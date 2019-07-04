4 июля 2019 | Время чтения 3 мин

В Вашингтоне всё-таки пройдёт военный парад. Этому параду, безусловно, придадут политический характер и он обойдётся американским налогоплательщикам в миллионы долларов. Однако здесь есть проблема поважнее: что, чёрт возьми, мы празднуем?

Максим Исаев, , 10:40 — REGNUM

В Вашингтоне всё-таки пройдёт военный парад. Сегодня над американской столицей пролетят истребители, по площади пройдут марширующие морские пехотинцы и пара танков Абрамс. Этому параду, безусловно, придадут политический характер и он обойдётся американским налогоплательщикам в миллионы долларов. Однако здесь есть проблема поважнее: что, чёрт возьми, мы празднуем? Конечно, не победу в глобальной войне с терроризмом (GWOT), пишет Джил Барндоллар в статье для издания The American Conservative.

Парад

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При всей бесспорной доблести и самоотверженности наших военнослужащих, со времён атак в сентябре 2011 года мы проиграли плохо оснащённым повстанцам со счётом 0:2. США потратили почти $6 трлн на войну с террором. Это просто баснословные деньги для тех стран, которые мы опустошили. Гражданские войны в Афганистане и Ливии затянутся ещё на многие годы, если не десятилетия. Война в Ираке может начаться вновь.

Ну да ладно, как насчёт того, чтобы устроить празднество в честь наших вооружённых сил? Однако и здесь особо нечего праздновать. После 11 сентября мы потеряли в боях почти 7 тыс. мужчин и женщин. Домой вернулись по меньшей мере 350 тыс. морально и физически искалеченных ветеранов. Добровольческие силы США сталкиваются с многочисленными проблемами. В 2018 году американские военные впервые с 2005 года не смогли набрать необходимое количество новобранцев. Морская пехота готова платить пилотам по $280 тыс., чтобы только удержать их от бегства в коммерческие авиакомпании. В командовании по разработке доктрины и боевой подготовке признают, что способ управления текущими военными операциями подрывает способность младшего офицерского состава принимать решения. Военные слишком хорошо знают, что такие выражения, как «особое доверие и уверенность», а также «управление выполнением боевой задачи» — это всего лишь пустой звук. И они также знают, что у большинства граждан США нет никакого интереса к военной службе.

Арлингтонское национальное кладбище

В более худшем состоянии, чем солдаты, может быть только их экипировка. Большая часть F-18, которые сегодня пролетят над столицей, будет в отличной форме, а вот состояние остальных F/A-18E/F «Супер Хорнет» в большинстве своём оставляет желать лучшего. Всё это является результатом бессмысленной погони за призраками на Ближнем Востоке. ВМФ США может оказаться слишком немногочисленным для сдерживания КНР. К тому же американские военные корабли по-прежнему продолжают постоянно с чем-нибудь сталкиваться.

Действительно, до сих пор не произошло ни одной крупной террористической атаки на территории США, однако я подозреваю, что аналогичного результата можно было бы достигнуть при гораздо меньших затратах.

Так что, учитывая всё вышесказанное, военным особо нечего праздновать. Да, у Вашингтона было несколько побед. Советский Союз почти 30 лет назад прекратил своё существование, но американский военно-промышленный комплекс смог сдержать этот удар. Оборонный бюджет неуклонно растёт.

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Самое замечательное заключается в том, что не нужно бояться никакой ответственности. Никому не нужно искупать свои ошибки. Архитекторы иракской войны по-прежнему не замолкают. Их часто можно встретить в Вашингтоне, конечно, если знать, где их искать. Пол Вулфовиц, например, посещает благотворительные обеды, а журналисты дружески похлопывают его по плечу. Нынешний советник по национальной безопасности Джон Болтон агитирует за войну, но его дни в администрации президента США Дональда Трампа могут быть наконец-то сочтены.

Борис Ефимов. Вашингтонская голубка. 1953

Американские генералы всё это отлично понимают. Победа — это ещё не всё. Это практически ничего. У бывшего советника по национальной безопасности генерала Герберта Макмастера есть свой мозговой центр. Макмастер может сколько угодно прорицать о том, что США устали от войн, но при этом делать всё возможное, чтобы втянуть Вашингтон в новые войны. Те, кто стоит ниже по военной пищевой цепочке, могут рассчитывать, по крайней мере, на вторую карьеру. Они могут торговать оружием и предоставлять услуги таким компаниям, как Raytheon и Boeing. Жители округа Колумбия могут пойти и насладиться парадом, конечно, если смогут переварить всё это.