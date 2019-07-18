Вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин, курирующий вопросы градостроительной политики, на Московском урбанистическом форуме 4 июля рассказал о том, как в столице идёт строительство хорд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в Москве

«Мы всё-таки подошли к этому амбициозному проекту, этот многогранник состоит из Северо-Западной хорды, которую мы закончим в этом году, Северо-Восточной хорды, которая построена на 70%. Сейчас строим активно участок Южная рокада — дублёр МКАДа. Сам участок Юго-Восточной хорды — мы на всех участках вышли на работу. Идёт проектирование, освобождение территории. Мы много будем освобождать территории от гаражей, но всем выплачиваем достойную компенсацию», — сообщил он.

Из всех проблем, которые стоят на пути Юго-Восточной хорды, Хуснуллин упомянул лишь необходимость сноса гаражей. Этот момент проще всего решить выплатой компенсаций и предоставлением альтернативных мест на стоянках, парковках или гаражных комплексов.

Строительство ещё не началось, известна только предварительная версия проекта, однако в Москве уже неоднократно проходили митинги, собиравшие противников строительства Юго-Восточной хорды. Люди опасаются ухудшения условий жизни, экологических проблем, которые может повлечь строительство, того, что новая транспортная артерия может пройти в непосредственной близости от жилых домов, и тогда её соседи почувствуют и изменившийся уровень шума, и совсем иное качество воздуха.

Mosurbanforum.ru Выступление Марата Хуснуллина в ходе панельной дискуссии «Среда для развития. Комфортный город как драйвер экономики» на Московском Урбанистическом Форуме

Говоря о Юго-Восточной хорде, Хуснуллин не упомянул главное препятствие на её пути — радиоактивную зону в районе Москворечье-Сабурово. На берегу Москвы-реки находятся захоронения, присыпанные слоем почвы. Вот как рассказывает о них физик-ядерщик Андрей Ожаровский:

«Радиоактивные отходы сваливали на берег Москвы-реки. Сейчас отходы прикрыты глиной. Там есть склон, он весь сложен, наверное, из десятков тысяч тонн отходов ториевой и урановой руды. Опасность в том, что это природные альфа-активные радиоактивные вещества. Когда они лежат под землей, даже прикрытые полуметровым слоем глины, наверное, это не так опасно. Когда они развеиваются ветром или разносятся талыми водами, — это может стать опасным. Поэтому строительство рядом с этим могильником недопустимо».

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Дарья Антонова ИА REGNUM Выступление Андрея Ожаровского на митинге против строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в Москве

22 апреля на месте побывала группа экологов, муниципальных депутатов, гражданских активистов и общественников. Измерительные приборы зафиксировали скачки радиации, иногда они останавливались на отметке боле тысячи мкР. Прошло более двух месяцев, но за это время власти ни разу не выступили с комментарием по данной проблеме. Не дали объяснений потенциальной опасности, ведь строительные работы, по известным на данный момент планам, должны пройти совсем близко к месту обнаружения радиации. И их проведение очевидно нарушит защитный слой почвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сбор подписей против строительства хорды

В этой связи хочется обратиться к вице-мэру столицы Хуснуллину:

Марат Шакирзянович, молчание и бездействие — не лучший способ решения проблем города и граждан. Горожане и общественность ждут прозрачных действий от московской власти и защиты своих интересов. Поясните, зачем нужна стройка в зоне радиации Москвы? Можно ли спланировать проект хорды без рисков для населения города?

Почему вы, а также другие руководители Стройкомплекса, не бываете на встречах жителей по вопросам строительства ЮВХ и не интересуетесь их мнением, не узнаёте о трудностях, которые создаёт им ваша работа?