Позитивные экономические показатели, такие как низкая безработица, рост заработной платы и сильный экономический рост, маскируют тревожную тенденцию, которая заключается в том, что у США возникли проблемы в сфере инноваций. Сегодня Соединённые Штаты менее предприимчивы, чем десятилетия назад. Снижение инновационной активности наблюдается во всех секторах экономики, от производства до сельского хозяйства. Сегодня граждане США открывают собственный бизнес гораздо реже, чем их родители или бабушки с дедушками. Такое положение вещей ставит нас в невыгодное положение в рамках всё более конкурентного мира и развития современных технологий, пишут Гленн Най и Брендан Харт в статье для издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

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Учитывая то, что геополитика и технологии всё больше переплетаются между собой, Соединённые Штаты рискуют отстать в рамках технологической конкуренции. Наши конкуренты двигаются быстро, они стремятся превзойти США в сфере передовых технологий. Закрыв доступ к своим рынкам, предоставив субсидии инновационным проектам, задействовав механизмы передачи технологий и кражу интеллектуальной собственности, Китай занял лидирующие позиции в рамках технологической конкуренции.

Chris Производство в Китае

Американские политики должны поддержать инновационные проекты США. В условиях глобальной экономики мы не можем просто сдерживать или противостоять нашим соперникам, мы должны превзойти их. Инновационная структура XXI века позволит поддержать предпринимательство, создать новые рабочие места, а также задействовать наши сильные стороны — технологии, капитал и талант — в рамках стратегии конкуренции за глобальное лидерство. Вооружившись чётким представлением о существующих проблемах, мы должны начать реформирование нынешней политики.

Во-первых, Вашингтон должен понять, как можно эффективно объединить государственный и частный сектор для развития инноваций. На протяжении десятилетий федеральное правительство являлось международным лидером в области исследований и разработок. В 2017 году на научно-технические исследования и разработки в более чем 300 национальных лабораториях налогоплательщики потратили около $134 млрд. Но многие из наиболее перспективных исследований и изобретений так и не вышли на коммерческий рынок. С 1980-х годов изобретения, финансируемые налогоплательщиками, отделились от коммерческих инноваций. История показывает, что так было не всегда.

Со времён Второй мировой войны и на протяжении всей «холодной войны» было налажено активное сотрудничество между правительством, научными кругами и промышленностью, которое привело к беспрецедентным научно-техническим прорывам. Технологии, имеющие узко военное предназначение, задействовали для преобразования экономики. Неудивительно, что Силиконовая долина и Кембридж, исследования и разработки которых щедро финансировало оборонное ведомство США, превратились в современные глобальные центры предпринимательства, инновационных технологий и технологических инвестиций. Предпринимательство уступило место инвестициям в технологии.

Неважно, благодаря ли сотрудничеству с оборонным ведомством, разведывательным сообществом или национальными научными лабораториями, американские предприниматели должны получить свободный доступ к широкому спектру современных технологий, финансируемых налогоплательщиками. Расширив сотрудничество между государственными исследователями и предпринимателями, США могли бы ускорить свой экономический рост и укрепить национальную безопасность в XXI веке.

Во-вторых, мы также должны обеспечить адаптацию и модернизацию наших программ поддержки малого бизнеса с учётом темпов развития технологических инноваций. Программа исследований инноваций в рамках малого бизнеса, наряду с программой по «передаче технологий малому бизнесу», ежегодно получает финансирование в размере почти $3 млрд. Эти средствами управляют почти десяток федеральных агентств. Предприниматели нередко отказываются от этих программ, потому что они являются слишком непрозрачными и громоздкими.

Поддержка бизнеса в США

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Наконец, мы должны получить кадровый резерв, необходимый для успешной инновационной деятельности. Позитивный зарубежный опыт и успешные образовательные модели могли бы стать отправной точкой. Израиль, например, успешно задействует талантливых исследователей для развития современных технологий, он также успешно сочетает своё оборонное ведомство с коммерческими инновациями.

Американское лидерство в области инноваций имеет богатую историю. Китай и другие страны бросают прямой вызов нашему глобальному доминированию. Мы не сможем победить их, задействовав непрозрачный и чрезмерно бюрократический подход. Наши сильные стороны в области инноваций и предпринимательства должны стать фундаментом будущего развития. Мы смогли вырваться из существующих парадигм, поэтому мы выиграли во Второй мировой войне, одержали победу в космической гонке и «холодной войне». Для того, чтобы одержать победу в рамках современной конкуренции за глобальное лидерство, инновации должны занять центральное место в сфере нашей экономической и национальной безопасности.