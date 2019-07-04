На войне даже победителям приходится платить высокую цену. Вьетнаму, который оказался явным бенефициаром американо-китайского торгового конфликта, пришлось столкнуться с неприятной действительностью. Президент США Дональд Трамп обрушился на страну с нелицеприятными заявлениями, также, как когда-то он обрушился на Китай. Вьетнам злоупотребляет ситуацией и ведёт себя даже хуже чем Китай, заявил Трамп в интервью Fox Business Network на прошлой неделе. Эта позиция существенно отличается от более ранних заявлений Трампа о Вьетнаме, когда он заявил, что экономическая модель Вьетнама могла бы хорошо подойти КНДР, пишет Дэниел Мосс в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Вьетнам также, как и КНР, является коммунистическим государством. Его промышленная политика, наличие дешёвой рабочей силы и растущий торговый профицит сильно напоминают ситуацию, которая сложилась в Китае в прошлом веке. В пользу Вьетнама можно сказать, что он обладает небольшой территорией по сравнению с КНР и поддерживал дружественные отношения с США в течение последних нескольких лет. Тем не менее у торговых конфликтов есть не только свои выгоды, но и издержки.

Шелковая фабрика поблизости Далата, Вьетнам

Если вы позиционируете себя в качестве ключевого элемента экспортной цепочки, то вы можете оказаться уязвимы к снижению глобального спроса. Стремительное расширение производства может привести к росту внутренней напряжённости, массовой внутренней миграции и чрезмерной нагрузке на инфраструктуру.

Во вторник, 2 июня, в министерстве торговли Соединённых Штатов заявили о введении предварительных пошлин на импорт стали из Вьетнама в размере более 400%. Утверждается, что южнокорейские и тайваньские предприятия направляли свою сталь в США через Вьетнам, чтобы избежать высоких американских пошлин. Вьетнам оказался под ударом.

Огромное количество товаров поставляют из КНР во Вьетнам, поскольку компании расширяют своё производство во Вьетнаме, чтобы избежать американских пошлин. В частности, большое количество товаров китайского производства поступают во Вьетнам для окончательной сборки, прежде чем их отправят в конечные пункты назначения в Соединённых Штатах.

Это мир цепочек поставок, в котором всё взаимосвязано. Возможно, Трамп расширит список товаров с маркировкой «Сделано в Китае», поэтому Вьетнам рискует оказаться в центре внимания американской администрации.

Вьетнаму следовало бы проявить осторожность. В 2018 году Вьетнам смог увеличить профицит своего торгового баланса в основном за счёт товаров, подлежащих американским пошлинам, конечно, если они первоначально поступили во Вьетнам из КНР. Доля Вьетнама в американском импорте продолжает расти, по многим категориям товаров показатели Вьетнама уже сопоставимы с показателями КНР. Сюда можно отнести телефоны и запчасти, текстильную продукцию, мебель, изделия из дерева и обувь.

Buonasera Китайский контейнеровоз

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В первые четыре месяца 2019 года общий объём экспорта Вьетнама вырос примерно на 6,5%. Это неплохой показатель, однако значительно ниже 13,2% в 2018 году, согласно докладу Всемирного банка, опубликованному на этой неделе. Обувь, одежду и компьютеры продолжают покупать, но гораздо меньше, в результате снижения глобального спроса. В стране возникло внутреннее напряжение. Как отмечает Всемирный банк, вьетнамская экспортная машина сосредоточена на территории примерно 10 из 63 провинций, включая экономические центры вокруг Ханоя и Хошимина. Неравномерная география развития приводит к возникновению «узких мест» и другим логистическим проблемам. Также Вьетнам сталкивается с волнами внутренней миграции.

Всё это очень напоминает ситуацию в Китае. Малайзия, конечно, присматривается к Вьетнаму, развитие которого напоминает ей становление производственного китайского гиганта конца 1980-х и начала 1990-х годов. В прошлом месяце этот вопрос обсуждался на нескольких встречах с бывшими и действующими должностными лицами в Куала-Лумпур и Пенанге. Если кто и видит угрозу со стороны Вьетнама, так это его соседи из Юго-Восточной Азии, такие как Малайзия.