Москва, , 12:42 — REGNUM

Владельцам гаражей, которые будут снесены при строительстве Юго-Восточной хорды Москвы, выплатят «достойную компенсацию». Об этом 4 июля сообщил заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы всё-таки подошли к этому амбициозному проекту, этот многогранник состоит из Северо-Западной хорды, которую мы закончим в этом году, Северо-Восточной хорды, которая построена на 70%. Сейчас строим активно участок Южная рокада — дублёр МКАДа. Сам участок Юго-Восточной хорды — мы на всех участках вышли на работу. Идёт проектирование, освобождение территории. Мы много будем освобождать территории от гаражей, но всем выплачиваем достойную компенсацию», — отметил Хуснуллин.

Как сообщало ИА REGNUM, на предполагаемом участке строительства ЮВХ в районе Москворечье-Сабурово общественники и экологи в ходе проверки обнаружили зону, где уровень радиации значительно превышал норму. Впоследствии наличие опасных изотопов подтвердила проверка МЧС, рассказали экологи. По мнению экспертов, строительные работы на этом участке могут привести к тому, что радиоактивные вещества попадут в Москву-реку, которая протекает всего в нескольких десятках метров от данной территории, и в воздух в виде пыли.

Пока неизвестно, будут ли предприняты какие-либо меры для предотвращения возможной угрозы распространения радиоактивного грунта при строительстве.

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