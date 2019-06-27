В 2014 году идея политической изоляции России была доминантой в сознании как украинской власти, так и у значительной части политикума того, что называет себя «коллективный» или «цивилизованный» Запад. «Полная международная изоляция Москвы: сегодня ночью ни одна страна Совбеза ООН не поддержала Россию«. Но уже тогда, в 2014-м, это было не более чем принятие желаемого за действительность.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Динамика изоляции

За последние годы Совет Генеральной Ассамблеи ООН пять раз принимал резолюции по «украинскому вопросу»:

№ 68/262, 27 марта 2014 года, «Территориальная целостность Украины»;

№ 71/205, 19 декабря 2016 г., «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)»;

№ 72/190, 19 декабря 2017 года, «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)»;

№ 73/L.47, 17 декабря 2018 года, «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя, Украина, а также частей Черного и Азовского морей» ;

№ 73/263, 22 декабря 2018 года, «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина».

Надеюсь, я ничего не пропустил… Первая резолюция действительно создавала впечатление изолированной Российской Федерации в компании маргиналов»: 100 стран проголосовали за осуждение России, и только 11 — против.

58 стран тогда «воздержались», а 24 — не участвовали в голосовании.

Однако уже тогда стоило бы заметить, что только 37 стран ввели санкции против России. В этом списке были США, Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария с Норвегией (европейские страны, не входящие в Евросоюз), 27 стран Евросоюза и два сателлита ЕС — Исландия, Черногория.

В Евросоюзе особо не скрывают, что любая страна, присоединяющаяся к брюссельскому альянсу, ограничивает свой суверенитет в обмен на представительство в институтах Союза, призванных действовать в общих интересах. А это означает, что в голосовании Генассамблеи «жесткосанкционную» антироссийскую позицию заняли только восемь полных носителей внешнеполитического авторитета: США, Япония, Швейцария, Норвегия, Евросоюз, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Последние три, кстати, являются членами Содружества Наций (до 1946 года — Британское Содружество Наций), исторически находящегося под традиционным влиянием английской Короны.

Остальные страны голосовали «за», но без санкций. Кто из-за страха, кто из-за уважения, кто из-за безразличия.

Не прошло и пяти лет… По последней резолюции Генассамблеи ООН, № 73/263, 22 декабря 2018 года, голосование было таким: за — 65, против — 27, воздержались — 70, и 31 страна не явилась на голосование.

Динамика понятна: число симпатиков Украины падает, поддержка России растет, а в основном страны уходят «в воздержание и игнорирование».

The U.S. Army ВСУ

А теперь о бумеранге

В своей трогательной и мудрой «Молитве» Антуан де Сент-Экзюпери просил «не о чудесах и не о миражах, а о силе каждого дня. Научи меня искусству маленьких шагов». Но маленькие шаги могут быть и по лестнице, ведущей вниз. Украина дала тому эталонный пример. За последние пять лет она создала формат противостояния со всеми окружающими ее странами. Ну, с Россией — это понятно. Русофобия является востребованным товаром на рынке политических манипуляций, а продавать Украине больше особо и нечего.

Однако речь уже идет не только о России, но и о Польше (поклон воинствующим националистам), Венгрии (поклон антимадьярской истерии последних двух лет), румынах (поклон депутатам, принимающим языковые и образовательные законы). И даже турки уже готовы плюнуть на блокаду Крыма и прислать свою парламентскую делегацию на открытие Соборной мечети в Симферополе весной 2020 года. Не исключают и приезда Эрдогана.

И что же получается. «Мелкими шагами» и всего лишь за пять лет Украина превратилась в страну, окруженную недоброжелателями. Не предъявляют политических претензий к нам только молчаливая Словакия да «последний диктатор Европы» батька Лукашенко. И всегда следует помнить, что все украинские соседи имеют «историческое право» на территориальные претензии: Польша — на Западную Украину, Венгрия — на Закарпатье, Румыния — на Буковину и устье Дуная.

И даже Турция. Ведь более трехсот лет, с 1478 года, под прямой властью или политическим контролем Стамбула находился не полуостров Крым, а Крымское ханство. То есть вся степная часть современной украинской территории, от Дуная до Дона.

В 2014 году Украина запустила идею изоляции России на планетарном политическом пространстве. Идея оказалась бумерангом: в региональной изоляции, похоже, оказалась сама Украина. И бумеранг оказался «многоразовым».

Vadim Chuprina Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий

Именины и «раскольчик»

Ведь высшим форматом политических взаимоотношений (не считая силовых) является дипломатия, а гражданских — религия. И во второй половине июня «бумеранг изоляции» дважды больно и обидно стукнул по макушке украинское политическое самолюбие.

25 июня в Киеве праздновали три даты предстоятеля Украинской православной церкви (той, которая уже традиционно называется «Московского патриархата»), митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия: именины, пятилетия предстоятельства и 75-летие со дня рождения. На юбилей приехали делегации из одиннадцати автокефальных поместных Церквей. Не было «константинопольцев» (оно и понятно, ведь евхаристическое общение Москвы и Фанара прервано), грузин (что тоже объяснимо в свете разгорающегося кризиса между Россией и Грузией) и «антиохийцев». Причину отсутствия последних я пока не нашел, но не секрет, что антиохийский патриарх Иоанн X в украинском вопросе выступает оппонентом Варфоломея Константинопольского, дипломатично отрицая единоличное право Фанара на предоставление автокефалии и взамен предлагая путь «диалога и собрания проповедников на тему Украины».

Что бы то ни было, приезд делегаций к Онуфрию — это показатель поддержки и авторитета. Гости всячески избегали даже намека на политические оценки, но получалось не всегда. Митрополит Карфагенский Мелетий, представлявший Александрийский патриархат, откровенно заявил, что «наше присутствие здесь означает не что иное, как поддержку канонической вашей Церкви, проявлением чего станет наше единение с евхаристической Чашей во время Божественной литургии».

В то же время за полгода существования автокефальной «Православной церкви украины» (ПЦУ) она не была признана ни одной из канонических восточно-православных Церквей. За исключением инициатора «украинского раскола», Константинопольского патриархата. А это, куда ни кинь, тоже изоляция.

Именно отсутствие международного признания, возможно, и послужило импульсом «раскольчика» уже внутри ПЦУ, где началась «борьба за имущество». «Почетный патриарх» ПЦУ Филарет объявил о восстановлении «своей» Украинской православной церкви Киевского патриархата, а Синод ПЦУ, в отместку, отодвигает Филарета от управления (сиречь, от денежных потоков) оставленной ему Киевской епархии. Даже становится смешно: «история Филарета» потихоньку становится калькой «истории Надежды Савченко». Там тоже боролись за освобождение Нади из кровавых кремлевских застенков: но по факту для того, чтобы бросить ее на киевские нары. Филарета тоже «освобождали от кремлевского угнетения»: но по факту для того, чтобы «положить» под константинопольского патриарха.

Council of Europe Parliamentary Assembly Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье

Ну и «контрольный поцелуй в голову»

Одним из самых значительных дипломатических антироссийских достижений Украины было лишение части полномочий (включая права голоса) делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (2015 год). Это был сильный имиджевый удар, все-таки ПАСЕ — это одно из двух главных уставных ведомств в Совете Европы, старейшей международной организации Старого Света.

Но 25 июня на летней сессии ПАСЕ были поддержаны изменения в Регламент организации. Теперь права делегации голосовать, выступать и быть представленными вообще не подлежат санкциям. А это означает, что «Россия возвращается».

Причем показательно, что единогласно за изменение Регламента (= возвращение России) голосовало 12 стран, большинством за — 11, большинством против — 3 (Великобритания, Швеция, Польша) и единогласно против — 5 (Грузия, Литва, Латвия, Эстония, Украина). Спокойные финны, хитрые румыны, хладнокровные датчане и крохотный Лихтенштейн проголосовали «пополам».

«Первая пятерка доноров» (страны с самым большим взносом в бюджет Евросоюза) проголосовала так:

Германия — 11 за, 2 против, 0 воздержалось;

Франция — 16, 0, 0;

Великобритания — 2, 8, 3;Италия — 12, 0, 2;

Нидерланды — 5, 2, 0.

Gov.ua Владимир Зеленский и Ангела Меркель

Из этого три печальных вывода.

Во-первых, европейская парламентская сфера в большинстве (118 на 62) настроена не в пользу Украины. Уже! Очевидно потому, что «нищие» Германия да Австрия не в состоянии платить за сжиженный газ столько, сколько может позволить себе «богатющая» Польша. Российский трубный подешевле будет.

Во-вторых, европейские топ-лидеры игнорируют нового украинского президента. Надеюсь, пока… Ведь Зеленский буквально накануне встречался и с Меркель, и с Макроном, — но на результате голосования это не сказалось.

В-третьих, если так будет продолжаться, то в гражданском сознании европейцев Украина вообще будет «вынесена за скобки». После даже самого краткого знакомства с комментариями членов украинской делегации в ПАСЕ, они же «страсбургские лишенцы» (а лишиться постоянных командировок во Францию — это и обидно, и по карману бьет), хочется сказать только одно: «Ребята, не надо обгаживать окоп, в котором надеетесь отсидеться. Или это «бумерангом» настучало?» Ведь пассажи-обращения типа «когда-то Иуда продал Христа за 30 сребреников, а сейчас мы увидели, как Европа продала Украину за 70 млн евро» (Борислав Береза), или «Деньги для них оказались гораздо важнее, чем принципы» (Ирина Геращенко), или «Вы или слепые, или дураки, или продажные!» (Олег Ляшко) ни в коем случае не будут способствовать украинской интеграции в Европу.

Хотя возможно и самое простое объяснение: они просто «подставляют» нового президента Украины. Потому что расхлебывать ему…