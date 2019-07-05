Индии нужны инфраструктурные инвестиции в размере $1 трлн, чтобы подтолкнуть свой ежегодный рост ВВП вверх всего на полпроцента во второй пятилетний срок премьер-министра Нарендры Моди. Государство готово выделить не менее 55% от требуемой суммы, пишет Энди Макерджи в статье для издания Bloomberg.

Индийская рупия

Читайте также: Bloomberg: В торговой войне даже победители могут оказаться проигравшими

Где взять остальные деньги? Эта проблема № 1 для нового министра финансов Индии Нирмалы Ситхараман, которая должна представить в пятницу, 5 июля, свой первый годовой проект бюджета. Несмотря на то, что необходимая сумма не сильно отличается от объёма средств, которые Индия инвестировала за последние пять лет, плачевное состояние корпоративных балансов заставляет задуматься о том, сможет ли частный сектор выделить необходимые 45%. Кроме того, экономика страны находится в тяжёлом положении, несмотря на почти 7-процентный рост ВВП, на который указывает спорная правительственная статистика.

Можно прийти к выводу, что единственная надежда — это бюджетные средства. Однако Ситхараман оказалась в трудном положении. К тому же, через два года после того, как бывший министр финансов Арун Джейтли ввёл новые налоги на товары и услуги, Индия по-прежнему получает неудовлетворительный объём доходов от этих налогов.

(сс) Tech Sgt. Vernon Young Jr Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман

Учитывая то, что система здравоохранения, образования и другие государственные службы нуждаются в увеличении финансирования, у Индии просто нет возможности высвободить дополнительные средства за счёт сокращения государственных расходов. К тому же, ежегодный дефицит федерального бюджета не может превышать $100 млрд, а заимствования государственного сектора уже поглощают ресурсы, равные 8% экономики.

Индия могла бы обратить внимание на идею, предполагающую рециклирование государственных активов. Например, австралийские штаты, такие как Новый Южный Уэльс, успешно рециклировали электросети и другие активы. В Индии теперь есть такие структуры, как трасты для инвестиций в инфраструктуру и модель платных перевозок, которую она может использовать для монетизации имеющихся активов, например, за счёт платных дорог, портов, аэропортов и электростанций. «Выручка от этих продаж может быть использована для создания новых активов», — говорится в недавнем отчёте экономистов HSBC Holdings Plc. «Таким образом, один и тот же актив можно рециклировать несколько раз, не ставя под угрозу бюджетный дефицит и модернизируя инфраструктуру Индии».

Если Ситхараман пойдёт по этому пути, она может рассчитывать на значительный интерес со стороны инвесторов, таких как канадская компания по управлению активами Brookfield Asset Management, австралийская инвестиционная компания Macquarie Group и сингапурский суверенный фонд GIC Pte. Собственный национальный инвестиционный и инфраструктурный фонд Индии, который на 51% принадлежит частным лицам, может стать мощным средством для мобилизации глобального интереса.

Сейчас настало самое подходящее время. Целых $13 трлн глобального долга сейчас приносят отрицательную доходность. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет менее 2%. Если имеющаяся индийская инфраструктура станет приносить высокую долларовую доходность, она сможет привлечь немало жадных до денег инвесторов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Читайте также: American Conservative: В честь чего Трамп проводит военный парад?

Для Индии будет очень важно провести аукцион активов таким образом, чтобы он привёл к справедливым результатам. Например, индийская компания Adani Enterprises оказалась главным претендентом на шесть функционирующих региональных аэропортов. Куда делись другие игроки? В среду, 3 июля, кабинет министров Индии позволил Adani Enterprises арендовать три из шести региональных аэропортов.

В некотором смысле законодательство Индии о несостоятельности от 2016 года также является механизмом рециклирования активов, только оно действует в отношении корпоративных активов, оказавшихся в долговой ловушке. Все надеялись, что банкротство предприятий привлечёт иностранных покупателей, однако иностранным компаниям, таким как ArcelorMittal и Bain Capital, пришлось столкнуться с массой юридических проволочек. Учитывая то, что Индии нужен $1 трлн для модернизации своей инфраструктуры, она просто не может себе позволить, чтобы юридический беспорядок правил бал, когда дело дойдёт до государственных активов. Это то, что Ситхараман нужно иметь ввиду.