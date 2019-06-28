В течение последних нескольких десятилетий между Южной Кореей и Японией сохранялись напряжённые отношения из-за преступлений, которые совершили японские солдаты в колониальную эпоху. Среди множества злодеяний, совершённых Японией в 1940-х годах, особое возмущение у граждан Южной Кореи вызывают сексуальное рабство и принудительный труд. В то время как общественные группы еженедельно проводят демонстрации у посольства Японии, требуя от Токио искренних извинений за использование кореянок в борделях, всё меньше людей обращают своё внимание на проблему принудительного труда, пишет Та-Соль Ко в статье для издания Asia Times.

Японские солдаты в период Второй мировой войны

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Статуя мира (олицетворяет женщин оказавшихся в сексуальном рабстве) перед посольством Японии в Сеуле. Скульпторы Ким Сон Кюн и Ким Юн Сун[

Во время Второй мировой войны японские компании продавали оружие японской империалистической армии. Некоторые из этих компаний использовали принудительный труд мужчин из Кореи и Китая для массового производства оружия.

На острове Хасима, расположенном у берегов Японии, компания Mitsubishi Heavy Industries занималась глубоководной добычей полезных ископаемых. Компания использовала корейцев для добычи угля. Люди работали в невыносимых условиях: шахта была очень узкой, влажность воздуха составляла в среднем 95%, а температура превышала 30 °C. В шахте нередко происходили взрывы. Япония, эксплуатировавшая рабочих, не платила им. Единственное, на что могли рассчитывать рабочие, — это убогие комнаты.

В 2012 году южнокорейское правительство подсчитало, что только в 1944 году более 500 корейских рабочих подверглись принудительному труду на острове Хасима. Общественная группа из Японии сообщила, что на Хасиме погибло около 122 корейцев, согласно официальным документам, в которых были перечислены погибшие.

Японское правительство, однако, пытается скрыть свою позорную историю. Токио предложил внести остров Хасима в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, представив его в качестве важного туристического направления. В 2015 году остров внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры запоздало обратили внимание на проблему принудительного труда, порекомендовав Японии ознакомить посетителей острова Хасима с его трагической историей. Однако Япония не собирается упоминать о принудительном труде, демонстрируя безразличие к данному вопросу.

Остров Хасима в 1930 г

С точки зрения Японии, проблема принудительного труда давно решена, поскольку Токио выплатил компенсацию, когда Южная Корея и Япония установили дипломатические отношения в 1965 году. В то время Токио предложил Сеулу $800 млн в виде грантов и льготных кредитов. Вместо выплат пострадавшим от действий Японии Сеул использовал эти деньги в качестве стартового капитала, который обеспечил стране будущий экономический взлёт.

Однако Япония так и не принесла извинений жертвам её преступлений. С точки зрения граждан Южной Кореи, единственное, что сделала Япония, — попыталась заставить жертв замолчать, выплатив компенсацию Сеулу. Однако в отношении Китая Япония заняла иную позицию. Япония полностью искупила все свои зверства военного времени, которые она совершила в Китае. Токио извинился за своё обращение в отношении американских военнопленных. Однако после всех извинений в компании Mitsubishi заявили, что «проблема принудительного труда в Корее отличается от аналогичной проблемы в Китае», отказавшись принести извинения корейским жертвам.

Южнокорейские жертвы принудительного труда подали иски против японских компаний. Люди добивались компенсаций от этих компаний. Однако единственное, что им действительно нужно, — это искренние извинения японского правительства, а не одни лишь деньги.

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Aimaimyi Офис Mitsubishi Heavy в Японии

Япония выплатила компенсацию южнокорейскому правительству за свои прошлые проступки, но так и не принесла никаких извинений отдельным жертвам. Более того, Токио пытается приуменьшить свои военные преступления, включая принудительный труд. Вот почему и жертвы принудительного труда, и южнокорейские правительственные чиновники убеждены в том, что Япония до сих пор искренне не раскаялась в нарушениях прав человека.

Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма недавно призвал нынешнего японского лидера Синдзо Абэ искупить прошлые проступки своей страны. Соглашения 1965 и 2015 годов, как отметил бывший премьер-министр Японии, не означают, что жертвы не могут добиваться компенсаций в индивидуальном порядке, включая извинения за использование принудительного труда.