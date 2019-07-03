Недавно президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что азиатские страны «должны обеспечить защиту своих собственных кораблей» в Ормузском проливе. Данное заявление вызывает несколько серьёзных вопросов, пишет Юан Грейам в статье для издания The Strategist.

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США стремятся стать чистым экспортёром энергии и кардинально изменили ситуацию со своей энергетической зависимостью от Ближнего Востока. Однако стоит ли подталкивать Китай к тому, чтобы он взял на себя роль главного гаранта морской безопасности в Ормузском проливе, через который по-прежнему проходит пятая часть мировой нефти?

Насколько вероятно то, что стратегическая напряжённость в Персидском заливе может в конечном итоге, так сказать, привести к смене караула, если перегруженные ВМС США передадут эстафету обеспечения безопасности крупнейшему импортёру нефти через Ормузский пролив, который уже может похвастаться большим флотом? Каким бы диковинным ни казался этот сценарий, потенциальную военно-морскую роль Китая в Персидском заливе стоило бы рассмотреть с точки зрения стратегических и геоэкономических интересов КНР.

Kaidor Ормузский пролив. Карта

В абсолютном выражении Китай является крупнейшим импортёром нефти через узкий Ормузский пролив. Общая зависимость Китая от нефти из Персидского залива приближается к 44%. Для Японии и Южной Кореи зависимость от ближневосточной нефти составляет около 88% и 82% соответственно, что значительно выше аналогичных показателей у КНР. Учитывая то, что Япония и Южная Корея являются союзниками США, Вашингтон сначала должен обратиться к ним за военно-морской поддержкой на Ближнем Востоке. Удивительно, но, несмотря на недавнее нападение на японский танкер в Ормузском проливе, Токио заявил, что не планирует отправлять свои военно-морские силы в Ормузский пролив. Индия импортирует около 63% нефти с Ближнего Востока. В Нью-Дели стремительно отреагировали на ситуацию в Персидском заливе, отправив два военных корабля в Оманский залив.

Китай, безусловно, располагает необходимыми средствами для оказания поддержки военно-морским силам в обеспечении безопасности судоходства в Оманском заливе. Развёртывание китайских военных кораблей стало бы естественным продолжением антипиратской миссии китайского флота в Аденском заливе, начавшейся в 2007 году. Учитывая относительную близость Ормузского пролива к базе Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Джибути, КНР располагает необходимой вспомогательной инфраструктурой. Регулярное развёртывание фрегатов военно-морского флота Народно-освободительной армии в Ормузском проливе также можно легко оправдать с точки зрения национальных интересов Китая, учитывая его зависимость от морского импорта нефти из залива.

С другой стороны, чем скорее Пекин сосредоточит своё внимание на обеспечении безопасности в районе Персидского залива, тем лучше для государств, которые в настоящее время оказались под пристальным вниманием КНР в западной части Тихого океана.

Другие считают, что открытое приглашение ВМФ КНР обеспечить безопасность одной из самых геополитически значимых точек мира сродни приглашению лисы в курятник. Пекин может поддаться искушению и задействовать свою военно-морскую мощь для давления на своих азиатских соседей, включая Тайвань и Японию, которые очень сильно зависят от импорта ближневосточной нефти. В конце концов, в отличие от Малаккского пролива, Ормузский пролив — это действительно очень узкое «бутылочное горлышко».

В целом следует позитивно относиться к потенциальному военно-морскому вкладу КНР в региональную безопасность. Однако маловероятно, что КНР сделает этот вклад в ближайшем будущем. Для этого есть ряд причин.

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Во-первых, Китай, вероятно, сосредоточится на поддержании тесных отношений с Ираном, а также получит от него частные заверения того, что китайские танкеры, проходящие через Ормузский пролив, не превратятся в мишени. КНР не хочет брать на себя роль гаранта морской безопасности в Ормузском проливе, поскольку такая роль связана с риском того, что Китай могут втянуть в опосредованные конфликты между Саудовской Аравией и Ираном.

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Во-вторых, внимание КНР в основном сосредоточено на Красном море. Пекин до последнего момента будет стремиться переложить ответственность за обеспечение безопасности Ормузского пролива на другие страны.

В-третьих, зависимость Китая от ближневосточной нефти существенно ниже, чем у Японии, Южной Кореи и Индии. Китай также предпринимает усилия по снижению опасности перебоев в поставках из Персидского залива. КНР продолжает наращивать стратегический запас нефти, который, наверное, уже превысил 500 млн баррелей нефти. В настоящее время Китай является основным покупателем нефти из Центральной Азии и России. Наконец, в случае обострения ситуации Китая может инвестировать средства в производство синтетической нефти из угля, гарантировав таким образом, что НОАК никогда не столкнётся с нехваткой топлива даже в условиях блокады.