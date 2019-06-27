27 июня 2019 | Время чтения 4 мин

США нуждаются в космических войсках по той же причине, по которой они нуждаются в ВМС: для обеспечения американских интересов, особенно торговли, в Великом океане под названием космос.

Александр Белов, , 08:44 — REGNUM

США нуждаются в космических войсках по той же причине, по которой они нуждаются в ВМС: для обеспечения американских интересов, особенно торговли, в Великом океане под названием космос. В XIX веке Вашингтон осознал огромные преимущества, которыми он мог бы воспользоваться, если бы США превратились в морскую державу. Следовательно, возникла необходимость создания ВМС, чтобы обеспечить безопасность своих граждан, их собственности и транспорта вдали от американских берегов, пишет Питер Гарретсон в статье для издания The Hill.

В космосе

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Сегодня США также осознают огромный потенциал космической торговли во внутренней Солнечной системе. Технологические миллиардеры вкладывают личные инвестиции, чтобы получить доступ к расширяющейся и разнообразной космической экономике. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск продолжает разрабатывать ракеты-носители многоразового использования. По его мнению, человечество должно стать многопланетарным видом. Самый богатый человек в мире — глава Amazon Джефф Безос — тратит своё личное состояние, чтобы в конечном итоге триллионы людей могли жить и работать в космосе, а также переместить тяжёлую промышленность с Земли в космос в целях защиты окружающей среды. Они не одиноки. Огромная и хорошо финансируемая экосистема частных стартапов преследует множество космических проектов, начиная с полётов на Луну и заканчивая добычей полезных ископаемых на астероидах.

Джефф Безос U.S. Department of Defense

Мы находимся в самом разгаре космической промышленной революции — революции в области транспорта, добычи полезных ископаемых и производства, которая откроет доступ к запасам ресурсов, объёмы которых окажутся в миллиард раз больше земных запасов. Эта революция в конечном итоге приведёт к существенно более крупной экономической экспансии, чем экономическая экспансия европейских стран в Новый Свет.

В космосе находится огромное количество металлов, гораздо больше, чем когда-либо добывалось (или могло бы быть добыто) на Земле. Среди этих металлов есть очень редкие и ценные, такие как платина. Теперь у нас есть технология трехмерной печати материалов на заводах в космосе и производства орбитальных электростанций для организации поставок на Землю «зелёной» энергии. Космические спутники для передачи энергии солнечного излучения на Землю — это технология, которая кардинальным образом изменит существующее положение дел, поскольку весь мир сможет развиваться без негативного воздействия на окружающую среду. Лидер в этой области будет задавать тон следующего столетия.

США необходимо защитить свои интересы в космосе. Где есть прибыль, там, вероятнее всего, возможен конфликт. Пока США возвращаются на Луну, остальные страны также делают ставку на развитие космоса. Многие страны уже получили возможность выхода в космическое пространство, в будущем их станет ещё больше. Американская история говорит нам о том, что США не должны зависеть от щедрости иностранных держав. Автократические государства не будут благоволить торговцам, которые не находятся под защитой военного флота. Того же самого следует ожидать и в космосе.

На другой планете Цитата из к/ф «Армаггеддон». Реж. Майкл Бэй. 1998. США

При этом не только страны будут действовать в космическом пространстве. Уже сейчас существует несколько американских корпораций, у которых есть собственные космические программы. Этим программам позавидовали бы сверхдержавы времён Холодной войны. Вскоре к американским корпорация могут присоединиться и корпорации из других стран. В конце концов, некоторые из них могут нарушить закон, самостоятельно или при поддержке своего государства. При нападении пиратов интересы граждан США, находящихся вдали от наших берегов, оказались бы под угрозой. По мере нарастания наших интересов, которые будут развиваться стремительными темпами, мы не можем оставить их без защиты. Торговцы, первопроходцы и поселенцы всегда нуждались в защитниках для обеспечения собственной безопасности и безопасности своих границ.

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Именно по этой причине — ради сотен триллионов долларов возможностей в рамках новой золотой лихорадки — сейчас мы приступаем к созданию космических войск США. Эти войска нужны нам не для того, чтобы воевать. Это просто гарантия того, что доступ к этому огромному экономическому потенциалу никогда не будет заблокирован для Соединённых Штатов. США нужны космические войска для обеспечения того, чтобы наши военные возможности были соизмеримы с развитием нашего бизнеса, чтобы иностранная держава или злонамеренный субъект опасались ответного удара со стороны США, и чтобы агрессия и нарушение интересов Вашингтона и его союзников никогда не казались приемлемыми.