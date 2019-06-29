Когда президент США Дональд Трамп посетит Южную Корею в эти выходные, у него будет что обсудить с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином, включая торговлю, отношения с Китаем и их проблемный военный союз, пишет Ури Фридман в статье для издания The Atlantic.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

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Перед поездкой Трампа в Южную Корею у многих возник вопрос, встретится ли американский президент с лидером КНДР Ким Чен Ыном? В пятницу, 28 июня, Трамп дал ответ на этот вопрос, заявив о готовности встретиться с северокорейским лидером на границе в демилитаризованной пограничной зоне, чтобы поздороваться с Ким Чен Ыном и пожать ему руку. Об этом Трамп написал в Twitter, будучи на международном саммите в Японии. Насколько нам известно, северокорейский лидер не пользуется Twitter, однако твиты Трампа имеют способность мгновенно пробиваться в самые дальние уголки мира. Северокорейскому лидеру передали заявление Трампа, однако пока он не принял приглашение.

В отношении Северной Кореи не стоит забывать один важный факт: она ещё не отказалась от своего ядерного оружия. На самом деле, сейчас у КНДР, вероятно, ещё больше ядерного оружия, чем год назад, когда состоялся первый саммит между лидерами США и Северной Кореи. Прогресс в денуклеаризации Северной Кореи в значительной степени зависит от личных отношений Трампа и Ким Чен Ына, хотя эта зависимость способствовала краху их второго саммита во Вьетнаме в феврале 2018 года. Конечно, Трамп смог организовать перспективный канал связи между давними врагами. Он также призвал Сеул приостановить ядерные испытания и испытания ракет большой дальности, которые поставили США и КНДР на грань войны в 2017 году. Но северокорейский лидер недавно провёл ещё одни военные испытания в знак протеста против решения Трампа уйти с саммита во Вьетнаме и продолжил развивать менее заметные аспекты своей ядерной программы.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп на саммите в Ханое

В июне 2019 года официальные лица администрации Трампа, такие как советник по национальной безопасности Джон Болтон и директор Агентства военной разведки Роберт Эшли-младший, заявили, что Северная Корея всё ещё не решила отказаться от своего ядерного оружия. На прошлой неделе специальный представитель США по Северной Корее Стив Биегун признал, что обе стороны до сих пор не договорились об общем определении «полной денуклеаризации Корейского полуострова», над которой Ким обязался работать во время первого саммита в Сингапуре.

В Южной Корее президент США будет стремиться не только спасти свою главную внешнеполитическую инициативу, но и задействовать свой фирменный подход, который он использует, чтобы получить желаемое от других стран. Обычно Трамп использует все формы давления, кроме войны, а затем сигнализирует противоположной стороне, что единственный способ избежать надвигающегося кризиса заключается в подписании сделки на его условиях.

На прошлой неделе Биегун сказал, что между правительствами США и Северной Кореи налажена прямая и опосредованная связь, но признал, что после саммита во Вьетнаме американская дипломатия «пребывала в режиме ожидания».

Стив Биегун «Американские официальные лица изучали заявления правительства Северной Кореи и статьи из государственных СМИ, чтобы понять позицию Пхеньяна».

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Похоже, что «режим ожидания» может подойти к концу. Переписка между двумя лидерами, наряду с поспешным приготовлением к третьему саммиту в демилитаризованной зоне, могли бы послужить искрой, которая вдохнула бы новую энергию в процесс переговоров. Официальные лица США считают, что северокорейское руководство готово предпринять «значимые и поддающиеся проверке шаги по денуклеаризации» полуострова, как отметил Биегун, при условии, что переговоры продолжатся «в контексте более широких обсуждений гарантий безопасности и улучшения общих отношений». Но в Северной Корее, похоже, больше заинтересованы в смягчении режима санкций, чем в гарантиях безопасности и улучшении отношений. Администрация Трампа, однако, не проявила особой готовности ослабить санкции в отношении КНДР, чтобы вознаградить северокорейского лидера за шаги, которые не подразумевают полной денуклеаризации полуострова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под прицелом

Президент «держит дверь открытой для дипломатии с Ким Чен Ыном», поддерживая свои личные отношения с северокорейским лидером, заявил журналистам высокопоставленный чиновник из администрации Трампа на брифинге на этой неделе. «Но Трамп также ясно дал понять, что от ядерного оружия необходимо отказаться. Президент стремится к окончательной и поддающейся проверке денуклеаризации Северной Кореи», — заявили в администрации Трампа.

Хороших личных отношений между двумя лидерами в прошлый раз оказалось недостаточно, чтобы убедить Ким Чен Ына отказаться от ядерного арсенала. Совсем неясно, как рукопожатие и простое приветствие помогут Трампу достигнуть желаемого результата.