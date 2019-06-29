29 июня 2019 | Время чтения 4 мин

Военные блокады являются актами войны и поэтому подпадают под действие международного права. Экономические блокады США выполняют те же функции и приводят к тем же разрушительным последствиям для гражданского населения, что и военные блокады. Совбезу ООН пора обратить внимание на американские санкции и определить, как они соотносятся с требованиями международного права.

Максим Исаев, , 13:27 — REGNUM

В основе внешней политики президента США Дональда Трампа легли несколько жёстких экономических блокад, каждая из которых направлена на то, чтобы запугать и заставить целевую страну подчиниться американским требованиям. Несмотря на то, что данный подход носит менее насильственный характер, чем военная интервенция, поскольку осуществляется с помощью финансовых средств, а не при помощи ВМФ, он часто приводит к тяжёлым последствиям для гражданского населения. Таким образом, американские экономические блокады необходимо тщательным образом рассмотреть в Совбезе ООН в рамках международного права и Устава ООН, пишет Джеффри Сакс в статье для издания Project Syndicate.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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Когда Трамп баллотировался на пост президента США в 2016 году, он раскритиковал войны Соединённых Штатов на Ближнем Востоке. В период между 1990 и 2016 годами Соединённые Штаты развязали две крупные войны с Ираком (в 1990 и 2003 годах), а также войны в Афганистане (2001), Ливии (2011) и Сирии (2012). США также участвовали в многочисленных небольших военных интервенциях (Мали, Сомали и Йемен). Войну в Сирии часто называют гражданской войной, однако на самом деле это была операция по свержению сирийского режима под руководством США и Саудовской Аравии в рамках американской директивы, известной как Timber Sycamore (Древесина Платана).

Америкканские солдаты на Ближнем востоке (cc) DVIDSHUB

Ни одна из перечисленных войн под руководством США не позволила Вашингтону достигнуть намеченных политических целей. Крупные военные конфликты привели к распространению насилия и нестабильности. Попытка свержения президента Сирии Башара Асада привела к войне, перемещению более 10 млн сирийцев и гибели около 500 тыс. человек.

До настоящего момента Трамп избегал новых войн, однако он продолжил усилия США по смене режимов с помощью других средств. Трампа часто называют изоляционистом, но он точно такой же интервенционист, как и его предшественники. Его стратегии, по крайней мере до настоящего момента, опиралась на экономическую мощь США для принуждения противников, а не на военную мощь. Подход Трампа также связан с определённой жестокостью и приводит к дестабилизаци. Его внешняя политика в любой момент может перерасти в открытый военный конфликт.

К настоящему моменту администрация Трампа установила три всеобъемлющие экономические блокады: против КНДР, Венесуэлы и Ирана. Также Вашингтон установил менее жёсткие экономические блокады против Кубы и Никарагуа, а также намерен заблокировать доступ КНР к новым технологиям. Блокада КНДР по крайней мере частично санкционирована ООН. Что касается блокады Ирана, то Совбез ООН выступает протии неё. В отношении блокады Венесуэлы в Совбезе ООН пока не заняли чёткой позиции. США пытаются изолировать эти три страны практически от всей международной торговли, это привело к нехватке продовольствия, медикаментов, энергоресурсов и запасных частей для поддержания базовой инфраструктуры, включая водоснабжение и электросети.

Мир в тисках санкций Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) сообщили, что 10 млн северокорейцев столкнулись с угрозой голода, отчасти из-за американских санкций. «Непреднамеренное негативное воздействие санкций на сельскохозяйственное производство, как прямое, так и косвенное, нельзя игнорировать… Наиболее очевидными являются ограничения на ввоз отдельных товаров, необходимых для сельскохозяйственного производства, в частности топлива, машин и запасных частей к оборудованию», — заявили в ФАО.

В Венесуэле американские санкции способствовали катастрофическому падению добычи нефти, гиперинфляции, экономическому коллапсу (производство сократилось вдвое с 2016 года), голоду и росту смертности.

Добыча нефти в Венесуэле Lapatilla.com

Вашингтон поддерживает более или менее постоянный режим санкций в отношении Ирана с 1979 года. Однако самые жёсткие санкции США ввели в августе 2018 года, дополнительно усилив их в первой половине 2019 года, чтобы отрезать Иран от внешней торговли. Санкции США прямо противоречат резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, которая одобрила ядерное соглашение с Ираном от 2015 года. Последствия американских санкций оказались разрушительными. Согласно прогнозам МВФ, экономика Ирана сократится на 10% между 2017 и 2019 годами, а инфляция достигнет 30% в этом году. В Иране возникла острая нехватка медикаментов.

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США ввели экономические блокады по указу президента. Не было практически никаких публичных дебатов и контроля со стороны Конгресса. Трамп понимает, что он может ввести экономические санкции против иностранных государств без особого ущерба для американского общества или бюджета страны. Он также понимает, что не понесёт за это практически никакой политической ответственности.

Военные блокады являются актами войны и поэтому подпадают под действие международного права. Экономические блокады США выполняют те же функции и приводят к тем же разрушительным последствиям для гражданского населения, что и военные блокады. Совбезу ООН пора обратить внимание на американские санкции и определить, как они соотносятся с требованиями международного права.