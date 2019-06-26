26 июня 2019 | Время чтения 4 мин

Глобализация и процесс углубления связей между странами уже начинают постепенно отступать на фоне надвигающегося разделения. Страны и регионы распадаются на более мелкие экономические и геополитические единицы под заявления о необходимости «возвращения контроля».

Максим Исаев, , 08:44 — REGNUM

Обостряющееся соперничество между Китаем и Соединенными Штатами происходит в биполярном мире. В течение последних нескольких десятилетий ведущие мировые державы главным образом были сосредоточены на сотрудничестве, однако в течение следующих нескольких десятилетий будет преобладать конкуренция с нулевой суммой. Глобализация и процесс углубления связей между странами уже начинают постепенно отступать на фоне надвигающегося разделения. Страны и регионы распадаются на более мелкие экономические и геополитические единицы под заявления о необходимости «возвращения контроля», пишет Марк Леонард в статье для издания Project Syndicate.

КНР и США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Все эти тенденции хорошо видны в рамках борьбы, развязавшейся вокруг китайского технологического гиганта Huawei, который закупает компоненты из США, стран ЕС, Бразилии и других стран. Компания Huawei поставляет свою продукцию в 170 стран и заинтересована в расширении сетей 5G в разных регионах мира. До недавнего времени западные компании позитивно относились к недорогим высококачественным продуктам Huawei. Присутствие Huawei всегда держало американские и европейские технологические фирмы в напряжении.

Производство. Huawei Sohu.com

Но теперь, после того как администрация президента США Дональда Трампа запретила американским фирмам продажу Huawei ключевых компонентов и оказала определённое давление на своих союзников, мы, похоже, столкнулись с полномасштабным «сворачиванием» глобализации. Если Huawei и другие китайские технологические гиганты хотят выжить, они должны освободиться от своей зависимости от поставок из США.

Более того, заявления администрации Трампа о потенциальном риске шпионажа со стороны КНР вынудили многие американские университеты разорвать свои связи с китайскими компаниями и учебными заведениями. Американские стартапы отказываются или просто не могут принять китайские инвестиции. Неудивительно, что, согласно данным компании Huawei, её зарубежные продажи смартфонов упали на 40%. В течение следующих двух лет Huawei может потерять $30 млрд выручки.

В китайско-американском торговом противостоянии участвуют два претендента на глобальное лидерство: президент Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин. Каждый из них говорит о необходимости национального возрождения и стремится коренным образом изменить положение своей страны в мире.

Один из промышленных парков Шэньчжэня. КНР (cc) Brücke-Osteuropa

Трамп считает, что США пострадали от относительного спада, потому что они меньше других могут выиграть от нынешнего глобального порядка. Убеждённый в том, что по мере усиления Китая США неизбежно станут слабее, Трамп начал кампанию «созидательного разрушения», подрывая деятельность таких институтов, как Всемирная торговая организация и НАТО, и отказываясь от многосторонних торговых сделок, таких как Транстихоокеанское партнёрство (ТТП). Идея Трампа состоит в том, чтобы заставить отдельные страны пересмотреть двусторонние соглашения с США, пока Вашингтон ещё в состоянии устанавливать свои условия. Со своей стороны, председатель КНР радикально изменил китайскую политическую систему, а также приложил свою руку к экономической и внешней политике Китая. Благодаря программе «Сделано в Китае — 2025» Цзиньпин надеется превратить КНР из низкотехнологичной страны в лидера в области передовых технологий. Похоже, что план Цзиньпина заключается в том, чтобы получить от западных компаний необходимые технологии и ноу-хау, а затем вытеснить западные компании с китайского рынка.

Заброшенный завод в Детройте. США (cc) Albert duce

Геостратегические планы США и КНР просто ускорили процесс, который уже начался. В экономическом плане глобальный баланс сил уже давно смещается от Вашингтона к Пекину, поэтому конкуренция между двумя странами неизбежна. Изменилось лишь то, что в настоящий момент американо-китайские отношения больше не предусматривают взаимодополняющего сотрудничества между развитой и развивающейся экономиками. Теперь, когда КНР и США перешли к конкуренции с нулевой суммой, такое понятие, как «Чаймерика,» начинает терять свою актуальность.

Подобные изменения вызвали шок в Европейском союзе, который теперь беспокоится о том, как бы не превратиться в жертву в рамках китайско-американского соперничества. Данные недавнего социологического опроса, проведённого Европейским советом, показывают, что большинство жителей ЕС, включая 74% граждан ФРГ, 70% граждан Швеции и 64% граждан Франции, считают, что ЕС должен занять нейтральную позицию.

Результаты соцопроса Европейского совета, безусловно, устроят КНР. Ещё в 2003 году, когда США вторглись в Ирак, Китай начал совершать дипломатические рейды в ЕС. Причина, по словам влиятельного китайского учёного Янь Сюэтуна, заключалась в том, что «когда мы начнём войну с США, мы надеемся, что ЕС, по крайней мере, займёт нейтральную позицию». Поэтому неудивительно, что Цзиньпин и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе встреч в Давосе и на Мюнхенской конференции по безопасности настаивают на многосторонности. Китай, похоже, надеется вбить клин в отношения между ЕС и США.

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На самом деле ЕС не может сделать ставку на нейтралитет. Когда экономики США и КНР разъединятся, то обе страны попросят ЕС сделать выбор. Проблема заключается в том, что европейские страны всё ещё хотят жить в многостороннем мире, где соблюдаются международные правила и поддерживаются традиционные альянсы. Трамп и Цзиньпин хотят совсем другого.

Вопрос заключается в том, как защитить европейский суверенитет перед лицом вторичных санкций США, китайских инвестиций и других внешних источников принуждения. Ответ не очевиден. Но если ЕС преуспеет, он станет равноправным игроком в рамках трёхполярного мира, а не просто пешкой в китайско-американской игре.