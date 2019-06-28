Американо-иранское противостояние — это классический пример искушения, которое может возникнуть у сильной нации по отношению к гораздо более слабой нации. Тегеран сбил американский беспилотник, предположительно, заминировал корабли, проходящие через Персидский залив и позволил своим доверенным лицам запустить ракеты в направлении гражданских аэропортов Саудовской Аравии. Президент США Дональд Трамп не принял ответных военных мер, однако его риторика об «уничтожении» Ирана продолжает обостряться, пишет Дэвид Игнатиус в статье для издания The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Агрессор

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Трамп должен проявить сдержанность, однако на этой неделе он продемонстрировал, насколько это будет сложно сделать. В среду, 26 июня, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи вновь отверг призыв Трампа к началу переговоров. «Переговоры — это попытка нас обмануть, чтобы получить то, чего хотят США», — заявил Хаменеи. Неповиновение Ирана вышло на новый уровень в четверг, когда в Тегеране заявили о том, что он нарушит лимиты, предусмотренные в ядерном соглашении 2015 года в отношении объёмов обогащённого урана.

Khamenei.ir Али Хаменеи

История учит нас тому, что разрушительные войны часто начинаются, когда могущественные страны недооценивают возможности более слабых противников или думают, что они могут предопределить политические результаты, задействовав силу. США получили урок в Ираке и Афганистане. Вашингтон полагал, что он сможет одержать быстрые и решительные победы над более слабыми противниками. Современные британские историки считают, что во время Первой мировой войны многие страны также вступили в войну, потому что считали, что смогут достигнуть быстрого триумфа, упустив из виду ужасы окопной войны, которые ожидали их впереди.

Сами США появились в результате одной из величайших ошибок в истории: Великобритания была уверена в том, что может быстро подавить колониальное восстание. Как рассказывает Рик Аткинсон в своей книге «Британцы идут», король Великобритании Георг III и его советники сами заговорили о войне, полагая, что американские повстанцы слишком слабы, не пользуются популярностью среди местного населения и их легко запугать. Однако «поражение в Америке означало конец империи».

В среду, 26 июня, в своём интервью Fox News Трамп продемонстрировал высокомерие, которые было свойственно многих великим державам на протяжении всей истории. Трамп настоял на том, что любая война с Ираном «не продлится очень долго» и что боевые действия будут носить ограниченный характер, исключив возможность участия американских солдат в наземной операции.

(сс) The U.S. Army Американские солдаты

Если бы Трамп лучше знал историю, он мог бы заметить ещё один повторяющийся недостаток своей внешней политики. Катастрофические войны часто начинаются из-за того, что сильные страны игнорируют острую потребность более слабых стран в защите собственного достоинства. Трамп, похоже, думает, что он может проявлять неуважение к иностранным лидерам, унижая их, а потом снискать их расположение лестью и приглашением к началу переговоров?

Сочетание из оскорблений и лести — это визитная внешнеполитическая карточка нынешнего американского президента. Однако его подход оказался недостаточно эффективным в отношении таких противников, как Иран, КНДР, Палестина, Венесуэла и Китай. Трамп также напрасно оскорбил таких союзников, как Германия, Франция и Япония.

Отчасти проблемы Трампа заключаются в том, что его непредсказуемость теперь стала очень предсказуемой. Постоянно наблюдая за неприятными тирадами и ссорами Трампа, другие страны тоже стали играть в деструктивные игры. Верховный лидер Ирана презирает предложение Трампа о переговорах. Президент Франции Эммануэль Макрон грозит не подписать коммюнике G20, если оно не будет отвечать его требованиям по изменению климата. Лидер КНДР Ким Чен Ын флиртует с Китаем, одновременно с этим обмениваясь письмами с Белым домом.

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Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Иранская конфронтация сейчас несёт в себе реальный риск военного конфликта. Если действия Ирана приведут к смерти граждан США, Вашингтон нанесёт ответный удар. Но даже в этот экстремальный момент нужно сохранить хладнокровие. Перестрелка — это не то же самое, что тотальная война. Иранское нападение не должно вызвать мгновенную реакцию «уничтожения», которая может привести к последствиям, на урегулирование которых могут уйти десятилетия.

Трамп должен понимать, что сейчас наступил опасный период, как в политическом, так и в военном отношении. Возможно, до него дойдёт, что ненужная война с Ираном увеличит риск его провала на президентских выборах США в 2020 году.