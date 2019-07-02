На прошлой неделе премьер-министр Японии Абэ Синдзо провёл двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G-20 в Осаке. Мировые лидеры часто проводят подобные международные встречи, однако встреча между Абэ и Цзиньпином была особенной, потому что китайский лидер впервые прибыл в Японию с момента своего вступления в должность в 2013 году. В ходе встречи стороны высоко оценили позитивную траекторию развития отношений между двумя странами и предварительно запланировали визит председателя КНР в Токио на весну 2020 года, пишет Дж. Беркшир Миллер в статье для издания The Foreign Policy.

Japan.kantei.go.jp Синдзо Абэ и Си Цзиньпин на саммите G20 в Осаке

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По крайней мере, если судить по официальным визитам двух лидеров, траектория развития отношений действительно выглядит позитивной. Визит Цзиньпина в Японию последовал за официальным государственным визитом Абэ в КНР в октябре 2018 года, которому предшествовал государственный визит премьер-министра Китая Ли Кэцяна в Японию в мае 2018 года. В ходе государственного визита Кэцяна обе стороны подписали меморандум о взаимопонимании по целому ряду вопросов, от социального обеспечения до сотрудничества частного сектора в сфере развития инфраструктуры в третьих странах. Тогда Абэ подчеркнул важность восстановления прагматических отношений с Китаем.

Japan.kantei.go.jp Встреча Синдзо Абэ и Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке. 2019

Все это конечно замечательно, учитывая существовавшую всего несколько лет назад напряжённость, после того, как Китай, начиная с 2010 года, предпринял ряд шагов, бросающих вызов суверенитету Японии над островами Сенкаку/Дяоюйдао. Напряжённость достигла высшей точки в 2012 году, когда протестующие в Шанхае подожгли японские автомобили, в результате чего японским транснациональным корпорациям временно пришлось закрыть там свои офисы. Ещё одним из больных вопросов стало решение Абэ посетить храм Ясукуни, где поклоняются душам воинов, погибших за Японию и императора, в том числе душам нескольких военных преступников, погибших в период Второй мировой войны.

Так что же изменилось? Что касается вопросов безопасности, Япония и Китай по-прежнему находятся в ссоре из-за островов Сенкаку/Дяоюйдао и китайских судов, периодически появляющихся в территориальных водах Японии, окружающих острова. Между тем в ответ на быструю военную модернизацию Китая и региональную напористость, Япония продолжает укреплять собственные оборонные возможности.

В 2018 году Япония приняла новые руководящие принципы в сфере обороны. В течение ближайших пяти лет оборонные приоритеты Японии будут, в основном, сосредоточены на сдерживании Китая. Проект оборонного бюджета Японии предполагает дополнительную покупку 45 истребителей F-35. У Японии уже есть 42 подобных истребителя. Также впервые в истории Япония сформировала десантную бригаду, которая должна отразить любое возможное китайское вторжение в районе группы островов Рюрю. В двух словах, японские чиновники в сфере безопасности и обороны не сомневаются в том, что их главной задачей остаётся сдерживание Китая, независимо от желания Токио стабилизировать политические связи с Пекином.

В экономической сфере также практически ничего не изменилось. Несмотря на то, что Япония стремится расширить своё сотрудничество с КНР, как в сфере торговли, так и в сфере инвестиций, Токио не согласен с региональным экономическим видением Пекина. Япония по-прежнему критически, хотя и не так резко, как США, относится к китайской инфраструктурной инициативе «Один пояс — один путь». Токио по-прежнему не решается сотрудничать с КНР в рамках инициативы «Один пояс — один путь», предпочитая сотрудничать через третьи страны или собственные инициативы, включая Фонд развития, недавно созданный Японией совместно с США и Австралией. Пекин тем временем продвигает собственную инфраструктурную инициативу, несмотря на критику со стороны США, Японии и других стран.

Однако серьёзные изменения произошли в отношениях между КНР и США. Жёсткая позиция президента США Дональда Трампа в отношении Китая, в частности, заставила Пекин пересмотреть свой подход к Японии. Для Китая просто неприемлемо одновременно иметь враждебные отношения, как с Соединёнными Штатами, так и с Японией. У Китая есть серьёзные долгосрочные конфликты с обеими странами, однако они также представляют собой два ключевых направления для китайского экспорта.

Whitehouse.gov Дональд Трамп и Синдзо Абэ

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Япония является вторым по величине экспортным рынком Китая после Соединённых Штатов, поэтому Пекин предпринял шаги, чтобы вернуть отношения с Японией в стабильное русло. Вместо того, чтобы и дальше требовать уступок со стороны Японии в отношении островов Сенкаку/Дяоюйдао (позиция, за которую Пекин цеплялся в течение многих лет после покупки Японией трёх островов в 2012 году), Китай отступил и понял, что его изоляция Японии оказалась неэффективной. Пекин отказался от публичного дипломатического наступления на Японию (на которое Токио ответил взаимностью) и вернулся к разыгрыванию карты взаимовыгодных экономических отношений, несмотря на политические разногласия и разногласия в области безопасности.

Если вкратце, то прагматизм обеих сторон обуздал военные действия в сфере публичной дипломатии, которые определяли отношения между двумя странами в течение последних нескольких лет. Токио и Пекин понимают, что стабильность их политических отношений идёт на пользу экономике. Произошло значительное улучшение двусторонних отношений, однако это улучшение не следует вырывать из общего контекста.