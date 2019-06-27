27 июня 2019 | Время чтения 4 мин

В Китае решение Канады об аресте Ваньчжоу, которая до сих ожидает экстрадиции в США, рассматривают в качестве политического манёвра Трюдо, который таким образом стремился успокоить своих американских партнёров, присоединившись к американской кампании против Huawei — мирового лидера в области технологий 5G.

Максим Исаев, , 08:42 — REGNUM

Китайские эксперты предупредили о том, что в случае, если канадские чиновники попросят США оказать давление на Китай во время предстоящего саммита G20, то это ни к чему хорошему не приведёт. Двусторонние отношения между КНР и Канадой могут дополнительно обостриться, если канадские официальные лица не прекратят своих провокационных действий и заявлений, пишет Ван Цун в статье для издания The Global Times.

КНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Поскольку напряжённость в отношениях между Китаем и Канадой продолжает нарастать, она продолжает всё больше препятствовать торговой деятельности, официальным и личным обменам между странами. Из-за ошибочной позиции Канады по ряду вопросов, затрагивающих Huawei, специальный административный район Гонконг и Синьцзян-Уйгурский автономный район, Оттава поставила под угрозу свои отношения с Китаем, которые процветали ещё год назад.

В среду, 26 июня, Китай временно приостановил импорт всех канадских мясных продуктов после того, как в некоторых образцах свинины обнаружили остатки рактопамина — ветеринарного препарата, который может вызвать проблемы со здоровьем. Как показало последующее канадское официальное расследование, многие экспортёры мяса подделали сертификаты качества.

Мэн Ваньчжоу

На вопрос о том, связано ли приостановление импорта канадского мяса с делом финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу, представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что китайское правительство несёт ответственность за защиту китайских потребителей, настоятельно призвав Канаду принять эффективные меры для устранения возникшей проблемы. Шуан также подтвердил позицию КНР по делу Ваньчжоу:

Представитель МИД КНР Гэн Шуан Мы требуем, чтобы канадская сторона серьёзно отнеслась к проблемам Китая и немедленно освободила Ваньчжоу, чтобы она могла безопасно вернуться в Китай.

Блокирование экспорта канадского мяса в КНР, стоимость которого в 2018 году составила примерно $455 млн, может нанести ещё один серьёзный удар по канадским фермерам и премьер-министру Канады Джастину Трюдо, который, как сообщается, обратился за помощью к президенту США Дональду Трампу, чтобы тот оказал давление на КНР в ходе саммита G20 в Японии на этой неделе. На встрече с Трампом в Вашингтоне на прошлой неделе Трюдо, как сообщается, попросил Трампа выступить от его имени в защиту двух канадских граждан, ранее арестованных в Китае, во время предстоящей встречи американского президента с председателем КНР Си Цзиньпином.

Канадская ферма Perovnik

Профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун Это в очередной раз доказывает, что Канада является марионеткой США и не может проводить собственную независимую дипломатию в качестве суверенной страны.

Несмотря на то, что Трюдо также принимает участие в саммите G20, у него не запланирована встреча с китайским лидером. Сообщалось, что ещё в январе 2019 года канадские официальные лица пытались связаться с представителями КНР, включая премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, но безрезультатно.

В китайско-канадских отношениях наступил переломный момент. Отношения между двумя странами начали ухудшаться в декабре 2018 года, когда канадские власти арестовали Ваньчжоу по приказу американских чиновников. В Китае решение Канады об аресте Ваньчжоу, которая до сих ожидает экстрадиции в США, рассматривают в качестве политического манёвра Трюдо, который таким образом стремился успокоить своих американских партнёров, присоединившись к американской кампании против Huawei — мирового лидера в области технологий 5G. Трюдо отчаянно пытался восстановить пошатнувшиеся личные и дипломатические отношения с администрацией Трампа, который назвал Трюдо «нечестным и слабым».

Ли Хайдун Пока другие союзники США делают всё, чтобы не оказаться втянутыми в китайско-американское торговое и технологическое противостояние, Канада прыгнула в самую гущу. Трюдо, должно быть, предвидел возможные последствия, но всё-таки решил встать на сторону США. Либо он предвидел последствия, либо он достаточно глуп. В любом случае отношения между КНР и Канадой достигли очень низкой точки, если не самой низкой. Всё это из-за решения, которое принял Трюдо.

После ареста Ваньчжоу китайско-канадские деловые отношения столкнулись с негативными последствиями. Помимо приостановки экспорта канадского мяса китайские власти приостановили во вторник, 25 июня, импорт канадского рапса, сославшись на проблемы в сфере безопасности. В январе 2019 года китайские власти выпустили предупреждение для китайских туристов, планирующих посетить Канаду, сославшись на произвольное задержание Ваньчжоу. В итоге произошло резкое снижение числа китайских туристов, планирующих посетить Канаду.

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На фоне эскалации напряжённости китайские власти также арестовали двух канадских граждан по соображениям национальной безопасности и приговорили канадского наркоторговца к смертной казни. Несмотря на то, что эти действия были предприняты китайскими официальными лицами на законных основаниях для защиты китайских граждан, «нельзя отрицать», что Китай предпринял относительно жёсткие шаги для оказания давления на Канаду, учитывая возникшую напряжённость, считает эксперт Мэй Синьюй. Однако до сих пор нет никаких признаков того, что Канада намерена скорректировать свой курс.