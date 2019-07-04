В июне 2019 года администрация президента США Дональда Трампа вынудила Мексику согласиться на «беспрецедентные меры» против нелегальной миграции. Договорённости между США и Мексикой в сфере миграции покроют позором не только Мексику, но и Соединённые Штаты, пишет Хорхе Кастанеда Гутман в статье для издания Project Syndicate.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стена

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Не только у Трампа возникли разногласия с Мексикой по поводу миграции. Летом 2014 года тогдашний президент США Барак Обама указал на рост количества несовершеннолетних мигрантов, пытающихся пересечь американскую границу. Обама попросил тогдашнего президента Мексики Энрике Пенья Ньето направить силы к границе Мексики с Гватемалой, чтобы остановить поток несовершеннолетних мигрантов. Президент Мексики подчинился требованию Обамы, в результате чего число несовершеннолетних мигрантов, достигших границы США, сократилось, однако Мексика так ничего и не получила взамен.

Напряжённость между странами в сфере миграции значительно обострилась при администрации Трампа, не в последнюю очередь потому, что к концу 2017 года значительно увеличилось число мигрантов, достигших границы США. В начале 2018 года на южной границе США ежемесячно задерживали около 50 тыс. мигрантов из стран Центральной Америки и Африки. В 2015—2016 годах на американской границе задерживали примерно 20 тыс. мигрантов в месяц.

(сс) Daniel Arauz Мексиканские беженцы у границы США и Мексики в Тихуане

Собственные попытки Трампа остановить нелегальную миграцию оказались малоэффективными. Обещанная им пограничная стена всё ещё строится. Его политика отделения детей мигрантов от их родителей встретила такое широкое возмущение, что ему пришлось от неё отказаться, однако дети мигрантов по-прежнему содержатся в ужасающих условиях. Массовые депортации также оказались слабым сдерживающим фактором. Осознание тщетности усилий остановить миграцию оказалось мучительным для президента США, который одержал победу на выборах частично благодаря своим обещаниям сократить миграцию любой ценой. Однако подобное положение дел оказалось действительно невыносимым в 2019 году, когда вновь произошло увеличение потока нелегальных мигрантов в США. Только в мае 2019 года властям пришлось иметь дело с более чем 144 тыс. мигрантов на границе с Мексикой, что на 32% больше по сравнению с апрелем 2019 года.

В этом всплеске отчасти виноват новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, который объявил перед вступлением в должность в декабре 2018 года, что он будет проводить миграционную политику «открытых объятий», предусматривающую ускоренную выдачу годовых гуманитарных виз и практически беспрепятственное передвижение по стране. На самом деле гуманитарных виз в Мексике было выдано немного, одного обещания оказалось достаточно для того, чтобы десятки тысяч граждан Гондураса, Сальвадора, Гватемалы, Кубы и других стран направились в Мексику, а затем на север, в США. Ещё до инаугурации нового президента Мексики Трамп оказал на него давление, потребовав, чтобы новая мексиканская администрация поддержала США в борьбе с нелегальной миграцией. Мексика и США заключили сделку в ноябре 2018 года, согласно которой просители убежища из стран Центральной Америки, достигшие территории США, будут возвращены в Мексику, где они будут дожидаться, пока их заявление не рассмотрят американские власти.

В рамках миграционного соглашения в период с января по май 2019 года более 15 тыс. просителей убежища были возвращены в Мексику, но Трампу этого оказалось недостаточно. В мае Трамп пригрозил Мексике 5-процентными пошлинами на весь мексиканский импорт, добавив, что они будут увеличены до 25% к октябрю 2019 года, если правительство Мексики не предпримет дополнительных мер по борьбе с нелегальной миграцией. В начале июня Мексика согласилась практически со всеми требованиями Трампа.

Lopezobrador.org Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Мексиканские власти уже предприняли значительные шаги, чтобы удовлетворить требования Трампа. Мексика направила 6 тыс. военных в 11 районов, расположенных вблизи границы с Гватемалой, чтобы задержать и депортировать из страны как можно больше мигрантов. Мексика направила ещё 15 тыс. военнослужащих на северную границу, чтобы задержать мигрантов, которые смогли добраться до американской границы.

Мексика открыла по меньшей мере ещё два дополнительных пункта въезда (в общей сложности их пять), через которые американские власти смогут возвращать мигрантов обратно на территорию Мексики, где они будут ожидать решения американских чиновников о предоставлении убежища. Также сообщалось, что в случае, если не произойдёт значительного сокращения нелегальной миграции в течение 45 дней, мексиканское правительство согласится принять статус «безопасной третьей страны», который предполагает, что мигранты из стран Центральной Америки будут просить убежища в Мексике, вместо того, чтобы просить его в Соединённых Штатах.

Многие эксперты раскритиковали действия мексиканского правительства, заявив, что оно должно было бы принять повышение американских пошлин, поскольку со временем усиление внутренней оппозиции политике Трампа, вероятно, вынудило бы его отступить. Мексика даже могла бы ускорить этот процесс, введя ответные торговые пошлины на американские товары. Мексика также могла бы обжаловать решение США во Всемирной торговой организации. В каждом из перечисленных случаев Мексика понесла бы гораздо меньшие расходы, чем в рамках нынешней политики, которая, среди прочего, нанесёт мощный удар по правам человека в Мексике.

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(сс) Jonathan McIntosh Белые кресты с именами погибших, пытавшихся пересечь границу Мексики и США. Мексиканская сторона стены. Ногалес, Мексика

Мексиканские силы безопасности не обучены эффективному управлению центрами содержания беженцев. Условия в этих центрах можно сравнить с условиями во французских лагерях для интернированных 1940-х годов, где размещались беженцы из оккупированной Европы. Эта политика морально неоправданна и может иметь долгосрочные последствия для самих мексиканцев, потому что Мексика также является страной-источником мигрантов. Теперь Мексика не сможет осудить американские депортации мексиканцев или строительство пограничной стены Трампа, учитывая её нынешнее отношение к мигрантам из стран Центральной Америки.

Мексиканское правительство попало в ловушку Трампа. Если оно хочет из неё выбраться, ему стоило бы предпринять решительные действия прямо сейчас.