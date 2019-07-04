4 июля 2019 | Время чтения 4 мин

Максим Исаев, , 11:08 — REGNUM

Президента США Дональда Трампа обвиняют в том, что он превратил экономическую глобализацию в оружие. Санкции, пошлины и ограничение доступа к долларам — это основные инструменты его внешней политики. Его действия не смогли ограничить ни союзники, ни международные институты, ни международные правила. По мнению издания The Economist, США пользуются своим влиянием не только благодаря своим войска и авианосцам, но и потому, что они являются центральным узлом в сети, которая лежит в основе глобализации. «Эта сеть фирм, идей и стандартов отражает и усиливает американское влияние», — считают в издании The Economist, подчеркнув, что подход Трампа может привести к кризису и «подорвать самый ценный актив США — их легитимность». Трамп — это не первый президент Соединённых Штатов, который пытается манипулировать экономической взаимозависимостью, и США — это не единственная страна, которая прибегала к подобным манипуляциям, пишет Джозеф Най в статье для издания Project Syndicate.

Власть. Пирамида на долларе США

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Например, в 1973 году, арабские государства использовали нефтяное эмбарго, чтобы наказать США за поддержку Израиля во время Войны Судного дня. Вскоре после этого мы с Робертом Кеохейном опубликовали книгу «Власть и взаимозависимость», в которой исследовали различные способы манипулирования асимметричной взаимозависимостью как источником власти. Но мы также предупреждали, что краткосрочная прибыль иногда может превратиться в долгосрочные убытки. Например, бывший президент США Ричард Никсон ограничил экспорт сои в надежде снизить инфляцию. Но в долгосрочной перспективе Бразилия расширила свои рынки сои и нарастила конкуренцию с американскими производителями.

Очередь из автомобилей на заправке. Портленд. США. 1973 (cc) David Falconer

В 2010 году после столкновения китайских и японских кораблей у спорных островов Сенкаку/Дяоюйдао в Восточно-Китайском море Китай наказал Японию ограничением экспорта редкоземельных металлов (РЗМ), которые необходимы для производства современной электроники. В результате Япония инвестировала средства в австралийскую горнодобывающую компанию, которая в настоящий момент удовлетворяет почти треть японского спроса на редкоземельные металлы. Кроме того, было вновь открыто предприятие по добыче РЗМ в Маунтин-Пасс, штат Калифорния, которое закрылось в начале 2000-х годов. Доля Китая в мировом производстве редкоземельных элементов упала с более чем 95% в 2010 году до 70% в 2018 году. В 2019 году председатель КНР Си Цзиньпин постарался, чтобы повсюду разошлись фотографии его посещения предприятий РЗМ промышленности, экспорт которой жизненно важен для американских производителей электроники.

США и другие страны справедливо жалуются на экономическое поведение КНР, включая кражу интеллектуальной собственности и субсидирование государственных компаний, которые исказили игровое поле в торговле. Кроме того, есть ряд причин в сфере безопасности, по которым США следует избегать зависимости от китайских компаний, таких как Huawei. Китай также отказался предоставить Facebook или Google доступ к своей сети интернет по соображениям безопасности. Однако одно дело ограничивать деятельность определённых компаний по соображениям безопасности и совсем другое — срывать коммерческие цепочки поставок для наращивания политического влияния. Неясно, как долго можно будет пользоваться таким влиянием и каковы будут долгосрочные издержки.

Даже если другие страны не смогут вырваться из сетей взаимозависимости от США в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе подобное стремление будет только усиливаться. Тем временем международные учреждения, которые ограничивают конфликты и поддерживают общественные блага, столкнуться с крупным ущербом. Как отметил Генри Киссинджер, мировой порядок зависит не только от стабильного баланса сил, но и от чувства легитимности. Трамп правильно сделал, что ответил на неприемлемое торговое поведение КНР, однако он сделал ошибку, упустив из виду возможные негативные последствия для союзников США и международных институтов. Те же ошибки ослабляют политику Трампа в отношении Ирана и ЕС.

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Такие альянсы, как НАТО, международные институты, как ООН, договор о нераспространении ядерного оружия и Международное агентство по атомной энергии, укрепляют международную безопасность. Открытые рынки и экономическая глобализация могут привести к определённым разрушениям, но они также создают материальное богатство (хотя часто неравномерно распределённое). Поддержание финансовой стабильности имеет решающее значение для повседневной жизни миллионов американцев и иностранцев.

Дональд Трамп посетил саммит НАТО в Брюсселе. 2018 Nato.int

Некоторые защитники администрации Трампа утверждают, что неортодоксальный стиль нынешнего американского президента, а также готовность нарушать правила и отвергать международные институты приведут к крупным достижениям по таким вопросам, как ядерная программа КНДР, торговая политика КНР, вынуждающая иностранные компании передавать технологии китайским фирмам, а также смена режима в Иране. Но отношения власти и взаимозависимости меняются с течением времени, поэтому слишком сильные манипуляции с привилегированным положением США в рамках глобальной взаимозависимости могут привести к провалу. Как утверждает издание The Economist, подобные манипуляции могут привести к уменьшению американской мощи в долгосрочной перспективе. С этой точки зрения политика Трампа может оказаться очень дорогостоящей для национальной безопасности, процветания и образа жизни Соединённых Штатов.