В подмосковном военно-патриотическом парке «Патриот» с 25 по 30 июня проходит международный военно-технический форум «Армия-2019». После завершения дней для работы специалистов, официальных делегаций и представителей бизнеса можно подводить первые итоги прошедшего мероприятия

Дарья Антонова ИА REGNUM Международный военно-технический форум «Армия-2019»

Какие новинки были представлены на «Армии-2019»?

В первую очередь международный военно-технический форум «Армия» интересен в качестве витрины достижений российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Конечно, интереснее всего те экспонаты, которые демонстрируются публике впервые. На «Армии-2019» были продемонстрированы несколько новых систем вооружения. Поговорим о наиболее значимых из них.

Дарья Антонова ИА REGNUM Международный военно-технический форум «Армия-2019»

Дарья Антонова ИА REGNUM Международный военно-технический форум «Армия-2019»

Дарья Антонова ИА REGNUM Пусковая установка С-350 «Витязь»

В этом году было достаточно много новинок в области противовоздушной обороны. Так, был продемонстрирован новый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Витязь» (экспортная модификация «Бук-М3»), включающий в себя два типа пусковых установок — 9А317МЭ (демонстрировалась ранее) и 9А383Э (премьерный показ). Последняя унифицированна по зенитной ракете 9М83МЭ с ЗРК большой дальности «Антей-2500» (экспортный вариант С-300В4). Интеграция новой пусковой установки позволяет «Витязю» перекрывать как средние, так и большие дальности, а также более эффективно осуществлять задачи противоракетной обороны. В случае с зенитной ракетой 9М83МЭ возможно поражение целей на максимальной дальности до 120−130 км, тогда как зенитная ракета 9М317МЕ перекрывает дальность до 65 км и запускается с более привычной пусковой установки 9А317МЭ. Интеграция двух пусковых установок в один комплекс позволяет упростить управление эшелонированной системой ПВО сухопутных войск, кроме того, такое решение будет заметно дешевле, чем приобретение отдельного дивизиона «Антей-2500», что может привлечь не самые богатые страны.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЗРПК «Панцирь-СМ»

Дарья Антонова ИА REGNUM ЗРК «Сосна»

Ещё одной важной разработкой в области ПВО стал обновлённый зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-СМ». Система оказалась очень сильно переработана по сравнению с «Панцирь-С1»: установлена новая радиолокационная станция, увеличившая дальность обнаружения целей почти вдвое, разработана новая зенитная ракета с максимальной дальностью поражения целей до 40 км, вся конструкция установлена на новое шасси «Торнадо». Надо сказать, что шасси у «Панцирь-С1» было достаточно неудачным и неустойчивым, так что его замена определённо хорошая идея. Что касается заявленной максимальной дальности стрельбы, то она может вызывать некоторые сомнения, однако повышенная энергетика зенитной ракеты в любом случае очень положительно скажется на перехвате целей на дистанциях до 20 км. Вариант с новым шасси от Брянского автомобильного завода (БАЗ) был показан и для ЗРК малого радиуса действия «Тор-М2» — фактически эта версия станет конкурентной «Тору» на шасси от Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ). Ещё одно подобное изменение — новый ЗРК малого радиуса действия «Сосна» на шасси боевой машины пехоты БМП-3, это изделие должно в скором будущем начать заменять в войсках устаревшую «Стрелу-10».

Дарья Антонова ИА REGNUM Модуль метрового диапазона длин волн РЛК 103Ж6

Дарья Антонова ИА REGNUM РЛС 59Н6-Т дециметрового диапазона

Помимо средств поражения, впервые был продемонстрирован ряд новых радиолокационных станций, таких как мобильная РЛС 59Н6-Т дециметрового диапазона, предназначенная для обнаружения практически всех типов целей, РЛК 103Ж6 (сантиметровый, метровый диапазоны) и РЛК 55Ж6ММ (дециметровый, метровый диапазоны), отвечающие за обнаружение и сопровождение воздушных целей (включая малозаметные) в условиях постановки помех со стороны противника, мобильная РЛС 59Н6-Т дециметрового диапазона и др.

Дарья Антонова ИА REGNUM Самоходный миномёт «Дрок» на базе бронированного автомобиля «Тайфун — ВДВ»

Дарья Антонова ИА REGNUM 120-мм САУ 2С42 «Лотос»

Из новой техники сухопутных войск следует отдельно отметить боевую машину пехоты Т-15 на базе тяжёлой гусеничной платформы «Армата» с новым дистанционно управляемым боевым модулем «Кинжал», оснащённым 57-мм автоматической пушкой. Такое мощное орудие обладает возможностью надежно поражать любые типы целей, кроме основных боевых танков, однако из минусов стоит отметить малый боекомплект — всего 80 снарядов при скорострельности 80 выстрелов в минуту. Также впервые была продемонстрирована 120-мм самоходная артиллерийская установка 2С42 «Лотос», способная вести огонь как снарядами, так и минами, бронетранспортёр БТ-3Ф с новым дистанционно управляемым модулем, 82-мм самоходный миномёт 2С41 «Дрок» на базе бронемашины «Тайфун-ВДВ».

Подписан ряд крупных контрактов в области боевой авиации

Дарья Антонова ИА REGNUM Иностранные делегации на форуме «Армия-2019»

Дарья Антонова ИА REGNUM Международный военно-технический форум «Армия-2019»

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров посетил форум «Армия-2019»

Дарья Антонова ИА REGNUM Международный военно-технический форум «Армия-2019»

Деловая часть «Армии-2019» оказалась достаточно насыщенной — были подписаны 46 государственных контрактов с 27 предприятиями общей суммой более 1 триллиона рублей. Так, был подписан ожидавшийся контракт на поставку 76 истребителей пятого поколения Су-57 до 2028 года. Помимо самих этих самолётов, подписано соглашение и по авиационному вооружению — ракетам «воздух-воздух» средней дальности «Изделие 180».

Ещё большим оказался контракт на штурмовые вертолёты Ми-28НМ — планируется поставка 98 единиц обновлённых машин до 2028 года. Также «Вертолёты России» поставят 10 специальных вертолетов Ми-8АМТШ-ВН. Из интересных «вертолётных» новостей также стоит отметить возможное подписание контракта на модернизированные ударные вертолёты Ка-52М в следующем году.

Кроме того, были подписаны крупные контракты по тематике подводного флота: на две новые многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень-М» и две дизель электрические субмарины проекта 677 «Лада». Также стало известно, что работы по строящимся сериям подлодок 955А «Борей-А» (стратегические ракетоносцы) и 885М «Ясень-М» планируется завершить в 2023 и 2024 годах соответственно.

В дополнение к перечисленному заключены контракты на производство неназванного количества крылатых ракет 9М728 для оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» и зенитных управляемых ракет 48Н6П-01 для ЗРК С-400.

Дарья Антонова ИА REGNUM Динамический показ образцов вооружения на полигоне Алабино

Дарья Антонова ИА REGNUM Демонстрация возможностей ТОС-1А

Дарья Антонова ИА REGNUM Танк Т-72Б3

Дарья Антонова ИА REGNUM Динамический показ образцов вооружения на полигоне Алабино

Надо сказать, что все эти контракты, конечно же, подписываются на форуме «Армия» для привлечения внимания к мероприятию, на деле они готовятся задолго до него. Во многом это касается и экспортных соглашений, перечень которых пока не разглашен. По словам директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрия Шугаева должно было быть подписано 10 контрактов общей суммой не менее $350 млн, включая некое соглашение с Белоруссией по авиационной тематике. Также подписаны контракты на средства ближнего боя и стрелковое оружие с неназванными государствами, есть информация о приобретении бронемашин «Тигр» Узбекистаном и, возможно, подписании неких контрактов с Арменией. Возможно, что больше информации появится в течение следующих нескольких недель.

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