28 июня 2019 | Время чтения 6 мин

Пока неясно, как КНР планирует дальше вести переговоры, учитывая то, что среди участников переговоров существует высокий уровень недоверия друг к другу. Кроме того, в отношениях между Пакистаном и Афганистаном сохраняется напряжённость из-за связей афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) со спецслужбами Пакистана.

Максим Исаев, , 10:07 — REGNUM

В течение последнего десятилетия в рамках своей глобальной информационно-пропагандистской программы Китай стал проявлять больше интереса к зонам боевых действий. Предлагая свои посреднические услуги в переговорном процессе, Китай стремится участвовать в мировых делах наравне с США. Однако вероятно, что Китай также хотел бы выйти за рамки своей посреднической роли, пишет Докку Нагамаллусвара Рао в статье для издания Asia Times.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время активное участие КНР в зонах конфликтов и защита интересов в сфере безопасности призваны создать имидж Китая как ответственного международного игрока. Афганистан — это один из ряда примеров, когда Китай продемонстрировал свою готовность принять участие в мирных переговорах.

Для тех, у кого возник вопрос, почему Китай стал уделять Афганистану столько внимания, ответ заключается в том, что этот интерес отражает его разворот на Запад. Однако уровень участия Китая время от времени менялся из-за отсутствия политического влияния. Интересно, но неудивительно, что Китай стал формировать свою стратегию в отношении Афганистана после террористических атак в США 11 сентября 2001 года. С 2013 года внимание Китая к Афганистану усилилось. Пекин стремился создать благоприятные региональные условия в сфере безопасности, чтобы защитить свои инвестиции в регион в рамках инфраструктурной инициативы «Один пояс — один путь», включая Китайско-пакистанский экономический коридор (КПЭК). Китай также предложил расширить КПЭК, пригласив к сотрудничеству Афганистан.

Переговоры между Афганистаном и Китаем Russian.news.cn

В Афганистане Китай, похоже, настойчиво пытается подтолкнуть переговоры к выработке политического решения. Китай не только участвует в двусторонней деятельности, но и активно содействует тому, чтобы движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Пакистан сели за стол переговоров с афганским правительством и США (в Нью-Йорке и Катаре). Китай также стремится наладить сотрудничество с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы ликвидировать афганские лагеря, с территории которых осуществляются нападения на Синьцзян-Уйгурский автономный район. Ситуация в Синьцзяне всегда беспокоила Пекин. Как заявил один пакистанский чиновник, встречи с афганскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проходили в Пекине, чтобы «продемонстрировать прогресс Китая и его терпимость к мусульманам», сообщает Financial Times.

С 2016 года Китай играет ключевую роль в рамках нового трёхстороннего диалога между министрами иностранных дел Китая, Афганистана и Пакистана. Пекин также ведёт переговоры с Афганистаном, Пакистаном и Соединёнными Штатами в рамках четырёхсторонней координационной группы (QCG). После первых переговоров, состоявшихся в Пекине в декабре 2017 года между министрами иностранных дел Китая, Афганистана и Пакистана, появились сообщения о том, что Китай готов построить военную базу в афганской провинции Бадахшан. Если Китай решится на строительство военной базы, он навсегда лишится возможности вести переговоры с афганскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тем временем Китай также принимает участие в трёхсторонних консультациях по афганской проблеме, которые Россия проводит совместно с США.

Действительно, Китай добился частичного успеха и определённого прогресса в рамках механизмов консультаций. Однако после всех этих усилий не произошло никаких существенных изменений в статусе-кво между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и афганским правительством. В результате усилия КНР пока не привели к какому-либо конкретному политическому решению.

Пока неясно, как КНР планирует дальше вести переговоры, учитывая то, что среди участников переговоров существует высокий уровень недоверия друг к другу. Кроме того, в отношениях между Пакистаном и Афганистаном сохраняется напряжённость из-за связей афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) со спецслужбами Пакистана. Афганское правительство считает, что Пакистан использует талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в качестве инструмента, позволяющего получать политическую и финансовую поддержку как от США, так и от Китая. Пакистан же утверждает, что он стал жертвой атак негосударственных субъектов, действующих с территории Афганистана. Напряжённость и дефицит доверия достигли своего пика в январе 2018 года, когда Пакистан отменил действие положения о предоставлении виз гражданам Афганистана по прибытию в страну, сославшись на риски в сфере безопасности.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Иван Шилов © ИА REGNUM

Аналогичным образом озабоченность Китая вызывают взаимные обвинения, которыми периодически обмениваются между собой США и Пакистан. Например, Пакистан считает, что военные действия США против афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являются контрпродуктивными и препятствуют позитивному влиянию Пакистана. Напротив, правительства США и Афганистана обвиняют Пакистан в поддержке талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и укрывательстве их на собственной территории. С другой стороны, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно призывали бойкотировать предстоящие президентские выборы в Афганистане, что потенциально может сказаться на будущих переговорах. Кроме того, в Пекине считают, что многие просто переоценивают влияние КНР в Пакистане. Чрезмерное давление на Пакистан может оказаться контрпродуктивным.

На новые рубежи китайская политика вышла в первую очередь благодаря произошедшим изменениям в политике США в отношении Афганистана. Решение президента США Дональда Трампа о сокращении численности американских войск в Афганистане примерно на 7 тыс. человек без какого-либо мирного соглашения между афганским правительством и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стало полной неожиданностью для КНР. Пекин считает, что решение Трампа по Афганистану будет иметь серьёзные последствия для безопасности региона и региональных экономических интересов КНР. Также высказываются опасения о том, что без организации необходимых консультаций с американской стороной ситуация в Афганистане может дополнительно обостриться.

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Китай является одним из ряда международных игроков — Индия, Иран и силы НАТО, — которые хотят, чтобы США сохранили свои войска в Афганистане, пока страна не достигнет умеренной политической стабильности или не будет подписано конкретное соглашение о безопасности. Во-вторых, и Китай, и Индия неохотно рассматривают возможность собственного военного участия в Афганистане и сильно беспокоятся из-за возможных последствий такого участия. Однако Индия и Китай не исключили возможность отправки миротворцев по мандату ООН в случае необходимости.

Американцы в Афганистане Dvidshub.net

Ухудшение ситуации с безопасностью в Афганистане создаёт высокие риски для интересов Китая в регионе. Учитывая сложную региональную динамику, а также отсутствие конкретных действий и мирного соглашения между афганским правительством и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) можно прийти к выводу, что Китай и дальше будет иметь лишь частичное влияние на события в Афганистане. Поддержка со стороны афганских негосударственных субъектов способствовала бы процветанию китайских деловых интересов не только в Афганистане, но и во всём регионе.