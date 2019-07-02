2 июля 2019 | Время чтения 4 мин

Заявление руководства Facebook о планах запуска новой криптовалюты Libra вызвало целую волну скептических, критических и откровенно враждебных комментариев. Тем не менее общественное недовольство не остановит планы социальной сети Facebook, руководство которой когда-то пообещало нам «двигаться быстро и крушить всё». Возможно, в процессе продвижения своих новых планов Facebook может сокрушить целые национальные экономики.

Александр Белов, , 09:48 — REGNUM

Заявление руководства Facebook о планах запуска новой криптовалюты Libra вызвало целую волну скептических, критических и откровенно враждебных комментариев. Это понятно, учитывая репутацию данной социальной сети и её небрежное отношение к пользовательским данным и личной конфиденциальности. Тем не менее общественное недовольство не остановит планы социальной сети Facebook, руководство которой когда-то пообещало нам «двигаться быстро и крушить всё». Возможно, в процессе продвижения своих новых планов Facebook может сокрушить целые национальные экономики, пишет Стивен Гринвилл в статье для издания Project Syndicate.

Libra

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У нас пока нет исчерпывающей информации о том, как именно будет работать новая криптовалюта. На фоне поднятой революционной шумихи Libra может оказаться просто ещё одним вариантом существующих схем платежей. Apple Pay, PayPal, WeChat и другие сервисы уже предлагают способы оплаты, включающие различные функции, повышающие удобство привлечения клиентов и бизнеса. Но, по сути своей, эти услуги являются лишь дополнительным звеном в рамках существующих платёжных каналов, они связаны с обычной банковской системой.

Оплата Apple Pay (cc) Marco Verch

Даже если Libra станет просто конкурировать с существующими игроками, у Facebook появится возможность не только получать сборы за валютные транзакции, но и широкие возможности с точки зрения сбора данных. Накопление информации о платежах и транзакциях, а также создание огромной пользовательской базы социальной сети — это сама по себе очень заманчивая возможность.

Но, конечно, Facebook не намерен на этом останавливаться. Как заявил один из руководителей Facebook: «Мы хотим, чтобы отправлять деньги стало также просто, как отправлять сообщения». Libra будет представлять собой частные средства с привязкой к корзине стабильных валют, но как это будет работать на практике?

Если бы народ Аргентины с лёгкостью мог переключиться с песо на валютную корзину с помощью своих смартфонов, разве он не сделал бы этого при малейшем намёке на проблемы в аргентинской экономике? Обычный анализ «эффективных рынков» не поможет нам ответить на этот вопрос, поскольку в рамках совершенных рынков потоки были бы самокорректирующимися. Таким образом, если бы аргентинская общественность отказалась бы от песо, то песо обесценился, а в игру вступили бы арбитражёры, чтобы поддержать недооцененную валюту. Песо вернулось бы к своему первоначальному значению, и всё было бы хорошо. Не угрожая финансовой стабильности, беспрепятственные международные потоки создали бы образцовый «эффективный рынок».

К сожалению, в реальном мире всё работает несколько иначе. При возникновении проблем у национальной экономики международные потоки капитала, скорее всего, будут следовать логике панического изъятия банковских вкладов. Когда вкладчики опасаются возможности того, что банк может обанкротиться, они выводят из него свои средства. Если банк потерпит крах, вкладчики, снявшие свои деньги, смогут избежать потерь. Если банк справится с трудностями, они могут просто вернуть свои деньги. Однако если достаточное количество вкладчиков изымут свои вклады, это может привести к банкротству банка. То же самое актуально и для национальной экономики. Если риск обесценивания песо кажется неизбежным, то все разумные держатели песо откажутся от него в пользу стабильной валюты, спровоцировав тем самым стремительное обесценивание песо, которого они так боялись.

В современном мире такие массовые сдвиги между валютами происходят очень редко, поскольку существует значительное рыночное трение в международных валютных операциях. Даже в основных валютах спред между курсами покупки и продажи иностранной валюты обычно составляет около 10% (для розничных клиентов). Кроме того, существуют также значительные сборы, взимаемые за денежные переводы. Валютные потоки всё ещё ограничены нормативными требованиями.

Мы действительно не знаем, что произойдёт, если широкая общественность внезапно получит доступ к недорогому и нерегулируемому способу обмена проблемной национальной валюты на стабильные валюты. Но риски очевидны. Страны, имеющие долгую историю девальвации, такие как Аргентина, а также любые другие страны среднего размера с плавающим обменным курсом, столкнутся с риском бегства капитала.

Курсы валют в обменном пункте. Лондон (cc) Cory Doctorow

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Из-за непомерных операционных сборов и существующих правил борьбы с отмыванием денег, крупные международные валютные потоки стали редким явлением. Но если Facebook упростит процесс международных транзакций для широкой общественности, то массовые международные валютные потоки станут обычным явлением. В этом случае национальным правительствам неизбежно придётся вмешаться, чтобы внести определённые ограничения в систему. Одним из вариантов решения мог бы стать небольшой универсальный налог на финансовые операции, предложенный 50 лет назад лауреатом Нобелевской премии экономистом Джеймсом Тобином. Несмотря на то, что «налог Тобина» не смог бы сразу решить все вопросы, касающиеся конфиденциальности и финансовой стабильности, он смог бы ограничить краткосрочные спекулятивные потоки, не подорвав стимулы для более выгодных сделок, таких как прямые иностранные инвестиции.

Политики во всём мире десятилетиями обсуждают «налог Тобина». Теперь, когда Libra маячит на горизонте, пришло время воплотить слова в дело — до того, как это сделает Facebook.