность, которая свалилась на него с неба. Однако сейчас не XIX век. Опиумная война осталась в прошлом, и Великобритания уже утратила своё былое величие.

Хант хорошо знал о том, что угрозы о «серьёзных последствиях» не останутся не замеченными Пекином, но он всё равно сделал это заявление, потому что ему нужно привлечь к себе внимание избирателей. Это политическое мошенничество чистой воды. Хант, очевидно, считает, что британским народом можно манипулировать, как стадом овец?

Джереми Хант

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Однако трюки Ханта ни к чему хорошему не приведут. Многих британцев гораздо больше беспокоит то, не столкнётся ли сама Великобритания с «серьёзными последствиями» из-за слов Ханта. В рамках дипломатической стратегии цель и возможности должны всегда совпадать, однако Хант демонстрирует силу только напоказ, а внутренне он слаб. Даже британцы посчитали его перформанс очень забавным.

В течение последних нескольких лет Великобритания называет свои отношения с Китаем не иначе, как «Золотой эрой», а теперь заявляет о возможных серьёзных последствиях. Эти заявления исходят от разных администраций и политиков. Это говорит о том, что Великобритания по-прежнему демонстрирует непоследовательность своей политики. Страну качает из стороны в сторону на фоне Брексита. Политики строят свои заговоры. Они подрывают имидж Великобритании. Учитывая подобные обстоятельства, мы не должны проявлять излишнюю серьёзность, имея дело с Великобританией.