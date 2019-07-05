Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, похоже, смогли договориться на полях саммита G20 в Осаке о возобновлении торговых переговоров, однако пока неясно, смогут ли стороны найти путь к прекращению торговой войны. Оба лидера достигли аналогичного соглашения на предыдущем саммите G20 в Буэнос-Айресе в декабре 2018 года, однако торговые переговоры в конечном итоге потерпели неудачу, не в последнюю очередь потому, что Трамп принял готовность КНР к перемирию за проявление слабости, пишет Юй Юндинг в статье для издания Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Дональд Трамп

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Совершит ли Трамп ту же ошибку и на этот раз, нам ещё предстоит выяснить. В любом случае следовало бы подумать о том, как будет развиваться торговая война в ближайшие месяцы и годы. Что может сделать Китай, чтобы защитить себя?

(сс) Maersk Line Портовые краны в контейнерном терминале Гонконга

Торговые пошлины в отношении китайского импорта никуда не исчезнут в обозримом будущем. В этом плане сохранится стабильность, конечно, если не произойдёт дальнейшая эскалация или кто-то не решит отступить. Достигнутое соглашение в Осаке задержало введение обещанных Трампом дополнительных торговых пошлин на оставшийся китайский импорт в США в размере $300 млрд. Но Трамп также не стал отменять уже принятые меры, включая повышение пошлин на 15% до 25% в отношении китайского импорта на сумму в $200 млрд. Вашингтон повысил торговые пошлины после того, как последний раунд торговых переговоров потерпел крах в мае 2019 года.

Хотя эти пошлины ещё не привели к серьёзным последствиям для экономики Китая, их последствия, вероятно, со временем ухудшатся. При этом, у КНР было бы больше шансов уговорить Вашингтон отменить пошлины, если бы китайское руководство воздержалось от введения ответных пошлин на американские товары. Сейчас Китай должен сосредоточиться на сокращении своего двустороннего торгового профицита с США на собственных условиях. Становится всё более очевидно, что пошлины Трампа нанесли больший ущерб американским предприятиям и потребителям, чем КНР.

Уже сейчас в США усиливается оппозиция по отношению к торговой войне Трампа. Например, Торговая палата США — одно из самых мощных бизнес-лобби — призвала отменить пошлины, введённые за последние два года. На фоне приближающихся президентских выборов 2020 года, последнее, что нужно Трампу, — это усиление оппозиции в своей собственной политической базе, не говоря уже о риске опрокинуть глобальную экономику в рецессию.

Whitehouse.gov Конгресс США

Последствия торговой войны уже оказали воздействие на трансграничные инвестиции. В последние несколько лет рост издержек производства в Китае вынудил многие иностранные компании, а также китайские фирмы, перенести свои производства в другие страны, такие как Вьетнам и Таиланд. Торговая война ускорила этот процесс. По данным правительства Вьетнама, объём прямых иностранных инвестиций увеличился почти на 70% в годовом исчислении в первые пять месяцев 2019 года, что является крупнейшим подобным увеличением с 2015 года. Между тем рост инвестиций США в Китай замедляется. Администрация Трампа хочет, чтобы американские компании покинули КНР. Китай должен убедить их остаться. Для этого потребуется улучшить местную инвестиционную среду, в том числе за счёт реагирования на законные жалобы иностранных компаний, например, путём усиления мер по защите интеллектуальной собственности, а в более широком смысле, путём усиления контроля за соблюдением правил Всемирной торговой организации.

У Китая также есть три варианта. Во-первых, он мог бы использовать давление США с целью выхода из глобальных производственно-сбытовых цепочек. Во-вторых, Китай мог бы остаться приверженным интеграции, надеясь на то, что благодаря существующим взаимосвязям санкции в отношении китайских высокотехнологичных компаний также нанесут достаточный ущерб их американским коллегам (таким как Qualcomm), чтобы администрация Трампа отступила. Третий вариант — сосредоточиться на поддержке усилий отечественных высокотехнологичных компаний, направленных на укрепление собственных позиций в глобальных производственно-сбытовых цепочках и разработку планов на случай непредвиденных обстоятельств.

Китай также должен быть готов к тому, что торговая война может перерасти в валютную войну. Если юань окажется под девальвационным давлением, а Народный банк КНР не станет вмешиваться, чтобы стабилизировать его стоимость по отношению к доллару США — что ему и не следовало бы делать, — США могут навесить на Китай ярлык валютного манипулятора. И, к сожалению для Китая, он мало что сможет с этим поделать.

У Китая также мрачные перспективы в отношении финансовых санкций США, к которым Трамп, вероятно, станет прибегать чаще. В июне 2019 года американский судья постановил, что три крупных китайских банка проявили неуважение к суду, отказавшись предоставить необходимые доказательства в рамках расследования нарушений северокорейских санкций. Конечно, в постановлении игнорируется тот факт, что, согласно китайскому законодательству, любой запрос о выдаче банковской информации должен обрабатываться в соответствии с соглашением о взаимной правовой помощи между США и Китаем.

Osi.af.mil Суд США

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Шансы на разрешение подобных споров кажутся ничтожными. Китайские финансовые учреждения, таким образом, должны быть готовы к худшему, включая риск внесения в «чёрный список». В этом случае финансовые учреждения КНР будут лишены права пользоваться долларом США и услугами Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT). Очень немногие фирмы смогут выжить после попадания в такой «чёрный список».

Китай по-прежнему привержен своему 40-летнему процессу реформ и открытости. Сегодня этот процесс должен быть сосредоточен на удвоении усилий по укреплению прав собственности, соблюдении конкурентного нейтралитета и защите многосторонности. Но для выполнения этих обязательств потребуется, чтобы Китай нашёл способ справиться с эскалацией напряжённости с США и избежать дорогостоящей и потенциально разрушительной реконфигурации глобальной экономики.