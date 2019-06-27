После предполагаемой агрессии Ирана в Персидском заливе государственный секретарь США Майк Помпео на этой неделе обнародовал новый план, получивший название «Сентинел», который предполагает привлечение американских партнёров для обеспечения безопасности морских судов, пересекающих Ормузский пролив, пишет Лара Селигман в статье для издания The Foreign Policy.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джин

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Однако эксперты скептически отнеслись к способности США заручиться поддержкой союзников в Персидском заливе, ЕС или Азии и привлечь новые ресурсы для повышения уровня безопасности на самых оживлённых морских путях в мире.

Аналитик Rand Бекка Вассер «В конечном итоге это будет в основном американский проект, европейские партнёры возьмут на себя лишь малую часть бремени».

Новая инициатива США также увеличит риск того, что американские военные могут быть втянуты в конфликт, если страны Персидского залива начнут военные действия против Ирана. Аналитик Центра стратегических и международных исследований Энтони Кордесман ставит под сомнение «компетентность» ВМС ряда стран Персидского залива.

Энтони Кордесман «Они, конечно, могли бы сопровождать танкеры, но если они попадут в беду, вопрос будет заключаться в том, кто окажет им поддержку и какую именно».

Navy.mil Ракетный катер «Эль-Фахайхиль» (P 3721) ВМС Кувейта

Детали нового плана США пока неясны. Указано, что на кораблях, пересекающих Ормузский пролив, будут установлены камеры и другие устройства, которые будут отслеживать угрозы со стороны Ирана. Некоторые из них будут сопровождаться другими судами. Пока не ясно, какие страны будут отвечать за предоставление и установку камер наблюдения, а какие — за дополнительное сопровождение судов. Представители государственного департамента США и министерства обороны пока не ответили на эти вопросы.

Аналитик Брукингского института Сюзанна Мэлони считает, что «Сентинел» — это во многом чисто «символическая» реакция на недавние события в Персидском заливе. Несмотря на то, что американская инициатива не позволит изменить ситуацию кардинальным образом «с точки зрения сдерживания или предотвращения» инцидентов в будущем, эта инициатива «значительно лучше» военного удара США.

Thomas E. Dowling. U.S. Navy Американский авианосец в Ормузском проливе

Вассер отметил, что уже существует международная оперативно-тактическая группа, призванная защищать коммерческие суда в регионе от террористических угроз. Ежегодно объединённая оперативно-тактическая группа 150 контролирует транспортировку более 27 млн баррелей нефти по водным путям из Красного моря в Оманский залив, включая три основных узловых пункта: Ормузский пролив, Баб-эль-Мандебский пролив и Суэцкий канал. В оперативно-тактической группе участвуют 33 страны, включая США, Австралию, Канаду, Южную Корею и несколько европейских стран. В этой группе, например, нет стран Персидского залива. Также существует другая объединённая оперативно-тактическая группа 152, в состав которой входят главным образом Соединённые Штаты и страны Персидского залива.

Аналитик Rand Бекка Вассер «Зачем заново изобретать колесо? Похоже, что США решили начать всё с нуля, когда у них уже есть все необходимые инструменты и они ими пользуются».

Партнёры по Персидскому заливу, вероятно, согласятся предоставить необходимые камеры. Но в конечном счёте они не смогут внести большой вклад в плане наращивания морского присутствия или эскортного потенциала, считают эксперты.

Вассер отметил, что многие страны Персидского залива — в частности, Объединённые Арабские Эмираты и Саудовская Аравия — «серьезно пренебрегают строительством своих собственных морских сил», вместо этого покупая самолеты и системы противоракетной обороны за рубежом.

Аналитик Rand Бекка Вассер «Их развитие, их возможности и потенциал довольно низки, поэтому не стоит ожидать, что они станут играть большую роль в программе «Сентинел» с точки зрения сопровождения судов».

SSGT. J.R. RUARK — База в Эль-Джубейле. Саудовская Аравия

Учитывая ограниченные возможности партнёров по Персидскому заливу, вполне вероятно, что Соединённые Штаты обратятся за дополнительной морской поддержкой к европейским союзникам, особенно тем, кто уже участвует в объединённой оперативно-тактической группе 150. Но пока неясно, проявит ли ЕС интерес к инициативе президента США Дональда Трампа, особенно после его решения о выходе из ядерного соглашения с Ираном.

Страны, которые регулярно ведут бизнес с Ираном, включая большинство европейских и азиатских союзников, можно сказать, идут по лезвию бритвы на фоне растущей напряжённости между Вашингтоном и Тегераном. Любую страну, которая присоединится к инициативе «Сентинел», могут начать рассматривать как «как потенциально враждебную Ирану», считает Кордесман.

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Соединённые Штаты могут также попросить азиатских партнёров внести свой вклад в их инициативу, поскольку многие азиатские государства осуществляют поставки нефти из Персидского залива. В частности, Японии принадлежал один из нефтяных танкеров, повреждённых в результате недавнего инцидента в Оманском заливе.

Вассер считает маловероятным то, что азиатские партнёры присоединятся к коалиции, учитывая угрозы, с которыми они сталкиваются в своём родном регионе со стороны Китая. Даже если азиатские страны согласятся присоединиться к инициативе США, они располагают весьма ограниченными военно-морскими возможностями.